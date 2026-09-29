‘या’ राशींचे लोक असतात खूप जास्त इमोशनल, भावनेच्या भरात घेतात निर्णय, नंतर होतो पश्चात्ताप; त्यांच्या या स्वभावाचा फायदा घेतात लोक

Most Emotional Zodiac Signs: प्रत्येक माणूस वेगळ्या स्वभावाचा असतो. काही लोक कोणतीही गोष्ट शांतपणे विचार करून करतात, तर काही जण भावनेच्या भरात लगेच निर्णय घेतात. एखादी गोष्ट मनाला लागली की ते त्याचा जास्त विचार करतात. त्यामुळे कधी कधी घेतलेल्या निर्णयाचा नंतर पश्चात्तापही होतो..Horoscope: तोंडावर साखरेसारखे गोड, पण माघारी करतात मोठा विश्वासघात! ‘या’ राशींच्या व्यक्तींचा असतो कपटी स्वभाव.ज्योतिषशास्त्रानुसार कर्क, मीन आणि वृश्चिक या राशींचे लोक जास्त भावनिक असतात, असं मानलं जातं. हे लोक नात्यांमध्ये मनापासून गुंततात आणि समोरच्याच्या भावना पटकन समजून घेतात. मात्र, याच स्वभावामुळे काही वेळा इतर लोक त्यांच्या भावनांचा फायदा घेतात, अशीही मान्यता आहे..कर्क रासकर्क राशीचे लोक मनाने खूप हळवे असतात, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. वरून ते कितीही कडक दिसले तरी आतून मात्र ते खूप संवेदनशील असतात. आपल्या जवळच्या व्यक्तींसाठी ते काहीही करायला तयार असतात. पण एखाद्याने त्यांच्या मनाला दुखावलं तर ती गोष्ट ते सहज विसरत नाहीत. अनेकदा समोरच्या व्यक्तीवर जास्त विश्वास ठेवल्यामुळे त्यांना नंतर त्रास होऊ शकतो..मीन रासमीन राशीचे लोक स्वभावाने प्रेमळ आणि दयाळू असतात. समोरच्या व्यक्तीला काही त्रास होत असेल तर त्यांनाही त्याचं वाईट वाटतं. दुसऱ्यांना मदत करण्याच्या नादात ते कधी कधी स्वतःचं नुकसान करून घेतात. एखाद्यावर विश्वास ठेवला की त्याच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवतात. त्यामुळे काही लोक त्यांच्या या स्वभावाचा गैरफायदा घेऊ शकतात..इमोशनलेस असतात ‘या’ राशीचे लोक! समोरच्याने कितीही प्रेम दिलं तरी पडत नाही फरक; पुढे होतो मोठा पश्चात्ताप, आयुष्यात साथ देत नाही कोणी.वृश्चिक रासवृश्चिक राशीचे लोक कोणत्याही नात्यात मनापासून जोडले जातात. एखाद्या व्यक्तीवर विश्वास बसला की ते त्या व्यक्तीसाठी खूप काही करायला तयार असतात. मात्र, भावनांचा प्रभाव जास्त असल्यामुळे काही वेळा ते घाईघाईने निर्णय घेऊ शकतात. नंतर शांतपणे विचार केल्यावर आपली चूक लक्षात येते आणि त्याचा पश्चात्तापही होऊ शकतो..भावनेच्या भरात घेतलेला निर्णय नंतर पडतो महागात?या तिन्ही राशींच्या लोकांबद्दल ज्योतिषशास्त्रात भावनिक स्वभावाच्या मान्यता आहेत. त्यामुळे एखादी गोष्ट मनाला लागली की त्यावर लगेच प्रतिक्रिया देण्याची शक्यता असते. याचाच फायदा काही लोक घेतात. समोरची व्यक्ती आपल्या भावनांचा गैरफायदा घेत आहे, हे कळायला कधी कधी उशीर होतो. त्यामुळे कोणताही मोठा निर्णय घेण्याआधी थोडा वेळ घेऊन विचार करणं फायद्याचं ठरू शकतं.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.