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Nag Panchami 2026: पृथ्वीवर नागकुळाची निर्मिती कशी झाली? जाणून घ्या नागदेवतेच्या जन्माची अद्भूत कथा..

Origin Story of Nagas & Mythological Legend: कद्रूचे १,००० नाग अन् विनताचा गरुड! कसा झाला शक्तिशाली नागांचा जन्म? नागपंचमीनिमित्त वाचा शेषनाग, वासुकी अन् तक्षक नागाच्या उत्पत्तीचा इतिहास...
Nag Panchami 2026: The Mythological Origin Story of Powerful Nagas and Garuda

Nag Panchami 2026: The Mythological Origin Story of Powerful Nagas and Garuda

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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How Were Powerful Serpent Gods Born?: नागपंचमीचा सण नागदेवतेची पूजा आणि त्यांच्याबद्दल श्रद्धा व्यक्त करण्यासाठी अत्यंत पवित्र मानला जातो. धर्मग्रंथांमध्ये शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, धृतराष्ट्र, कालिया, पिंगल आणि महानाग अशा अनेक शक्तिशाली नागांचा उल्लेख आढळतो. महाभारताच्या 'आदिपर्वा'मध्ये या पराक्रमी नागांच्या पृथ्वीवरील जन्माची रंजक कथा सांगितली आहे.

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