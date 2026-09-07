Numerology Insights: पहिल्याच भेटीत जिंकतात सर्वांचे मन! 'या' ३ मूलांकांचे लोक मानले जातात खरे 'सोशल बटरफ्लाय'!

Social Butterfly Numerology: कोणत्याही कार्यक्रमात किंवा ग्रुपमध्ये जाऊन वातावरण आनंदी करणे, नवीन लोकांशी क्षणात मैत्री करणे आणि प्रत्येकाचे लक्ष वेधून घेणे हा काही लोकांचा नैसर्गिक स्वभाव असतो. अंकशास्त्रानुसार (Numerology) विशिष्ट जन्मतारीख असणाऱ्या लोकांमध्ये संवादाची आणि आकर्षणाची एक अद्भुत कला असते. ज्यांचा मूलांक ३, ५ किंवा ६ असतो, त्यांना अंकशास्त्रात खरे 'सोशल बटरफ्लाय' (Social Butterfly) म्हटले जाते. या तिन्ही मूलांकांचे स्वामी ग्रह आणि त्यांच्या अंगी असणारे खास गुणधर्म जाणून घेऊया..मूलांक ३: संवादकौशल्य आणि सकारात्मकताजन्मतारीख: कोणत्याही महिन्याची ३, १२, २१ किंवा ३० तारीख.स्वामी ग्रह: बृहस्पति (गुरु).वैशिष्ट्ये: मूलांक ३ चे लोक अत्यंत उत्तम वक्ते आणि संवादपटू असतात. गुरु ग्रहाच्या प्रभावामुळे त्यांच्याकडे ज्ञानाची आणि अवांतर माहितीची कमतरता नसते. ते आपल्या बोलण्यातून आणि विनोदी स्वभावातून कोणत्याही कंटाळवाण्या वातावरणात उत्साह निर्माण करू शकतात. त्यांच्यासोबत बोलताना समोरची व्यक्ती कधीही बोअर होत नाही..Numerology: अति-साधेपणा पडतोय महाग; 'या' ३ मूलांकांच्या चांगुलपणाचा स्वार्थी लोक घेतात गैरफायदा! .मूलांक ५: ऊर्जा आणि अद्भूत हजरजबाबीपणाजन्मतारीख: कोणत्याही महिन्याची ५, १४ किंवा २३ तारीख.स्वामी ग्रह: बुध.वैशिष्ट्ये: ५ मूलांक असणारे लोक अत्यंत चंचल, उत्साही आणि बिंधास्त स्वभावाचे असतात. बुध ग्रहाच्या प्रभावामुळे त्यांची बुद्धिमत्ता आणि हजरजबाबीपणा उत्तम असतो. एकाच जागी बसून राहणे किंवा ठरलेला दिनक्रम पाळणे त्यांना आवडत नाही. प्रवास करणे आणि नवीन लोकांशी लगेच मैत्री करणे हा त्यांचा मूळ स्वभाव असतो..मूलांक ६: सौंदर्य, आकर्षण आणि काळजीवाहू स्वभावजन्मतारीख: कोणत्याही महिन्याची ६, १५ या २४ तारीख.स्वामी ग्रह: शुक्र.वैशिष्ट्ये: मूलांक ६ चा स्वामी शुक्र ग्रह आहे, जो प्रेम, सौंदर्य आणि आकर्षणाचा कारक मानला जातो. या लोकांच्या व्यक्तिमत्त्वात एक वेगळेच आकर्षण (Magnetic Charm) असते. हे लोक अतिशय आदराने इतरांचे स्वागत करतात आणि लोकांची काळजी घेतात. छान कपडे घालणे, पार्ट्या आयोजित करणे आणि प्रत्येकाला सोबत घेऊन चालणे ही त्यांची खासियत असते..Numerology: क्षणात राग, क्षणात प्रेम!\n'या' मूलांकांच्या मुलींचे 'मूड स्विंग्स' सांभाळणे असते कठीण! जन्मतारखेवरून ओळखा स्वभाव!.सामाजिक जीवनातील मुख्य वेगळेपणमूलांक ३: स्वतःचे संभाषण कौशल्य आणि विनोदी स्वभावाने सर्वांचे मन जिंकतात.मूलांक ५: स्वतःची ऊर्जा आणि साहसी वृत्तीने वातावरणात उत्साह भरतात.मूलांक ६: स्वतःची स्टाईल, प्रेमळपणा आणि काळजीवाहू वृत्तीने लोकांना बांधून ठेवतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.