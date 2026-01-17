Mauni Amavasya Rules: उद्या मौनी अमावस्या, काय करावे अन् काय करु नये? जाणून घ्या महत्वाचे नियम

Mauni Amavasya Rules 2026: हिंदू धर्मात मौनी अमावस्येला खास मानले जाते. हा दिवस आत्मचिंतन, आत्मसंयम आणि पुण्यकर्मांसाठी अत्यंत शुभ आहे. यंदा मौनी अमावस्या 18 जानेवारी रोजी साजरी केली जाईल. या दिवशी पूर्वजांसाठी स्नान, दान आणि विधी केल्याने आनंद, शांती आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळते. काही गोष्टी केल्यास नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. यामुळे उद्या कोणत्या गोष्टी कराव्या आणि कोणत्या नाही हे सविस्तरपणे जाणून घेऊया. .पुढील गोष्टी नक्की कराव्यास्नान आणि पूजा मौनी अमावस्येला सकाळी लवकर उठून स्नान करावे. नंतर, स्वच्छ कपडे घालावे. नंतर देवपूजा करावी. असं केल्यानं मन शांत राहते आणि हळूहळू जीवनातील त्रास कमी होतात. पूर्वजांसाठी तर्पण आणि पिंडदान करा या दिवशी तर्पण, पिंडदान करणे किंवा पूर्वजांचे भक्तीपूर्वक स्मरण करणे अत्यंत फलदायी मानलं जातं. यामुळे पूर्वजांच्या पापांपासून मुक्ती मिळते आणि घरात सुख आणि समृद्धी येते.दान करा मौनी अमावस्येला गरजूंना अन्न, वस्त्र किंवा पैसे दान करावे. या दानामुळे अनेक पुण्यपूर्ण फळे मिळतात आणि तुमचे भाग्य बळकट होते. .दक्षिण दिशेला दिवा लावा पूर्वजांना प्रसन्न करण्यासाठी या दिवशी दक्षिण दिशेला चार बाजू असलेला दिवा लावणं शुभ मानलं जातं. यामुळे पूर्वजांकडून आशीर्वाद मिळतो.पिंपळाच्या झाडाची पूजा करा मौनी अमावस्येच्या दिवशी पिंपळाच्या झाडाची पूजा आणि प्रदक्षिणा केल्याने पितर प्रसन्न होतात आणि जीवनात शुभफळ येते.मौन पाळणे आणि ध्यान करणे या दिवशी मौन पाळणे, ध्यान करणे आणि प्राणायाम करणे अत्यंत फायदेशीर मानलं जातं. यामुळे मानसिक शांती आणि आध्यात्मिक प्रगती होते..Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला 'या' 4 राशींना नजर लागण्याचा सर्वाधिक धोका, नकारात्मक ऊर्जा वाढेल – सावध व्हा अन्यथा.पुढील गोष्टी करु नकामांस आणि मद्यपानापासून दूर रहा या पवित्र दिवशी मांसाहारी पदार्थ आणि मद्यपान करू नका. त्याचे नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. प्राण्यांना इजा करू नकाया दिवशी कोणत्याही सजीवाला त्रास देऊ नका. असं केल्यानं पितृ शाप वाढू शकतो. मुक जनावरांना अन्न आणि पाणी द्यावे. .वादविवाद आणि भांडणांपासून दूर रहा मौनी अमावस्येच्या दिवशी, राग, भांडणे आणि कठोर शब्द बोलणे टाळावे. वासना, क्रोध आणि लोभ नियंत्रित कराया नकारात्मक भावनांना तुमच्यावर वर्चस्व गाजवू देऊ नका. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.