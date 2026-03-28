Mughal History: सर्वात शक्तिशाली मुघल बादशहा होता समलैंगिक! तरण्याबांड पोराच्या प्रेमाखातर बायकोलाही सोडून दिलेलं

Mughal Empire (1526–1857): मुघलांनी भारतावर साधारणपणे ३३१ वर्षे राज्य केलं. मुघल साम्राज्याची पायाभरणी केली ती बाबरने. तिथपासून ते औरंगेजबच्या मृत्यूपर्यंत मुघलांचा अत्यंत शक्तिशाली काळ होता. १५२६ ते १५३० हा बाबरचा काळ. तिथून पुढे मग हुमायून, अकबर, जहांगीर,शाहजहान, औरंगजेब आणि शेवटचा बहादूर शाह जफर हे मुघलांचे शासनकर्ते झाले. जिथून मुघलांचा शासनकाळ सुरु झाला तो बाबर चक्क समलैंगिक होता. त्यानेच त्याच्या आत्मकथा असलेल्या 'बाबरनामा' पुस्तकात खासगी गोष्टींचा उल्लेख केलेला आहे. यामध्ये त्याने आपल्या पहिल्या पत्नीबद्दलची अनास्था आणि 'बाबरी' नावाच्या एका मुलावर असलेल्या आपल्या प्रेमाचा अत्यंत प्रांजळपणे उल्लेख केला आहे..बाबरीची पहिली भेटबाबरनामामध्ये बाबर लिहितो, "त्या दिवसांत उर्दू बाजारामध्ये 'बाबरी' नावाचा एक मुलगा होता. आमचे नाव सारखे असल्याने आमच्यात एक प्रकारचं साम्य होतं. मला त्याच्याबद्दल एक वेगळंच आकर्षण निर्माण झालं. त्यापूर्वी मी कोणावरही प्रेम केले नव्हते किंवा कोणाशी प्रेमाच्या गोष्टीही केल्या नव्हत्या."बाबरने आपल्या भावना व्यक्त करताना पुढे लिहिले की, "जर कधी बाबरी माझ्यासमोर आला, तर संकोचामुळे मी त्याच्याकडे डोळे भरून पाहू शकत नसे. त्याच्याशी बोलावे आणि भेटावे असे मला मनापासून वाटे, पण हृदयाची अवस्था अशी होती की तो आल्यावर मी त्याचे आभारही मानू शकत नसे. त्याला न येण्याबद्दल जाब विचारणे तर दूरच, पण त्याला बोलावण्याची हिम्मतही माझ्यात नव्हती.".एका प्रसंगाचे वर्णन करताना बाबर सांगतो, "एकदा मी माझ्या लवाजम्यासह एका गल्लीतून जात होतो. अचानक बाबरी माझ्या समोर आला. माझी अवस्था अशी झाली की जवळजवळ माझा स्वतःवरचा ताबा सुटला होता. त्याच्याकडे पाहणे किंवा बोलणे तर शक्यच नव्हते, म्हणून मी खूप घाबरलेल्या आणि गोंधळलेल्या अवस्थेत पुढे निघून गेलो."बाबरच्या या प्रेमप्रकरणाचा हा किस्सा 'तुझूक-ए-बाबरी'च्या उर्दू अनुवादातून घेण्यात आला आहे, जो १९२४ मध्ये दिल्लीतील मोहम्मद प्रिंटिंग वर्क्सने प्रकाशित केला होता. बाबरने आपल्या आत्मचरित्रात दाखवलेला हा स्पष्टपणा आजही अनेकांसाठी चर्चेचा विषय ठरत आहे..पहिल्या पत्नीकडे जाण्यास लाजायचा बाबरबाबरने आपल्या आत्मचरित्रात आपल्या पहिल्या विवाहाचा किस्सा सांगितला आहे. बाबरचे पहिले लग्न त्याचे चुलते सुल्तान अहमद मिर्झा यांची मुलगी आयेशा सुल्तान बेगम हिच्याशी झाले होते. बाबर लिहितो की, "सुरुवातीला मला तिच्याबद्दल प्रेम होते, पण नंतर संकोच आणि लाजेमुळे मी तिच्याकडे जाणे टाळू लागलो. दहा-पंधरा दिवसांतून एकदा मी तिच्याकडे जात असे. हळूहळू ते प्रेमही उरले नाही आणि आमच्यातील दुरावा वाढत गेला. शेवटी माझ्या आईने मला खूप रागावले आणि जबरदस्तीने तिच्याकडे पाठवले.".बाबरीवर जीवापाड प्रेमबाबने आपला समलैंगिक मित्र बाबरीसाठी अनेक शायरी लिहिल्या होत्या. त्याची पत्नी आयशाने लग्नानंतर एका मुलीला जन्म दिला होता. मात्र ४० दिवसांची असतानाच बाबरची मुलगी मृत पावली. या धक्क्यातच त्याने स्वतःपासून पत्नीला वेगळं केलं आणि एकांतात रहायला लागला. १४ वर्षांच्या बाबरीची भेट झाल्यानंतर बाबर त्याच्याकडे आकर्षित झाला होता. त्या मुलासाठी मी पागल झालो, असं बाबरनामामध्ये लिहिलं आहे.कालांतराने बाबरचं महिलांमधील आकर्षण कमी झालं. बाबरीच्या तो एवढ्या प्रेमात होता की शेवटी बेगमसोबत तलाक घ्यावा लागला. बाबरने बाबरीला घोडेस्वारी शिकवली आणि तबेल्याची जबाबदारी दिली. बाबरीचा जेव्हा मृत्यू झाला तेव्हा अवधच्या दिशेने मुघल साम्राज्य वाढत होतं. १५२८ मध्ये अयोध्येत मशीद उभारली तेव्हा बाबरने सेनापतीला खबर देऊन मशिदीचं नाव बाबरी ठेवायला सांगितलं होतं..बाबरचे जरी पहिल्या पत्नीशी जमले नाही, तरी बाबरने नंतर अनेक विवाह केले. माहम बेगम, गुलरुख बेगम आणि इतर पत्नींपासून त्याला मुले झाली. याचा अर्थ असा की, बाबरीबद्दल आकर्षण असूनही त्याने आपली कौटुंबिक आणि राजघराण्याची कर्तव्ये पूर्ण करण्यासाठी इतर स्त्रियांशी संबंध ठेवले होते.