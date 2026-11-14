संस्कृती

बुधाच्या राशीबदलामुळे ५ राशींचे अच्छे दिन! नोकरीत प्रमोशन, व्यवसायात नफा अन् धनलाभाचे योग

Mercury Transit 2026 : बुध हा बुद्धिमत्ता, व्यवसाय, संवादकौशल्य आणि आर्थिक व्यवहारांचा कारक ग्रह मानला जातो. त्यामुळे या काळात नोकरी, व्यवसाय आणि पैशांच्या बाबतीत सकारात्मक बदल घडण्याची शक्यता आहे.
Mercury Transit 2026

Mercury Transit 2026

esakal

Shubham Banubakode
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ग्रहांच्या राशीबदलाचा परिणाम वेगवेगळ्या राशींवर होत असतो. सध्या बुध ग्रह तूळ राशीत गोचर करत असून, २ डिसेंबरपर्यंत याच राशीत राहणार आहे. तूळ राशीचा स्वामी शुक्र असून, बुध आणि शुक्र यांच्यात मैत्रीपूर्ण संबंध मानले जातात. त्यामुळे हा गोचर काही राशींसाठी विशेष लाभदायक ठरू शकतो. बुध हा बुद्धिमत्ता, व्यवसाय, संवादकौशल्य आणि आर्थिक व्यवहारांचा कारक ग्रह मानला जातो. त्यामुळे या काळात नोकरी, व्यवसाय आणि पैशांच्या बाबतीत सकारात्मक बदल घडण्याची शक्यता आहे. या गोचराचा पाच राशींना विशेष फायदा मिळू शकतो.

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