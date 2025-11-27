संस्कृती

Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी कधी आहे? जाणून घ्या व्रताचे नियम आणि फायदे

Mokshada Ekadashi and Its Significance: मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महिन्याच्या शुल्क पक्षातील एक पवित्र व्रत आहे. या दिवशी व्रत केल्याने जीवनात सुख- शांती आणि आध्यात्मिक फळ मिळते. चला तर जाणून घेऊयात याचे नियम काय आहेत
Monika Shinde
Rituals of Mokshada Ekadashi Fasting: मार्गशीर्ष महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील एकादशीला मोक्षदा एकादशी म्हणतात. यावर्षी हे व्रत १ १ डिसेंबर २०२५, सोमवार रोजी आहे. हे व्रत अत्यंत पुण्यकारक मानले जाते. आणि भक्तांच्या जीवनात आध्यात्मिक उन्नत्ती साधते.

