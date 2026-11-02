Numerology: पॉकेट मनी उडवत नाहीत तर जपून वापरतात! 'या' ३ मूलांकांची मुले जन्मापासूनच असतात फायनान्शियल जिनियस...

Numerology: प्रत्येक पालकाची इच्छा असते कि आपल्या मुलांनी फक्त अभ्यासातच नव्हे, तर आयुष्यातील प्रत्येक क्षेत्रात यश मिळवावे आणि त्याचबरोबर पैशांची किंमतही समजावी. काही मुले स्वभावाने हट्टी किंवा अतिशय मागणी करणारी असतात, तर काही मुले अगदी लहान वयातच पालकांच्या कष्टांची जाणीव ठेवून पैशांची बचत करू लागतात. हातात पॉकेट मनी येताच काही मुले लगेच खर्च करून टाकतात, तर काही मुले हुशारीने जपून ठेवतात.अंकशास्त्रामध्ये व्यक्तीच्या जन्मतारखेवरून त्यांच्या स्वभावाचा आणि सवयींचा अभ्यास केला जातो. अंकशास्त्रानुसार काही ठराविक मूलांकांच्या मुलांमध्ये बालपणापासूनच उत्तम मनी मॅनेजमेंट स्किल्स पाहायला मिळतात. लहानपणापासूनच पैशांची कदर करणाऱ्या अशाच ३ खास मूलांकांविषयी सविस्तर जाणून घेऊया- .मूलांक ४अंकशास्त्रानुसार ज्या मुलांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ४, १३, २२ किंवा ३१ तारखेला झाला, त्यांचा मूलांक ४ मानला जातो. या मूलांकाचा संबंध राहू ग्रहाशी जोडला जातो.या मूलांकाची मुले अत्यंत व्यावहारिक विचारांची आणि बुद्धिमत्ता असलेली असतात.त्यांना प्रत्येक गोष्ट वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची सवय असते.ही मुले त्यांची पॉकेट मनी कधीही विनाकारण उडवत नाहीत, तर तिचा योग्य ठिकाणी वापर कसा करायचा हे त्यांना चांगले ठाऊक असते.स्वतःसाठी एखादे खेळणे किंवा वस्तू खरेदी करायची असेल, तरी ते आधी स्वतःचे पैसे वाचवण्यावर भर देतात..Numerology: करिअरमध्ये मोठी रिस्क घ्यायला घाबरत नाहीत 'या' मूलांकाचे लोक; नवीन स्किल्स शिकण्यात असतात नंबर वन! .मूलांक ६ज्या मुलांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ६, १५ किंवा २४ तारखेला झाला आहे, उनका मूलांक ६ असतो. अंकशास्त्रानुसार या मूलांकावर शुक्र ग्रहाचा प्रभाव असतो. शुक्र हा सुख, सौंदर्य आणि भौतिक सुखांचा कारक मानला जातो.या मूलांकाच्या मुलांना जरी चांगल्या आणि सुंदर गोष्टींची आवड असली, तरी ते पैशांची योग्य किंमत जाणतात.ही मुले पैशांची उधळपट्टी करण्यापासून नेहमी दूर राहतात.लहानपणापासूनच ते भविष्याची काळजी करून आपली पॉकेट मनी हळूहळू साठवून ठेवतात..मूलांक ८अंकशास्त्रामध्ये मूलांक ८ चा अधिपती शनि ग्रह मानला जातो. या मूलांकाच्या मुलांना शिस्त, संयम आणि कष्टाळू वृत्तीची ओळख मानली जाते.मूलांक ८ असलेली मुले कोणत्याही गोष्टीची घाई न करता धीराने वागतात.त्यांच्यामध्ये जन्मापासूनच पैशांचे नियोजन (Money Management) करण्याचे उपजत गुण असतात.कोणतेही ध्येय गाठण्यासाठी किंवा आर्थिक शिस्त पाळण्यासाठी ही मुले बालवयातच शिकतात. आपली पॉकेट मनी अतिशय हुशारीने आणि जपून वापरण्याची त्यांची खासियत असते.जर तुमच्याही मुलाचा मूळ अंक यापैकीच एक असेल, तर त्यांच्यामध्ये बालपणापासूनच पैशांची बचत करण्याचे आणि आर्थिक शिस्त पाळण्याचे उत्तम गुण असण्याची दाट शक्यता आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: 'या' मूलांकाच्या लोकांना प्रिय असते प्रायव्हसी,स्वत:ची स्पेस! पार्टनरसोबत असूनही एकटे राहणे का आवडते? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.