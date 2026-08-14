Nag Panchami 2026: भावासाठी उपवास,जमीन न खोदणे ते चुलीचा नियम; जाणून घ्या नागपंचमीला पाळल्या जाणाऱ्या प्रथा!

Nag Panchami Fasting & Traditions: हिंदू धर्मात श्रावण महिन्याला विशेष महत्त्व आहे आणि या पवित्र महिन्याची सुरुवात नागपंचमीच्या सणाने होते. यंदा १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी नागपंचमी साजरी केली जात आहे. भगवान शिवाला समर्पित असलेल्या श्रावणात त्यांच्या गळ्यातील अलंकार म्हणजेच नागदेवतेची पूजा करण्याची प्राचीन परंपरा आहे. महाराष्ट्रात नागपंचमीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या सणामागे धार्मिक श्रद्धेसोबतच निसर्ग आणि भाऊ-बहिणीच्या पवित्र प्रेमाचे सुंदर बंध जोडलेले आहेत. पण, अनेकदा असा प्रश्न विचारला जातो की नागपंचमीच्या आदल्या दिवशी किंवा नागपंचमीला बहिणी भावासाठी उपवास का करते? आणि या सणाचा शेती व स्वयंपाकाशी काय संबंध आहे? जाणून घेऊया या सणाशी जोडलेल्या महत्त्वाच्या परंपरा..भावासाठी उपवास का केला जातो?महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी नागपंचमीच्या निमित्ताने बहिणी आपल्या भावाच्या आरोग्य, सुख-समृद्धी आणि दीर्घायुष्यासाठी उपवास करतात.सत्यश्वरी आणि सत्यश्वर कथा: पौराणिक कथेनुसार, सत्यश्वरी नावाच्या देवीचा भाऊ सत्यश्वर नागपंचमीच्या आदल्या दिवशी मृत्यू पावला. सत्यश्वरीला तिचा भाऊ नाग रूपात दिसला आणि तिने नागालाच आपला भाऊ मानले. तेव्हा नागाने तिचे आणि तिच्या भावाचे रक्षण करण्याचे वचन दिले.रक्षणाचे प्रतीक: तेव्हापासून प्रत्येक बहीण नागाची पूजा करून आपल्या भावाच्या दीर्घायुष्यासाठी नागपंचमीचा उपवास करते. उपवासानंतर भावाला ओवाळून त्याच्यासाठी मंगलकामना करण्याची पद्धत अनेक ठिकाणी आहे..Nagpanchami 2026: यंदा कधी साजरी होणार नागपंचमी? जाणून घ्या योग्य तारीख, शुभ मुहूर्त आणि पूजा विधी एकाच क्लिकवर.शेती अन् निसर्गाचा अनोखा संबंधनागपंचमीचा सण केवळ धार्मिक श्रद्धेपुरता मर्यादित नसून तो निसर्ग आणि शेतीशी थेट जोडलेला आहे.शेतकऱ्यांचा मित्र: नाग हे शेतातील पिकांची नासधूस करणाऱ्या उंदरांचा नायनाट करतात. त्यामुळे नागांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी ही पूजा केली जाते.शेतातील कामे बंद: नागपंचमीच्या दिवशी जमिनीचे खोदकाम करणे, शेत नांगरणे किंवा भाज्या चिरणे ही कामे केली जात नाहीत, जेणेकरून मातीत असलेल्या नागांना इजा पोहोचू नये..स्वयंपाक आणि घरातील प्रथानागपंचमीच्या दिवशी स्वयंपाकाशी संबंधित काही विशेष संकेत पाळले जातात-तवा आणि चुलीचा नियम: काही भागांत नागपंचमीला चुलीवर तवा न ठेवण्याची किंवा थेट निखाऱ्यावर/गॅसवर भाजून पदार्थ न बनवण्याची प्रथा आहे.पारंपरिक नैवेद्य: या दिवशी दिंड, पुरणाचे कानवले, उकडीचे मोदक, तांदळाची खीर किंवा पातोळ्या यांसारखे वाफेवर शिजवलेले सात्त्विक पदार्थ बनवून नागदेवतेला नैवेद्य दाखवला जातो..झिम्मा-फुगडी आणि झोक्यांचा आनंदनागपंचमीच्या दिवशी ग्रामीण व शहरी भागात महिला एकत्र येऊन श्रावणी गाणी म्हणतात.झिम्मा-फुगडी: महिला एकत्र येऊन पारंपरिक झिम्मा आणि फुगड्यांचे खेळ खेळतात.झाडांना झोके: श्रावणातील हिरवाई आणि पावसाच्या वातावरणात झाडांच्या फांद्यांना झोके बांधून झोके घेण्याची जुनी परंपरा आज ही जपली जाते.नागदेवतेच्या मूर्तीची किंवा वारुळाची पूजा करून, दूध-लाह्या अर्पण करत हा सण मोठ्या श्रद्धेने साजरा केला जातो.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Career Numerology: IT, कोडिंग ते रिसर्च; अंकशास्त्रानुसार 'या' ४ मूलांकाच्या लोकांना मिळते परदेशात नोकरी!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.