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Numerology: 'या' मूलांकाच्या दीर-वहिनीची जोडी का मानली जाते नंबर वन? नात्यात असते हसणे, चिडवणे, प्रेम अन् विश्वास...

Relationship Numerology: दीर-वहिनीची 'या' मूलांकाची जोडी असते सुपरहीट! घरात खेळीमेळीचे असते वातावरण, कधीच भासत नाही आनंदाची कमी..अंकशास्त्रानुसार जाणून घ्या या नात्यातील खास बंध!
Numerology Why Dir-Vahini Duo Is Best for Family Harmony

Numerology: Why Dir-Vahini Duo Is Best for Family Harmony

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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Dir-Vahini Bond Numerology: भारतीय कुटुंबव्यवस्थेत दीर आणि वहिनीच्या नात्याला अत्यंत विशेष स्थान आहे. या नात्यात जशी आपुलकी आणि प्रेम असते, तशीच गोड नोकझोक आणि मैत्रीचा भावही पाहायला मिळतो. अंकशास्त्रानुसार (Numerology), जेव्हा या नात्यात मूलांक 3 आणि मूलांक 6 यांचा दुर्मिळ संयोग घडून येतो, तेव्हा ती जोडी संपूर्ण घरात आनंदाचे आणि उत्साहाचे वातावरण निर्माण करते.

गुरु आणि शुक्र या दोन अत्यंत शुभ आणि शक्तिशाली ग्रहांच्या प्रभावामुळे या मूलांक असलेल्या दीर आणि वहिनीचे नाते अतूट, मजबूत आणि आदर्श मानले जाते. अंकशास्त्राच्या दृष्टीने ही जोडी एवढी खास का ठरते, याची माहिती खालीलप्रमाणे आहे-

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