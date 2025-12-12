Mauni Amavasya 2026: 2026 मध्ये कधी आहे मौनी अमावस्या? जाणून घ्या तिथी, पूजा आणि आध्यात्मिक महत्त्व

Mauni Amavasya 2026: २०२५ संपायला काहीच दिवस उरले आहेत आणि आता नवीन वर्षाची म्हणजे २०२६ची चाहूल लागली आहे. नववर्ष सुरू होतास अनेक सणवर येतात. २०२६ मध्ये एकूण १२ अमावस्या आहेत. त्यापैकी एक महत्वाची मौनी अमावस्या आहे. .मौनी अमावस्येला माघी अमावस्या असेही म्हणतात. वर्षभरात येणाऱ्या सर्व अमावस्यांमध्ये ही सर्वात महत्वाची, पवित्र मानली जाते. तसेच मौनी अमावस्या ही हिंदू धर्मातील अत्यंत पावन तिथींपैकी एक आहे. २०२६ मध्ये पहिली मौनी अमावस्या ही रविवार १८ जानेवारी २०२६ रोजी आहे..Business Ideas for Women: ऑफिसचा ताण संपला! महिलांसाठी घरबसल्या सुरु करता येतील असे कमी गुंतवणुकीचे फायदेशीर व्यवसाय.मौनी अमावस्या तिथीमाघ महिन्याची अमावस्या तिथी १८ जानेवारी २०२६ रोजी रात्री १२ वाजून ३ मिनिटांनी सुरु होईल आणि १९ जानेवारी २०२६ च्या रात्री १ वाजून २१ मिनिटांपर्यंत राहणार आहे. हिंदू पंचांगानुसार, उदयातिथी महत्वाची असल्याने १८ जानेवारी २०२६ र्रोजची मौनी अमावस्या मानली जाईल..मौनी अमावस्येचे महत्त्व१. स्नान महोत्सवमौनी अमावस्या हा स्नानाचा उत्सव म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी गंगा, यमुना इत्यादी पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करण्याचे खूप महत्त्व आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, माघ महिन्याच्या अमावस्येच्या दिवशी गंगेचे पाणी अमृतसारखे बनते आणि जर तुम्ही त्यात स्नान केले तर तुमचे पाप नष्ट होतात आणि तुम्हाला अमृतसारखे पुण्य मिळते..Viral Maggi Capsule: व्हायरल मॅगी कॅप्सूल व्हिडिओ खरा का? जाणून घ्या संपूर्ण तथ्य.२. मौन उपवासाचे महत्त्वमौनी अमावस्येचा दिवस हा मौन उपवास करण्यासाठी विशेष मानला जातो. या दिवशी ऋषी, संत, भक्त आणि अनेक भक्त मौन उपवास करतात. या दिवशी मौन पाळल्याने मानसिक शांती मिळते असे मानले जाते.३. पूर्वजांना अर्पण आणि दानया दिवशी पूर्वजांच्या शांतीसाठी श्राद्ध आणि तर्पण केले जाते. या दिवशी केलेले दान आणि दान अत्यंत फलदायी मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.