Ghatasthapana Muhurat 2025: घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त चुकला? जाणून घ्या अभिजीत मुहूर्त

Ghatsthapana Abhijit Muhurat Timing for Navratri 2025: आजपासून नवरात्रोत्सव सुरू झाला असून महानवमी १ ऑक्टोबला आहे. ज्यांचा सकाळच्या शुभ वेळी घटस्थापना किंवा कलश स्थापना करता आली नाही ते अभिजात मुहूर्तावर पूजावेळी करू शकतात. पण अभिजात मुहर्त कधीपर्यंत आहे हे जाणून घेऊया.
आजपासून शारदीय नवरात्री सुरू झाली आहे.

पहिल्या दिवशी घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त सकाळचा होता.

पण तुमचा सकाळचा मुहूर्त चुकला असेल तर अभिजात मुहूर्त कलश स्थापना करू शकता.

How to perform Kalash Sthapana in Abhijit Muhurat 2025: शारदीय नवरात्र आजपासून सुरू झाली आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार नवरात्राच्या या नऊ दिवसांत माता दुर्गा पृथ्वीवर वास करते आणि तिच्या भक्तांना आशीर्वाद देते. नवरात्रोत्सवाची सुरुवात घटस्थापनेने होते आणि नवव्या दिवशी कन्या पूजनाने संपते.

नवरात्रात शुभ मुहूर्तात घटस्थापना करणे शुभ मानले जाते. आज घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त सकाळी 6:09 ते 8:06 पर्यंत होता, एकूण कालावधी 1 तास 56 मिनिटे होता. जर काही लोक या शुभ मुहूर्तानुसार घटस्थापना करू शकले नाहीत, तर त्यांच्यासाठी कलशस्थापना करण्याचा आणखी एक वेळ आहे.

