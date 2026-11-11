उद्या मंगळाचं नक्षत्र परिवर्तन! ५ राशींचं नशीब पालटणार; आर्थिक परिस्थिती सुधारणार, करिअरमध्येही मोठी प्रगती

वैदिक ज्योतिषशास्त्रात मंगळ ग्रहाला ऊर्जा, साहस, पराक्रम आणि भूमीचा कारक मानलं जातं. मंगळाच्या स्थितीत होणाऱ्या बदलांचा परिणाम वेगवेगळ्या राशींवर होत असल्याचं ज्योतिषशास्त्र सांगतं. येत्या १२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मंगळ केतूच्या मघा नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. या नक्षत्रात मंगळ १९ डिसेंबर २०२६ पर्यंत म्हणजेच जवळपास ३७ दिवस राहणार आहे..मघा नक्षत्राचा स्वामी केतू असून या नक्षत्राचा संबंध राजसत्ता, प्रतिष्ठा आणि मान-सन्मानाशी जोडला जातो. ज्योतिषीय गणनेनुसार, या काळात मंगळावर केतूचा प्रभाव राहील. त्यामुळे काही राशींच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडण्याची शक्यता आहे. विशेषतः नोकरी, व्यवसाय आणि आर्थिक बाबतीत काहींना चांगल्या संधी मिळू शकतात. रखडलेली कामं मार्गी लागण्याचेही संकेत आहेत. ज्योतिषीय अंदाजानुसार, कोणत्या पाच राशींना या गोचराचा फायदा होऊ शकतो, जाणून घेऊया..मेष राशी : मेष राशीच्या लोकांसाठी मंगळाचं नक्षत्र परिवर्तन सकारात्मक ठरू शकतं. या काळात आत्मविश्वास, धाडस आणि काम करण्याची ऊर्जा वाढण्याची शक्यता आहे. नोकरीत नवीन पद किंवा महत्त्वाची जबाबदारी मिळू शकते. मुलांकडून एखादी आनंदाची बातमी मिळण्याचे संकेत आहेत. अनेक दिवसांपासून अडकलेले पैसे परत मिळू शकतात. गुंतवणुकीच्या नव्या संधीही उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे..Mangal Nakshatra 2026 : आजपासून 'या' 5 राशींवर मंगळदेव प्रसन्न! पुनर्वसू नक्षत्रातील प्रवेशाने उघडणार प्रगतीची दारे; तुमचे नशीब पालटणार?.मिथुन राशी : मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सुखसोयींमध्ये वाढ करणारा ठरू शकतो. मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये यश मिळण्याची शक्यता आहे. कौटुंबिक अडचणींवर मात करता येईल. घरातील वातावरण सुधारण्यासोबतच भौतिक सुखांचा आनंद घेता येईल. विरोधकांवर मात करण्यातही यश मिळू शकतं..तूळ राशी : तूळ राशीच्या लोकांसाठी उत्पन्नाचे नवीन मार्ग खुले होऊ शकतात. जुन्या ओळखी आणि संपर्कांचा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. एखाद्या प्रभावशाली व्यक्तीशी भेट होऊ शकते. या भेटीचा फायदा नोकरी किंवा व्यवसायात होऊ शकतो. नशिबाची साथ मिळाल्याने कामातील अडथळे दूर होण्यास मदत होईल. सामाजिक प्रतिष्ठाही वाढू शकते..धनु राशी : धनु राशीच्या लोकांसाठी मंगळाचं हे नक्षत्र परिवर्तन लाभदायक ठरू शकतं. या काळात भाग्याची साथ मिळण्याची शक्यता आहे. धार्मिक किंवा आध्यात्मिक कारणांसाठी प्रवास घडू शकतो. व्यावसायिक क्षेत्रात चांगली प्रगती होऊ शकते. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील. व्यावसायिकांना नवीन करार किंवा मोठा व्यवहार करण्याची संधी मिळू शकते..Mangal Gochar 2026: मंगळ गोचरमुळे या राशींना होईल धनलाभ अन् वाढेल आत्मविश्वास.मीन राशी : मीन राशीच्या लोकांना या काळात अनेक बाबतीत दिलासा मिळू शकतो. विरोधकांवर मात करण्यात यश मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक व्यवहारांमध्ये सकारात्मक परिणाम दिसू शकतात. कामाच्या ठिकाणी केलेल्या मेहनतीचं फळ मिळेल. कामाचा ताण कमी झाल्याने मानसिक शांतता अनुभवता येईल. कुटुंबीयांचा पाठिंबा मिळण्यासोबतच सामाजिक मान-सन्मानातही वाढ होण्याचे संकेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.