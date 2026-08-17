Nag Panchami 2026: पृथ्वीवर नागकुळाची निर्मिती कशी झाली? जाणून घ्या नागदेवतेच्या जन्माची अद्भूत कथा..

How Were Powerful Serpent Gods Born?: नागपंचमीचा सण नागदेवतेची पूजा आणि त्यांच्याबद्दल श्रद्धा व्यक्त करण्यासाठी अत्यंत पवित्र मानला जातो. धर्मग्रंथांमध्ये शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, धृतराष्ट्र, कालिया, पिंगल आणि महानाग अशा अनेक शक्तिशाली नागांचा उल्लेख आढळतो. महाभारताच्या 'आदिपर्वा'मध्ये या पराक्रमी नागांच्या पृथ्वीवरील जन्माची रंजक कथा सांगितली आहे..कश्यप ऋषींचे वरदान अन् नाग-गरुडाचा जन्मसत्ययुगात प्रजापती दक्षाच्या कद्रू आणि विनता या दोन कन्यांचा विवाह महर्षि कश्यप यांच्याशी झाला. महर्षि कश्यप यांनी प्रसन्न होऊन वरदान मागण्यास सांगितले. कद्रूने समान तेज अन् पराक्रम असलेल्या १,००० नागपुत्रांची मागणी केली, तर विनताने कद्रूच्या पुत्रांपेक्षाही श्रेष्ठ अशा केवळ २ पुत्रांचा वर मागितला..काही काळानंतर कद्रूने १,००० अंडी दिली, तर विनताने २ अंडी दिली. सुमारे ५०० वर्षांनंतर कद्रूच्या अंड्यांमधून नागांचा जन्म झाला. पण, विनताच्या अंड्यातून बाळ बाहेर न आल्याने तिने अधीर होऊन एक अंडे फोडले. त्यातून अर्धवट विकसित शरीराचा 'अरुण' जन्मला. आईच्या घाईमुळे रागावलेल्या अरुणने विनताला ५०० वर्षे कद्रूची दासी बनण्याचा शाप दिला आणि नंतर तो सूर्यदेवाचा सारथी बनला. पुढे विनताच्या दुसऱ्या अंड्यातून अत्यंत शक्तिशाली 'गरुड' देवाचा जन्म झाला..Nag Panchami 2026: नागपंचमीच्या दिवशी प्या 'या' फळाचा रस; सर्पदंशाची भीती अन् आजार होतील दूर! .उच्चैःश्रवा घोडा अन् दोन बहिणींमधील पैजसमुद्रमंथनातून 'उच्चैःश्रवा' नावाचा अत्यंत सुंदर पांढरा घोडा बाहेर पडला. कद्रूने विनताला विचारले की, घोड्याचा रंग कोणता आहे? विनता म्हणाली, "हा पूर्ण पांढरा आहे." परंतु कद्रूने खोडसाळपणे "त्याची शेपटी काळी आहे" असा दावा केला. यावरून दोघींमध्ये पैज लागली.कद्रूने कपट करून आपल्या नागपुत्रांना उच्चैःश्रवाच्या शेपटीला काळ्या केसांसारखे लटकण्याचा आदेश दिला, जेणेकरून शेपटी काळी दिसेल. काही नागांनी या कपटाला विरोध केला; त्यामुळे रागावलेल्या कद्रूने नागांना शाप दिला की, "पांडव वंशातील राजा जनमेजय जेव्हा सर्पयज्ञ करेल, तेव्हा त्या आगीत तुम्ही भस्म व्हाल." शेवटी कर्कोटक नागाने कद्रूच्या सांगण्यावरून शेपटीला विळखा घातला. दुसऱ्या दिवशी शेपटी काळी दिसल्याने विनता पैज हरली अन् तिला कद्रूची दासी व्हावे लागले..अमृताची प्राप्ती अन् दासीत्वातून मुक्तीपुढील काळात गरुडाला आपल्या आईच्या दासीत्वाची माहिती मिळाली. नागांनी अट ठेवली की, जर स्वर्गलोकातून 'अमृत' आणून दिले, तर विनताला मुक्त केले जाईल. गरुडाने आपल्या अफाट पराक्रमाने देवांचा पराभव करून अमृत आणले आणि आईला दासीत्वातून मुक्त केले.गरुडाच्या या शौर्यावर प्रसन्न होऊन भगवान विष्णूंनी त्यांना आपले वाहन बनवले. दुसरीकडे कद्रूच्या कुळात पुढे शेषनाग, वासुकी, तक्षक आणि कालिया यांसारखे महान नाग जन्माला आले, ज्यांचे पूजन नागपंचमीला केले जाते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Nag Panchami 2026: भावासाठी उपवास,जमीन न खोदणे ते चुलीचा नियम; जाणून घ्या नागपंचमीला पाळल्या जाणाऱ्या प्रथा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.