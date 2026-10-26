नोव्हेंबरमध्ये या ५ राशींवर महालक्ष्मीची विशेष कृपा! पैशांचा पाऊस पडणार, मोठ्या धनलाभासह मिळणार अनेक फायदे

Monthly Horoscope, 1st November to 30th November 2026: प्रत्येक महिन्यात ग्रहांच्या हालचालींमध्ये बदल होत असतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या ग्रहांच्या बदलांचा परिणाम वेगवेगळ्या राशींवर होऊ शकतो. नोव्हेंबर महिन्यात शुक्र, मंगळ आणि सूर्याच्या स्थितीत बदल होणार असल्याने काही राशींच्या लोकांसाठी हा महिना खास ठरू शकतो. काहींना नोकरी आणि व्यवसायात नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे, तर काहींच्या आर्थिक अडचणी कमी होऊ शकतात. कोणत्या आहेत त्या ५ राशी, जाणून घेऊया..कन्या राशीकन्या राशीच्या लोकांसाठी नोव्हेंबर महिना आर्थिक बाबतीत चांगला ठरू शकतो. सरकारी कामांमधून फायदा होण्याची शक्यता आहे. पैशांची परिस्थिती सुधारू शकते. याशिवाय कामाच्या ठिकाणी मान-सन्मान वाढण्याची शक्यता आहे. आरोग्याच्या बाबतीतही हा महिना अनुकूल ठरू शकतो, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं..आजचे राशिभविष्य २९ सप्टेंबर २०२६! ‘या’ राशींना आर्थिक लाभ, नवी दिशा.तूळ राशीतूळ राशीच्या लोकांना नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला चांगल्या संधी मिळू शकतात. एखादं काम पूर्ण करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, कामाच्या धावपळीत स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका. व्यस्त दिनक्रमातून थोडा वेळ स्वतःसाठी काढणं गरजेचं आहे..सिंह राशीसिंह राशीच्या लोकांचा आत्मविश्वास वाढू शकतो. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा महिना चांगल्या संधी घेऊन येऊ शकतो. नवीन काम सुरू करण्याचा किंवा व्यवसायात काही बदल करण्याचा विचार करत असाल, तर योग्य नियोजन करणं महत्त्वाचं ठरेल. जोडीदारासोबतचे संबंध सुधारू शकतात. मुलांशी संबंधित काही गोष्टींमुळेही आनंद मिळण्याची शक्यता आहे..मकर राशीमकर राशीच्या लोकांसाठी नोव्हेंबर महिना पैशांच्या बाबतीत महत्त्वाचा ठरू शकतो. उत्पन्न वाढवण्याचे नवीन मार्ग मिळू शकतात. याशिवाय आधीपासून सुरू असलेल्या कामातूनही पैसे मिळण्याची शक्यता आहे. कुठे पैसे अडकले असतील, तर ते परत मिळण्याची आशा निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे आर्थिक बाबतीत काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो..आजचे राशिभविष्य 15 ऑक्टोबर 2026! ‘या’ राशींचे मनोबल वाढणार, तर काहींनी घ्या काळजी.कुंभ राशीकुंभ राशीच्या लोकांसाठी नोव्हेंबर महिना काही अडचणी कमी करणारा ठरू शकतो. बऱ्याच दिवसांपासून एखाद्या गोष्टीची चिंता असेल, तर त्यातून मार्ग निघण्याची शक्यता आहे. कामं पूर्ण करण्यासाठी नवीन संधी मिळू शकतात. रखडलेली कामं मार्गी लावण्यासाठीही प्रयत्न करता येतील. मात्र, कोणताही निर्णय घेताना घाई करण्याऐवजी विचारपूर्वक पावलं उचलणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.