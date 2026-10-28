Numerology: करिअरमध्ये मोठी रिस्क घ्यायला घाबरत नाहीत 'या' मूलांकाचे लोक; नवीन स्किल्स शिकण्यात असतात नंबर वन!

Numerology Secrets: अंकशास्त्रामध्ये प्रत्येक व्यक्तीच्या जन्मतारखेवरून त्याच्या स्वभावाविषयी, बौद्धिक क्षमतेविषयी आणि व्यक्तिमत्त्वाविषयी अनेक गोष्टींचा अंदाज लावला जाऊ शकतो. प्रत्येकाचा स्वभाव त्याच्या जन्मतारखेच्या स्वामी ग्रहावर अवलंबून असतो. अंकशास्त्रानुसार काही मूलांक असणारे लोक जन्मजात प्रतिभावान असतात. त्यांना नवीन गोष्टी शिकण्याची तीव्र आवड असते आणि ते कोणत्याही आव्हानांना न घाबरता आपल्या कौशल्याच्या बळावर करिअरमध्ये मोठी भरारी घेतात..मूलांक १जन्मतारखा: ज्या व्यक्तींचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या १, १०, १९ किंवा २८ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक १ मानला जातो.स्वामी ग्रह: या मूलांकाचा स्वामी सूर्य ग्रह आहे.स्वभाव आणि वैशिष्ट्ये: मूलांक १ चे लोक जन्मापासूनच उत्तम नेते (Leaders) असतात. सूर्य ग्रहाच्या प्रभावामुळे यांच्यात प्रचंड ऊर्जा, आत्मविश्वास आणि नेतृत्वगुण भरलेला असतो. हे लोक वर्कप्लेसमध्ये नेहमी स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण करतात.करिअर आणि कौशल्ये: या मूलांकाचे लोक गरज भासल्यास किंवा स्वतःची आवड म्हणून आपले करिअर सहज बदलू शकतात (Career Switch). नवीन स्किल्स शिकण्याची त्यांची गती अत्यंत वेगवान असते. करिअरच्या शिखरावर पोहोचल्यानंतरही एखादी मोठी रिस्क घेण्यास हे लोक कधीही मागेपुढे पाहत नाहीत..Vastu Tips: किचनच्या ओट्यावर कधीही ठेवू नका 'या' ४ गोष्टी; स्वयंपाकघरातील चुकांमुळे वाढेल दारिद्र्य! जाणून घ्या वास्तुनियम....मूलांक ५जन्मतारखा: ज्या व्यक्तींचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ५, १४ किंवा २३ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक ५ मानला जातो.स्वामी ग्रह: या मूलांकाचा स्वामी बुध ग्रह असतो.स्वभाव आणि वैशिष्ट्ये: बुध ग्रहाच्या प्रभावामुळे या मूलांकाचे लोक अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धिमत्तेचे, जिज्ञासु आणि चतुर असतात. हे लोक एकाच वेळी अनेक कामे पार पाडण्यात (Multitasking) पटाईत असतात. यांचे संवाद कौशल्य (Communication Skills) अतिशय उत्तम असते.अनुकूलनशीलता (Adaptability): हे लोक कोणत्याही कठीण परिस्थितीत स्वतःला सहज सामावून घेऊ शकतात. नवीन गोष्टी शिकण्याचा अनोखा उत्साह त्यांच्यात असतो. सामान्यतः हे लोक सेल्स, मीडिया, किंवा फ्रीलान्सिंग यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठी मजल मारतात आणि गरज पडल्यास करिअर बदलून नवीन क्षेत्रातही यशस्वी होतात..अंकशास्त्रानुसार हे मूलांक करिअरच्या वाटेवर येणाऱ्या संकटांना घाबरत नाहीत, तर आपल्या कष्टाच्या आणि नवीन शिकण्याच्या वृत्तीमुळे ते यशाची नवी शिखरे सर करतात. अर्थात, हे गुण सर्वच व्यक्तींमध्ये तंतोतंत जुळतील असे नाही, पण या मूलांकांच्या बहुतांश लोकांच्या स्वभावात हे गुण प्रकर्षाने दिसून येतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: नवरा-बायकोची जन्मतारीख एकच असेल तर काय होतो परिणाम; सारखा मूलांक असणाऱ्या जोडप्यांचे वैवाहिक जीवन कसे असते? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.