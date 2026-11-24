ज्योतिषशास्त्रात बुध ग्रहाला बुद्धिमत्ता, वाणी, व्यापार आणि संवादाचा कारक मानलं जातं. त्यामुळे बुधाच्या राशी आणि नक्षत्र परिवर्तनाचा परिणाम सर्व १२ राशींवर होत असल्याचं ज्योतिषशास्त्रात सांगितलं जातं. आता बुध ग्रह लवकरच आपलं नक्षत्र बदलणार आहे. २५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दुपारी १ वाजून ४४ मिनिटांनी बुध स्वाती नक्षत्रातून विशाखा नक्षत्रात प्रवेश करणार आहेत. विशाखा नक्षत्राचा स्वामी गुरु ग्रह आहे. त्यामुळे बुधाच्या या नक्षत्र बदलाला ज्योतिषशास्त्रात विशेष महत्त्व दिलं जात आहे..बुधाच्या या नक्षत्र परिवर्तनामुळे ६ राशींच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडण्याची शक्यता आहे. काहींना नोकरीत यश मिळू शकतं, तर काहींच्या व्यवसायात नफा होण्याचे संकेत आहेत. आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासोबतच कौटुंबिक जीवनातही आनंदाचं वातावरण निर्माण होऊ शकतं. पाहूया, या भाग्यशाली राशी कोणत्या आहेत..Venus Transit Astrology : शुक्राचे 'चित्रा' नक्षत्रात आगमन; मेषसह 4 राशींच्या आयुष्यात होणार धनवर्षाव, करिअरमध्येही मोठी प्रगती.धनु राशी : धनु राशीच्या लोकांसाठी बुधाचं नक्षत्र परिवर्तन फायदेशीर ठरू शकतं. बऱ्याच दिवसांपासून सुरू असलेल्या अडचणी हळूहळू कमी होण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांना चांगला नफा मिळू शकतो. रखडलेली कामं मार्गी लागण्याचे संकेत आहेत.मिथुन राशी : मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ अनुकूल राहू शकतो. नोकरी करणाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी यश मिळण्याची शक्यता आहे. मित्रांकडून चांगली मदत मिळेल. नशिबाची साथ मिळाल्याने नवीन संधी चालून येऊ शकतात..मकर राशी : मकर राशीच्या लोकांसाठी बुधाचं नक्षत्र परिवर्तन सुखद ठरू शकतं. वैवाहिक आयुष्यात प्रेम आणि शांतता टिकून राहण्याचे संकेत आहेत. पती-पत्नीमधील नातं अधिक घट्ट होऊ शकतं. आर्थिक परिस्थितीही स्थिर राहण्याची शक्यता आहे.कन्या राशी : कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ विशेष लाभदायक मानला जात आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांना प्रगतीच्या नव्या संधी मिळू शकतात. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना नवीन ऑफर मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे करिअरमध्ये पुढे जाण्यासाठी हा काळ महत्त्वाचा ठरू शकतो..उद्या शुक्राचं स्वराशीत पुनरागमन! ५ राशींचं नशीब पालटणार; पैसा, प्रेम आणि नोकरीत मिळणार लाभ.वृषभ राशी : वृषभ राशीच्या लोकांच्या घरात आनंदाचं वातावरण राहू शकतं. कुटुंबातील सदस्यांमधील मतभेद कमी होऊन शांतता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, बोलताना शब्द जपून वापरणं गरजेचं आहे. रागाच्या भरात कोणताही निर्णय घेणं टाळा.मीन राशी : मीन राशीच्या लोकांसाठी बुधाचं नक्षत्र परिवर्तन शुभ संकेत घेऊन येऊ शकतं. करिअरशी संबंधित निर्णय घेताना घाई न करता विचारपूर्वक पावलं उचलणं फायदेशीर ठरेल. या काळात जोडीदाराची चांगली साथ मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.