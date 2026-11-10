उद्यापासून ६ राशींचे अच्छे दिन सुरू! बुधाच्या उदयामुळे नोकरी, पैसा अन् शिक्षणात मिळणार लाभ

ज्योतिषशास्त्रात बुध ग्रहाला विशेष महत्त्व आहे. बुध हा बुद्धिमत्ता, संवाद, व्यापार आणि आर्थिक व्यवहारांचा कारक मानला जातो. त्यामुळे बुधाच्या स्थितीत होणाऱ्या बदलांचा परिणाम सर्व राशींवर होत असल्याचं ज्योतिषशास्त्रात सांगितलं जातं. सध्या बुध ग्रह तूळ राशीत असून, ११ नोव्हेंबर रोजी तो अस्त अवस्थेतून उदय होणार आहे. त्यानंतर १४ डिसेंबर रोजी सकाळी बुध पुन्हा अस्त होईल. म्हणजेच या काळात बुध ग्रह उदय अवस्थेत राहणार आहे..ज्योतिषांच्या मते, बुधाच्या उदयामुळे सहा राशींच्या लोकांसाठी हा काळ अनुकूल ठरू शकतो. काहींना कामात यश मिळण्याची शक्यता आहे, तर काहींच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊ शकते. विद्यार्थ्यांसाठीही हा काळ चांगला ठरू शकतो. कोणत्या राशींना याचा फायदा मिळू शकतो, ते जाणून घेऊया..वृषभ राशी : वृषभ राशीच्या लोकांसाठी बुधाचा उदय शुभ ठरू शकतो. समाजात मान-सन्मान आणि प्रतिष्ठा वाढण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या बाबतीत एखादी आनंदाची बातमी मिळू शकते. रखडलेल्या कामांनाही गती मिळण्याची शक्यता आहे..GURU GOCHAR: ३१ ऑक्टोबरला गुरू ग्रहाचं गोचर; पुढचे ३ महिने ‘या’ राशींच्या लोकांसाठी ठरू शकतात खास, पैसा आणि करिअरमध्ये मिळतील नव्या संधी?.मिथुन राशी : मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ फायदेशीर ठरू शकतो. मात्र, आर्थिक व्यवहार करताना घाईने निर्णय घेणं टाळावं लागेल. पैशांशी संबंधित कोणताही निर्णय विचारपूर्वक घेतल्यास फायदा होऊ शकतो..कन्या राशी : कन्या राशीच्या लोकांसाठी बुधाचा उदय लाभदायक ठरू शकतो. या काळात गुंतवणुकीचे नवे पर्याय समोर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोणत्याही योजनेत पैसे गुंतवण्यापूर्वी योग्य माहिती घेणं महत्त्वाचं ठरेल.तूळ राशी : तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सकारात्मक राहू शकतो. अनेक कामांमध्ये यश मिळण्याची शक्यता असून, महत्त्वाच्या योजनांना गती मिळू शकते..Mangal Nakshatra 2026 : आजपासून 'या' 5 राशींवर मंगळदेव प्रसन्न! पुनर्वसू नक्षत्रातील प्रवेशाने उघडणार प्रगतीची दारे; तुमचे नशीब पालटणार?.मकर राशी : मकर राशीच्या लोकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडू शकतात. कामांमध्ये उत्साह राहील. मात्र, या काळात आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नये. स्वतःच्या तब्येतीची काळजी घेणं गरजेचं आहे.कुंभ राशी : कुंभ राशीच्या लोकांसाठी बुधाचा उदय अनुकूल ठरू शकतो. आर्थिक परिस्थिती चांगली राहण्याची शक्यता आहे. कुटुंबातील सदस्यांसोबत फिरण्याचा योगही जुळून येऊ शकतो. घरात आनंदाचं वातावरण राहण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.