संस्कृती

Mauni Amavasya Rules: उद्या मौनी अमावस्या, काय करावे अन् काय करु नये? जाणून घ्या महत्वाचे नियम

Mauni Amavasya 2026 January 18 do's and don'ts rules: मौनी अमावस्या हा हिंदू धर्मात एक पवित्र आणि शुभ दिवस मानला जातो. ही अमावस्या माघ महिन्यात येते आणि या दिवशी आध्यात्मिक शुद्धीकरण, आत्मसंयम आणि पूर्वजांना प्रार्थना करण्याचे विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी कोणत्या गोष्टी कराव्या आणि कोणत्या नाही हे जाणून घेऊया.
Mauni Amavasya Rules 2026

Mauni Amavasya Rules 2026

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Mauni Amavasya Rules 2026: हिंदू धर्मात मौनी अमावस्येला खास मानले जाते. हा दिवस आत्मचिंतन, आत्मसंयम आणि पुण्यकर्मांसाठी अत्यंत शुभ आहे. यंदा मौनी अमावस्या 18 जानेवारी रोजी साजरी केली जाईल. या दिवशी पूर्वजांसाठी स्नान, दान आणि विधी केल्याने आनंद, शांती आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळते. काही गोष्टी केल्यास नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. यामुळे उद्या कोणत्या गोष्टी कराव्या आणि कोणत्या नाही हे सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Astrology
culture
Hindu calendar festivals

Related Stories

No stories found.