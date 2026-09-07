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Numerology Insights: पहिल्याच भेटीत जिंकतात सर्वांचे मन! 'या' ३ मूलांकांचे लोक मानले जातात खरे 'सोशल बटरफ्लाय'!

These Birth Dates Win Hearts Instantly: जिथे जातात तिथे करतात राज्य! शब्द अन् स्वभावाने जिंकतात सर्वांचे मन;'या' ३ मूलांकांच्या लोकांमध्ये असतो अद्भुत आकर्षण गुण!
The Most Charming Birth Dates in Numerology

The Most Charming Birth Dates in Numerology

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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Social Butterfly Numerology: कोणत्याही कार्यक्रमात किंवा ग्रुपमध्ये जाऊन वातावरण आनंदी करणे, नवीन लोकांशी क्षणात मैत्री करणे आणि प्रत्येकाचे लक्ष वेधून घेणे हा काही लोकांचा नैसर्गिक स्वभाव असतो. अंकशास्त्रानुसार (Numerology) विशिष्ट जन्मतारीख असणाऱ्या लोकांमध्ये संवादाची आणि आकर्षणाची एक अद्भुत कला असते. ज्यांचा मूलांक ३, ५ किंवा ६ असतो, त्यांना अंकशास्त्रात खरे 'सोशल बटरफ्लाय' (Social Butterfly) म्हटले जाते. या तिन्ही मूलांकांचे स्वामी ग्रह आणि त्यांच्या अंगी असणारे खास गुणधर्म जाणून घेऊया.

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