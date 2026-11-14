बुधाच्या राशीबदलामुळे ५ राशींचे अच्छे दिन! नोकरीत प्रमोशन, व्यवसायात नफा अन् धनलाभाचे योग

ग्रहांच्या राशीबदलाचा परिणाम वेगवेगळ्या राशींवर होत असतो. सध्या बुध ग्रह तूळ राशीत गोचर करत असून, २ डिसेंबरपर्यंत याच राशीत राहणार आहे. तूळ राशीचा स्वामी शुक्र असून, बुध आणि शुक्र यांच्यात मैत्रीपूर्ण संबंध मानले जातात. त्यामुळे हा गोचर काही राशींसाठी विशेष लाभदायक ठरू शकतो. बुध हा बुद्धिमत्ता, व्यवसाय, संवादकौशल्य आणि आर्थिक व्यवहारांचा कारक ग्रह मानला जातो. त्यामुळे या काळात नोकरी, व्यवसाय आणि पैशांच्या बाबतीत सकारात्मक बदल घडण्याची शक्यता आहे. या गोचराचा पाच राशींना विशेष फायदा मिळू शकतो. .मिथुन राशी : मिथुन राशीच्या लोकांसाठी बुधाचे गोचर चांगल्या संधी घेऊन येऊ शकते. व्यवसायात नवीन योजना आखून त्यावर काम सुरू करण्याची संधी मिळू शकते. नोकरी करणाऱ्यांना आपले कौशल्य दाखवण्यासाठी नवीन संधी मिळतील. पुढील १८ दिवसांत एखादा महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. आर्थिक लाभाचे योग असून करिअरमध्ये प्रगतीचे मार्ग खुले होऊ शकतात..कन्या राशी : कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकतो. व्यवसाय करणाऱ्यांना कामाचा विस्तार करण्याची संधी मिळेल. नोकरीतील अडचणी हळूहळू कमी होण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदारी मिळू शकते. अनेक दिवसांपासून अडकलेले पैसे परत मिळण्याचे योग आहेत. आरोग्याच्या तक्रारींमध्येही सुधारणा जाणवू शकते..तूळ राशी : तूळ राशीतच बुधाचे गोचर होत असल्याने या राशीच्या लोकांना विशेष लाभ मिळू शकतो. आत्मविश्वास आणि धैर्य वाढेल. केलेल्या मेहनतीचे योग्य फळ मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरी आणि व्यवसायात प्रगती होईल. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी मिळू शकते. त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती मजबूत होण्यास मदत होईल. घरातील वातावरणही आनंदी राहण्याचे संकेत आहेत..Mercury Transit 2025: बुध ग्रहाचा मघा नक्षत्रात गोचर; जाणून घ्या कोणत्या राशींना होईल धनलाभ!.धनु राशी : धनु राशीच्या लोकांसाठी व्यवसायात नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. बऱ्याच दिवसांपासून एखादी योजना सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर त्यासाठी अनुकूल संधी मिळू शकते. एखादी आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. मानसिक तणाव कमी होऊन मनाला शांतता मिळेल. नोकरीत प्रगतीसोबतच नवीन जबाबदारी मिळू शकते. संवादकौशल्यात सुधारणा होईल..Aquarius Mercury Retrograde: कुंभ राशीत बुध वक्री; 26 फेब्रुवारीपासून मेषसह 4 राशींनी आर्थिक बाबतीत सावध राहावे.कुंभ राशी : कुंभ राशीच्या लोकांना नोकरी आणि व्यवसायातील मेहनतीचे फळ मिळण्याची शक्यता आहे. भागीदारीत व्यवसाय करणाऱ्यांना चांगला फायदा होऊ शकतो. सरकारी कामांमध्ये सहकार्य मिळण्याचे संकेत आहेत. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग खुले होऊ शकतात. प्रवासातून लाभ मिळण्याची शक्यता असून एखाद्या नवीन व्यक्तीशी ओळख होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.