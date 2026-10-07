Numerology: 'या' मूलांकाच्या दीर-वहिनीची जोडी का मानली जाते नंबर वन? नात्यात असते हसणे, चिडवणे, प्रेम अन् विश्वास...

Dir-Vahini Bond Numerology: भारतीय कुटुंबव्यवस्थेत दीर आणि वहिनीच्या नात्याला अत्यंत विशेष स्थान आहे. या नात्यात जशी आपुलकी आणि प्रेम असते, तशीच गोड नोकझोक आणि मैत्रीचा भावही पाहायला मिळतो. अंकशास्त्रानुसार (Numerology), जेव्हा या नात्यात मूलांक 3 आणि मूलांक 6 यांचा दुर्मिळ संयोग घडून येतो, तेव्हा ती जोडी संपूर्ण घरात आनंदाचे आणि उत्साहाचे वातावरण निर्माण करते.गुरु आणि शुक्र या दोन अत्यंत शुभ आणि शक्तिशाली ग्रहांच्या प्रभावामुळे या मूलांक असलेल्या दीर आणि वहिनीचे नाते अतूट, मजबूत आणि आदर्श मानले जाते. अंकशास्त्राच्या दृष्टीने ही जोडी एवढी खास का ठरते, याची माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .मूलांक 3 चे स्वरूप: ज्ञान, बुद्धिमत्ता अन् चुलबुला स्वभावकोणत्याही महिन्याच्या 3, 12, 21 किंवा 30 या तारखांना जन्मलेल्या व्यक्तींचा मूलांक 3 असतो. या मूलांकाचा स्वामी ग्रह 'गुरु' (Jupiter) मानला जातो.वैशिष्ट्ये: गुरुच्या प्रभावामुळे या व्यक्ती अतिशय ज्ञानी, ऊर्जावान, बुद्धिमान आणि रसिक स्वभावाच्या असतात.नात्यातील भूमिका: यांचा हजरजबाबीपणा आणि विनोदी स्वभाव कोणत्याही कार्यक्रमात किंवा घरात रंगत आणतो. हे लोक जिथे जातात, तिथे मैफिल जमवून आणतात..Numerology: स्वतःचेच रील्स पुन्हा पुन्हा पाहतात 'या' मूलांकांचे लोक! पाहा कोणत्या तारखेला जन्मलेले लोक असतात 'सेल्फ लव्हर'... .मूलांक 6 चे स्वरूप: सौंदर्य, प्रेम अन् काळजी घेणारा स्वभावकोणत्याही महिन्याच्या 6, 15 किंवा 24 या तारखांना जन्मलेल्या व्यक्तींचा मूलांक 6 असतो. या मूलांकाचा स्वामी ग्रह 'शुक्र' (Venus) आहे.वैशिष्ट्ये: शुक्र ग्रहाला प्रेम, सौंदर्य, कला, कौटुंबिक सलोखा आणि आकर्षणाचा कारक मानले जाते.नात्यातील भूमिका: मूलांक 6 च्या व्यक्ती अत्यंत मिलनसार, काळजीवाहू आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या जपणार्या असतात. आपल्या आपुलकीच्या स्वभावाने त्या सर्वांची मने जिंकून घेतात..मूलांक 3 अन् 6 ची जोडी का ठरते नंबर वन?विनोद अन् प्रेमाचा सुरेख मेळ: मूलांक 3 च्या व्यक्तींचा हलका-फुलका विनोदी अंदाज आणि मूलांक 6 च्या व्यक्तींचे प्रेमळ वर्तन एकत्र आल्यावर घरातील नकारात्मकता दूर पळून जाते.फिरणे आणि खाण्याची आवड: या दोन्ही मूलांकाच्या व्यक्तींना पर्यटनाची, नवीन पदार्थ चाखण्याची आणि नवनवीन गोष्टी ट्राय करण्याची भारी आवड असते.कौटुंबिक कार्यक्रमांचे नियोजन: घरातील कोणताही सण, उत्सव किंवा कार्यक्रम असो, या मूलांकाच्या दीर-वहिनीचे प्लॅनिंग सर्वात हटके आणि भारी असते.परस्परांना पूरक स्वभाव: मूलांक 3 ची बुद्धिमत्ता आणि चुलबुलेपण जेव्हा मूलांक 6 च्या काळजीवाहू अन् समंजस स्वभावाला जोडले जाते, तेव्हा हे नाते अधिक परिपक्व आणि घट्ट बनते..घरात राहते अखंड समृद्धी!गुरु ग्रहाची 'समृद्धी' आणि शुक्र ग्रहाचे 'सौंदर्य' एकत्र आल्यामुळे या मूलांकाची जोडी असलेल्या घरात नेहमी सकारात्मक ऊर्जा राहते. लहान-सहान मतभेद विसरून घरातील वातावरण आनंदी ठेवण्यात ही जोडी नेहमी आघाडीवर असते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: या ४ तारखांना जन्मलेल्या मुली वडील आणि नवऱ्यासाठी ठरतात समृद्धीचे प्रतीक! तुमच्या घरातही या तारखेला जन्माला आलीये का मुलगी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.