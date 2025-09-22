Ghatasthapana Muhurat 2025: घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त चुकला? जाणून घ्या अभिजीत मुहूर्त

आजपासून शारदीय नवरात्री सुरू झाली आहे. पहिल्या दिवशी घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त सकाळचा होता.पण तुमचा सकाळचा मुहूर्त चुकला असेल तर अभिजात मुहूर्त कलश स्थापना करू शकता. .How to perform Kalash Sthapana in Abhijit Muhurat 2025: शारदीय नवरात्र आजपासून सुरू झाली आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार नवरात्राच्या या नऊ दिवसांत माता दुर्गा पृथ्वीवर वास करते आणि तिच्या भक्तांना आशीर्वाद देते. नवरात्रोत्सवाची सुरुवात घटस्थापनेने होते आणि नवव्या दिवशी कन्या पूजनाने संपते.नवरात्रात शुभ मुहूर्तात घटस्थापना करणे शुभ मानले जाते. आज घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त सकाळी 6:09 ते 8:06 पर्यंत होता, एकूण कालावधी 1 तास 56 मिनिटे होता. जर काही लोक या शुभ मुहूर्तानुसार घटस्थापना करू शकले नाहीत, तर त्यांच्यासाठी कलशस्थापना करण्याचा आणखी एक वेळ आहे..दुसरा शुभ मुहूर्त कोणता?पंचांगानुसार जर तुम्ही शुभ मुहूर्तावर घटस्थापना करू शकत नसला तर अभिजात मुहूर्तावर करू शकता. अभिजित मुहूर्त आज सकाळी ११: ४९ वाजता सुरू होईल आणि दुपारी १२: ३८ पर्यंत असणार आहे. त्याचा एकूण कालावधी ४९ मिनिटे असेल. ज्योतिषांच्या मते या वेळी घटस्थापना देखील करता येते. शिवाय नवरात्री पूजा दिवसभर करता येते..Shardiya Navratri 2025 Day 1: नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी माता शैलीपुत्रीची पूजा करण्याचे महत्व अन् पद्धत, वाचा एका क्लिकवर.अभिजित मुहूर्त म्हणजे काय?अभिजित मुहूर्त हा दिवसाचा एक खास काळ आहे जो सर्वात शुभ मानला जातो. हा काळ नेहमीच दुपारी येतो, जेव्हा अर्धा दिवस निघून जातो. याला अभिजित मुहूर्त म्हणतात. हा काळ सहसा दुपारी 12 वाजता सुरू होतो आणि सुमारे 40-50 मिनिटे राहतो.म्हणूनच, जेव्हा घराची उष्णता, पूजा, लग्न किंवा कलश स्थापना यासारख्या कोणत्याही शुभ कार्यासाठी चांगला वेळ उपलब्ध नसतो, तेव्हा लोक अभिजित मुहूर्त हा सर्वोत्तम पर्याय मानतात. हा दिवसाचा सर्वात शक्तिशाली काळ देखील मानला जातो. या काळात शुभ फळ मिळण्याची शक्यता असते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.