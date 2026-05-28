येत्या जून महिन्यात बनतोय अत्यंत खतरनाक खप्पर योग ! रातोरात बदलणार नशीब; कुणाला शुभ तर कुणाला अशुभ घ्या जाणून

Marathi Rashi Bhavishya : मे आणि जूनमध्ये एक अत्यंत धोकादायक योग तयार झाला आहे. या योगाचं नाव आहे खप्पर योग. अधिकमासात हा योग अतिशय प्रभावी असेल. अधिकमासात अमावस्येच्या आसपास हा योग सक्रिय होणार आहे. जून 15 ते 21 जून हा योग अतिशय प्रभावी असेल. राहू-केतू, सूर्य, चंद्र, शनी आणि मंगळ यांचा हा योगावर प्रभाव असू शकतो. याचा काही राशींना लाभ तर काहींना नुकसान होणार आहे. .खप्पर योग जेव्हा तयार होतो तेव्हा मंगळ, शनी, सूर्य आणि राहू संतुलनात नसतात. अमावस्या आणि सूर्याचं गोचर झाल्यास हा योग अधिक शक्तिशाली बनतो. एखाद्या महिन्यात पाच मंगळवार किंवा पाच शनिवार असतील तरीही हा योग प्रभावी होतो. त्यामुळे या राशींवर काय परिणाम होणार जाणून घ्या. .शुभ परिणाम होणाऱ्या राशी :हा काळ सिंह आणि धनु राशीसाठी चांगला आहे. सिंह राशीच्या लोकांना राजकारणात चांगली संधी मिळेल. पण काही बाबतीत अडचणी येऊ शकतात. पैशांबाबत सावध राहा. वृश्चिक राशीसाठी हा योग धनलाभ घेऊन येईल. नवीन संधी मिळतील. धनु राशीच्या लोकांना नशिबाची साथ मिळेल. .संमिश्र परिणाम होणाऱ्या राशी :वृषभ, कन्या आणि मकर राशींवर संमिश्र परिणाम होईल. ऑफिस आणि व्यावसायिक आयुष्यात सावध राहा. वाद-विवाद करू नका. अपघातांपासून स्वतःचा बचाव करा. .मानसिक परिणाम होणाऱ्या राशी मिथुन, तूळ आणि कुंभ राशींच्या नातेसंबंधांमध्ये अडचणी येतील. चुकीच्या गोष्टी मनात ठेवल्यामुळे तणाव निर्माण होईल. गैरसमज वाढतील. त्यामुळे विशेष काळजी घ्या. .भावनिक आणि संवेदनशील परिणाम होणाऱ्या राशी कर्क, मीन आणि मेष राशीच्या भावनांमध्ये बदल होईल. तुम्ही संवेदनशील असाल. तुमच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकतात. आरोग्यासंबंधित एखादी समस्या त्रास देईल. वाहन चालवताना सावधगिरी बाळगा. भावनेच्या भरात निर्णय घेऊ नका. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.