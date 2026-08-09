Nagpanchami 2026: यंदा कधी साजरी होणार नागपंचमी? जाणून घ्या योग्य तारीख, शुभ मुहूर्त आणि पूजा विधी एकाच क्लिकवर

Nag Panchami 2026 Date, Shubh Muhurat & Puja Vidhi: श्रावणातील पहिला सण म्हणजे नागपंचमी. या महिन्यातील शुक्ल पंचमी तिथीला हा सण साजरा होतो. नागपंचमीला धार्मिळदृष्ट्या खास महत्त्व आहे. यादिवशी स्त्रिया नागाची पूजा करतात. पूर्वीच्या काळी स्त्रिया प्रत्यक्ष वारुळावर जाऊन नागाची पूजा करायच्या, मात्र आता त्यावर बंदी घालण्यात आल्याने घराच्या घरीच नागाच्या प्रतिमेची पूजा केली जाते. .उपवास करून , घरात गोडाधोडाचे जेवण बनवून पुरणाच्या दिंडीचा नैवेद्य दाखवण्याची परंपरा आहे. अशी मान्यता आहे की या दिवशी श्रद्धेने नाग देवतेची पूजा केल्याने दुःख दूर होतात, आर्थिक अडचणी कमी होतात आणि ग्रहदोष कमी होतात. चला तर मग जाणून घेऊयात यंदा नागपंचमी कधी आहे आणि पूजा कशी व कोणत्या मुहूर्तावर करावी..August 2026 Calendar: स्वातंत्र्य दिन, गटारी अमावस्या, नागपंचमी ते रक्षाबंधन; जाणून घ्या ऑगस्ट महिन्यातल्या सण-उत्सवांची यादी.नागपंचमी २०२६ हिंदू पंचांगानुसार, यावर्षी नागपंचमी १७ ऑगस्ट रोजी सोमवारी साजरी केली जाईल. शुक्ल पक्षाची पंचमी तिथी १६ ऑगस्ट रोजी रविवारी संध्याकाळी ४ वाजून ५२ मिनिटांनी सुरू होणार असून १७ ऑगस्ट रोजी सोमवारी संध्याकाळी ५ वाजता संपणार आहे. मात्र, उदय तिथीनुसार नागपंचमीचा सण १७ ऑगस्ट रोजी साजरा केला जाईल..नागपंचमी पूजेचा शुभ मुहूर्तनागपंचमीच्या दिवशी नागदेवतेची पूजा करण्यासाठी विशेष मुहूर्त पाहिला जातो. यंदा १७ ऑगस्ट रोजी सकाळी ५ वाजून ५१ मिनिटांपासून ते सकाळी ८ वाजून २९ मिनिटांपर्यंत पूजा करण्यासाठी शुभ वेळ आहे..Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन कधी आहे? राखी बांधण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या मुहूर्त आणि संपूर्ण माहिती.नागपंचमीची पूजा कशी करावी?नागपंचमीच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून अंघोळ करून स्वच्छ कपडे घालावेत.पूजा करण्यासाठी घरातील स्वच्छ जागी पाट किंवा चौरंग ठेवावा.पाटावर मातीची नागाची मूर्ती ठेवावी. मूर्ती नसेल तर नागदेवतेचा फोटो ठेवूनही पूजा करू शकता.नागदेवतेला हळद-कुंकू आणि फुले वाहावीत.त्यानंतर धूप, दिवा आणि अगरबत्ती लावावी.नागदेवतेला दूध, लाह्या आणि बत्ताशांचा नैवेद्य दाखवावा.पूजा झाल्यानंतर नागदेवतेची आरती करावी.महाराष्ट्रातील अनेक घरांमध्ये नागपंचमीला पुरणाचे दिंड करण्याची पद्धत आहे.उकडून केलेले पुरणाचे दिंड नागपंचमीच्या दिवशी खास नैवेद्य म्हणून दाखवले जाते.पूजा आणि आरती झाल्यानंतर दिंडाचा प्रसाद घरातील सगळ्यांना द्यावा..नागपंचमीचे धार्मिक महत्त्वहिंदू धर्मातील मान्यतेनुसार, नागपंचमीच्या दिवशी नागदेवतेची पूजा केल्याने सापांपासून होणारी भीती आणि त्रास दूर होतो. तसेच कुंडलीत कालसर्प दोष असलेल्या व्यक्तींनी या दिवशी नागदेवतेची पूजा केल्यास त्याचा वाईट परिणाम कमी होतो, असेही मानले जाते.पौराणिक कथेनुसार, नागपंचमीच्या दिवशी भगवान श्रीकृष्णाने कालिया नागाचा पराभव करून त्याला यमुना नदी सोडण्यास सांगितले होते. त्यामुळे ही घटना नागपंचमीशी जोडली जाते. तसेच या दिवशी ऋषींची पूजा केल्याने सापांची भीती कमी होते, अशीही श्रद्धा आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.