Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी कधी आहे? जाणून घ्या व्रताचे नियम आणि फायदे

Rituals of Mokshada Ekadashi Fasting: मार्गशीर्ष महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील एकादशीला मोक्षदा एकादशी म्हणतात. यावर्षी हे व्रत १ १ डिसेंबर २०२५, सोमवार रोजी आहे. हे व्रत अत्यंत पुण्यकारक मानले जाते. आणि भक्तांच्या जीवनात आध्यात्मिक उन्नत्ती साधते. .महत्त्वमोक्षदा एकादशीच्या दिवशी व्रत केल्याने जीवनातील पाप नष्ट होतात, मन पवित्र होते आणि शरीर निरोगी राहते. धार्मिक दृष्टिकोनातून हा दिवस विशेष महत्वाचा आहे. कारण या दिवशी भगवान श्रीकृष्णाने अर्जुनाला गीत्याचे ज्ञान दिले होते. त्यामुळे या दिवशी गीता जयंती देखील साजरी केली जाते..व्रताचे नियमसंपल्प: एकादशी सुरू होताच व्रत करण्याचा संकल्प करावा.पूजा: श्रीहरि विष्णूच्या पूर्णावतार श्रीकृष्णाची पूजा करावी.फलाहार: व्रतात फळाहार घेऊ शकतो; पूजेनंतर गीता पाठ करणे शुभ मानले जाते.पारण: व्रत पारण पुढील दिवशी केले जाते..तामसिक अन्नाचा त्यागएकादशीच्या दशमीपासून तामसिक अन्नाचा त्याग करावा.या दिवशी सूर्यदेवाची उपासना करणे फायद्याचे आहे.ब्रह्मचर्य पाळत एकादशी व्रत केले तर त्याचे अधिक आध्यात्मिक लाभ मिळतात..मंत्र जपमोक्षदा एकादशीच्या दिवशी खालील मंत्र जास्तीत जास्त जपा:ॐ नमो भगवते वासुदेवायॐ नमो नारायणायॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीवासुदेवाय नमःव्रताचे फायदेव्रत केल्याने मन पवित्र आणि शरीर निरोगी राहते.पापमुक्ती मिळते आणि जीवनात सुख-शांती येते.धार्मिक श्रद्धा वाढते आणि आध्यात्मिक उन्नती साधता येते.