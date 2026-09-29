संस्कृती

‘या’ राशींचे लोक असतात खूप जास्त इमोशनल, भावनेच्या भरात घेतात निर्णय, नंतर होतो पश्चात्ताप; त्यांच्या या स्वभावाचा फायदा घेतात लोक

Most Emotional Zodiac Signs: कर्क, मीन आणि वृश्चिक राशीचे लोक जास्त भावनिक असतात, अशी ज्योतिषशास्त्रात मान्यता आहे. भावनेच्या भरात निर्णय घेणे, समोरच्याच्या भावनांचा विचार करणे आणि नात्यांमध्ये मनापासून गुंतणे यामुळे काही वेळा त्यांना पश्चात्ताप होऊ शकतो.
Most Emotional Zodiac Signs

Most Emotional Zodiac Signs

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Most Emotional Zodiac Signs: प्रत्येक माणूस वेगळ्या स्वभावाचा असतो. काही लोक कोणतीही गोष्ट शांतपणे विचार करून करतात, तर काही जण भावनेच्या भरात लगेच निर्णय घेतात.

एखादी गोष्ट मनाला लागली की ते त्याचा जास्त विचार करतात. त्यामुळे कधी कधी घेतलेल्या निर्णयाचा नंतर पश्चात्तापही होतो.

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