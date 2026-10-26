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नोव्हेंबरमध्ये या ५ राशींवर महालक्ष्मीची विशेष कृपा! पैशांचा पाऊस पडणार, मोठ्या धनलाभासह मिळणार अनेक फायदे

Monthly Horoscope: 1st November to 30th November 2026: १ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या महिन्यात कोणत्या ५ राशींना फायदा होऊ शकतो? जाणून घ्या शुक्र, मंगळ आणि सूर्याच्या बदलांचा कन्या, तूळ, सिंह, मकर आणि कुंभ राशींवर होणारा परिणाम.
Monthly Horoscope: 1st November to 30th November 2026

Monthly Horoscope: 1st November to 30th November 2026

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Monthly Horoscope, 1st November to 30th November 2026: प्रत्येक महिन्यात ग्रहांच्या हालचालींमध्ये बदल होत असतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या ग्रहांच्या बदलांचा परिणाम वेगवेगळ्या राशींवर होऊ शकतो. नोव्हेंबर महिन्यात शुक्र, मंगळ आणि सूर्याच्या स्थितीत बदल होणार असल्याने काही राशींच्या लोकांसाठी हा महिना खास ठरू शकतो.

काहींना नोकरी आणि व्यवसायात नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे, तर काहींच्या आर्थिक अडचणी कमी होऊ शकतात. कोणत्या आहेत त्या ५ राशी, जाणून घेऊया.

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