Numerology: आई जे सांगेल तेच फायनल! या ४ जन्मतारखांचे तरुण का असतात 'पक्के मम्माज् बॉय'; पाहा अंकशास्त्र काय सांगते?

Numerology: अंकशास्त्रानुसार प्रत्येक व्यक्तीच्या जन्मतारखेवरून त्यांच्या स्वभावाबाबत आणि व्यक्तिमत्त्वाबाबत अनेक गोष्टींचा अंदाज लावला जाऊ शकतो. ज्योतिष शास्त्रामध्ये काही मूलांकांच्या व्यक्ती आपल्या कुटुंबाशी आणि विशेषतः आईशी अत्यंत जवळच्या मानल्या जातात. यातील मूलांक २ असलेल्या लोकांचे स्वभावविशेष आणि त्यांचा आईसोबत असणारा भावनिक ओढा विशेष चर्चेत असतो. कोणत्याही महिन्याच्या २, ११, २० किंवा २९ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक २ मानला जातो.मूलांक २ आणि आईसोबतचे त्यांचे नाते याविषयीची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .मूलांक २ वर चंद्र ग्रहाचा प्रभावअंकशास्त्रानुसार, मूलांक २ चा स्वामी ग्रह 'चंद्र' मानला जातो. चंद्र हा मनाची स्थिती, भावना, मानसिक शांतता आणि मुख्यत्वे 'माता' (आई) यांचे प्रतीक मानला जातो. त्यामुळे या मूलांकाच्या लोकांच्या स्वभावावर आणि जीवनशैलीवर चंद्र ग्रहाचा मोठा प्रभाव दिसून येतो. या लोकांचा स्वभाव अतिशय संवेदनशील आणि भावनिक असतो..Numerology: करिअरमध्ये मोठी रिस्क घ्यायला घाबरत नाहीत 'या' मूलांकाचे लोक; नवीन स्किल्स शिकण्यात असतात नंबर वन! .आईशी अत्यंत घट्ट भावनिक नातेमूलांक २ च्या अंतर्गत जन्मलेले लोक, विशेषतः मुले आपल्या आईचे खूप लाडके असतात. या लोकांचे आपल्या आईसोबतचे नाते इतर कोणापेक्षाही अधिक घट्ट आणि भावनिक असते.प्राधान्य नेहमी आईला: हे लोक आपल्या जीवनात प्रत्येक निर्णय घेताना आईच्या मताला आणि सल्ल्याला सर्वाधिक प्राधान्य देतात. आईने सांगितलेली प्रत्येक गोष्ट त्यांच्यासाठी अंतिम असते.दुराव्याचा त्रास: या मूलांकाच्या लोकांना आपल्या आईपासून दूर राहणे अजिबात आवडत नाही. आईच्या चेहऱ्यावर थोडे जरी दुःख किंवा त्रास दिसला, तरी हे लोक स्वतः अस्वस्थ होतात.सुख-सुविधांची काळजी: आपल्या आईला सर्व प्रकारच्या सुख-सुविधा, मान-सन्मान आणि आनंद मिळवून देण्यासाठी हे नेहमी प्रयत्नशील असतात..का म्हटले जाते 'मम्माज बॉय'?मूलांक २ च्या मुलांचे आपल्या आईशी असणारे नाते इतके खोल असते की, ते आपले प्रत्येक सुख-दुःख आणि वैयक्तिक गोष्टी आईसोबत मोकळेपणाने शेअर करतात. अनेकदा कामाच्या कितीही व्यस्ततेतही ते आईसाठी वेळ काढतात. त्यांच्या याच स्वभावामुळे आणि आईवर असणाऱ्या अफाट प्रेमामुळे अनेकदा त्यांना 'मम्माज बॉय' (Mama's Boy) असेही म्हटले जाते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu Tips: लाकूड, मेटल की दगड? वास्तुनुसार कोणती नेमप्लेट सर्वात शुभ? घराच्या नेमप्लेटमध्ये दडलंय प्रगतीचं रहस्य! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.