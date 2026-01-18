Zodiac Remedies: आज मौनी अमावस्येच्या दिवशी, तुमच्या राशीनुसार 'हे' उपाय करा अन् पूर्वजांना करा प्रसन्न

Mauni Amavasya 2026: धार्मिक मान्यतेनुसार मौनी अमावस्येला खूप पवित्र आणि फलदायी मानलं जातं. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी उपवास, दान आणि ध्यान केल्याने व्यक्तीच्या जीवनात आनंद आणि शांती येते आणि पूर्वजांकडून विशेष आशीर्वाद मिळतो. या दिवशी आत्मशुद्धी, संयम आणि आध्यात्मिक प्रगतीसाठी सर्वोत्तम मानली जाते, म्हणूनच, या दिवशी मौन उपवास, स्नान आणि पूजा यांना विशेष महत्त्व दिले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने मौनी अमावस्येला त्याच्या राशीनुसार पूजा, जप किंवा दान केले तर त्याचे परिणाम अनेक पटींनी वाढतात. अशा उपायांमुळे केवळ ग्रहदोष शांत होत नाहीत तर जीवनात सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धी आणि यशाचा मार्गही मोकळा होतो. मौनी अमावस्येला 12 राशींनी कोणते उपाय करावे हे जाणून घेऊया..मेषमेष राशीच्या लोकांनी मौनी अमावस्येला भगवान हनुमानाची पूजा करावी. हनुमान चालीसा पठण करणे विशेष फलदायी ठरेल. शिवाय, या दिवशी मौन उपवास केल्याने मानसिक शक्ती वाढते आणि भाग्यवृद्धीच्या संधी निर्माण होतात.वृषभवृषभ राशीच्या लोकांसाठी,हा दिवस माता लक्ष्मीची पूजा करण्यासाठी शुभ आहे. श्रीसूक्ताचे पठण केल्याने धन, समृद्धी आणि समृद्धी वाढते. हा उपाय आर्थिक स्थिरता प्रदान करतो.मिथूनमिथुन राशीच्या लोकांनी या दिवशी गायींना हिरवा चारा खायला द्यावा. हा सोपा उपाय दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली कामे जलद करतो आणि जीवनातील अडथळे दूर करतो..Mauni Amavasya Rules: आज मौनी अमावस्या, काय करावे अन् काय करु नये? जाणून घ्या महत्वाचे नियम.कर्ककर्क राशीच्या लोकांसाठी तांदूळ, दूध आणि साखर दान करणे अत्यंत शुभ मानलं जातं. असं केल्यानं भगवान शिव यांचे विशेष आशीर्वाद आणि मनःशांती मिळते.सिंहमौनी अमावस्येला गूळ दान करावे. या विधीमुळे कौटुंबिक आनंद, आर्थिक बळ आणि सामाजिक सन्मान वाढतो.कन्याकन्या राशीत जन्मलेल्यांनी या दिवशी हिरव्या भाज्या किंवा धान्य दान करावे. असं मानलं जातं की यामुळे समृद्धी येते आणि आरोग्याच्या समस्या दूर होतात..Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला 'या' 4 राशींना नजर लागण्याचा सर्वाधिक धोका, नकारात्मक ऊर्जा वाढेल – सावध व्हा अन्यथा.तूळपरफ्यूम किंवा सुगंधित वस्तूंचे दान करणं शुभ मानलं जातं. या प्रथेमुळे त्यांच्या जीवनात सकारात्मक ऊर्जा येते आणि नातेसंबंध गोड होतात.वृश्चिकगूळ दान करा आणि नंतर हनुमान चालीसा पठण करा. असं केल्यानं तुमचे नशीब बळकट होईल आणि प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यास मदत होईल.धनुधनु राशीच्या लोकांनी विष्णू सहस्रनामाचे पठण करावे. यामुळे कुटुंबात आनंद आणि पूर्वजांच्या आत्म्याला शांती मिळते..मकर शनि मंदिरात मोहरीचे दाणे दान करणे आणि शनि चालीसा पाठ करणे मकर राशीच्या लोकांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. या उपायामुळे शनि दोष आणि इतर ग्रहांच्या अडचणींपासून मुक्तता मिळते. कुंभ कुंभ राशीत जन्मलेल्यांनी "ॐ शं शनैश्चराय नमः" या मंत्राचा किमान 108 वेळा जप करावा. यामुळे पूर्वजांचे शाप कमी होतील आणि शनीचे आशीर्वाद मिळतील. मीनपिवळी फुले आणि चणे दान केल्याने तुमच्या करिअरमध्ये आणि कामाच्या वातावरणात सकारात्मक बदल घडून येऊ शकतात. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.