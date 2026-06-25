संस्कृती

Rain Nakshatra : यंदा पाऊस कसा पडणार? नक्षत्र अन् वाहनांवरून मिळाले मोठे संकेत; जाणून घ्या पावसाबाबत काय म्हणते शास्त्र

Nakshatra-Based Rain Prediction : हजारो वर्षांपासून नक्षत्रांवरून पावसाचा अंदाज कळतो. यंदाची वाहने जाणून घ्या
Nakshatra-Based monsoon Prediction rain forecast 2026

Nakshatra-Based monsoon Prediction rain forecast 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हवामान खात्याच्या अंदाजांबरोबरच ग्रामीण भागात आजही नक्षत्रे आणि त्यांच्या वाहनांवर आधारित पावसाचे अंदाज बांधण्याची परंपरा कायम आहे.

ग्रामीण संस्कृतीत पावसाला विविध गमतीशीर आणि नातेसंबंधाशी निगडित नावे देण्यात आली आहेत. पुनर्वसु नक्षत्रातील पाऊस 'तरणा पाऊस', पुष्य नक्षत्रातील 'म्हातारा पाऊस', मघा नक्षत्रातील 'सासूचा पाऊस' तर पूर्वा फाल्गुनीतील पाऊस 'सुनेचा

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