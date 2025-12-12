संस्कृती

Mauni Amavasya 2026: 2026 मध्ये कधी आहे मौनी अमावस्या? जाणून घ्या तिथी, पूजा आणि आध्यात्मिक महत्त्व

Spiritual Significance of Mauni Amavasya: नवीन वर्षांमधील पहिली अमावस्या म्हणजे मौनी अमावस्या यालाच माघी अमावस्या देखील म्हणतात. हिंदू धर्मात हा दिवस अत्यंत पुण्यदायी आणि पवित्र मानला जातो. चला तर जाणून घेऊया याचे विशेष महत्व
Monika Shinde
Mauni Amavasya 2026: २०२५ संपायला काहीच दिवस उरले आहेत आणि आता नवीन वर्षाची म्हणजे २०२६ची चाहूल लागली आहे. नववर्ष सुरू होतास अनेक सणवर येतात. २०२६ मध्ये एकूण १२ अमावस्या आहेत. त्यापैकी एक महत्वाची मौनी अमावस्या आहे.

