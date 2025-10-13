Narak Chaturdashi Real Story: श्रीकृष्णाने नाही तर, पत्नीने केलेला नरकासुराचा वध? जाणून घ्या नरकचतुर्दशी साजरी करण्याचे खरे कारण

Narak Chaturdashi Celebration Reason: दिवाळीतील विशेष मानला जाणारा आणि सर्वात महत्त्वाचा दिवस म्हणजे नरकचतुर्दशी. याला छोटी दिवाळी असेही म्हणतात. नरकचतुर्दशीच्या दिवशी लोक पहाटे ब्रम्हमुहूर्तावर उठून अभ्यंगस्नान करतात. त्याआधी उटणे आणि तेल लावून संपूर्ण शरीराची मालिश करतात. पण हे सर्व का केले जाते? यामागील खरे कारण काय आहे? तुम्हालाही हे प्रश्न पडले असतील तर चला जाणून घेऊया..नरक चतुर्दशी (Narak Chaturdashi)दिवाळीत मुख्यत्वे वाट पाहिली जाते ती नरक चतुर्दशीची. अश्विन महिन्यातील कृष्ण पक्षातील चतुर्दशीला नरक चतुर्दशी साजरी होते. या दिवशी भगवान श्रीकृष्णाने नरकासुर नावाच्या राक्षसाचा वध केला होता, म्हणून या दिवसाला नरक चतुर्दशी म्हणतात. हा सण विजयाचे प्रतीक म्हणून दिवे लावून साजरा केला जातो, त्यामुळे याला छोटी दिवाळी असेही म्हणतात. त्यानिमित्ताने नरक चतुर्दशीची कथा तसेच यंदाची तारीखही जाणून घेऊया..Dhanteras 2025 Date: यंदा 18 कि 19 कधी आहे धनत्रयोदशी? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त अन् महत्व, एका क्लिकवर.नरक चतुर्दशी 2025 (Narak Chaturdashi 2025)2025 मध्ये नरक चतुर्दशीची तिथी 19 ऑक्टोबर रोजी रात्री 1.51 वाजता सुरू होईल आणि 20 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 3.44 वाजता समाप्त होईल. त्यामुळे अभ्यंगस्नान आणि नरक चतुर्दशी 20 ऑक्टोबरला साजरी केली जाईल..नरक चतुर्दशी साजरी करण्याचे महत्त्वएका कथेनुसार, फार वर्षांपूर्वी नरकासुर नावाचा एक राक्षस होऊन गेला होता. त्याने ब्रह्मांडातील तिन्ही लोकांमध्ये भीती पसरवली होती. त्याच्या अत्याचारांमुळे देव, दानव आणि सर्व प्राणी त्रस्त झाले होते. पृथ्वीवरील अनेक राजे आणि सामान्य लोकांच्या मुलींचे अपहरण केले होते. त्याच्या त्रासाला कंटाळून इंद्रदेवांनी भगवान श्रीकृष्णाकडे मदतीची विनंती केली होती. तेव्हा श्रीकृष्ण आपल्या पत्नी सत्यभामासह गरुडावर स्वार होऊन नरकासुर राहत असलेल्या प्राग्ज्योतिषपुरात पोहोचले..3 Ingredient Kaju Katli for Diwali: यंदाची दिवाळी साजरी करा हेल्दी पद्धतीने; घरीच बनवा फक्त ३ पदार्थांपासून काजू कतली.तिथे भगवान श्रीकृष्णाने आपल्या पत्नीच्या मदतीने मुर नावाच्या राक्षसाचा सहा मुलांसह वध केला. याची बातमी ऐकताच नरकासुर आपल्या सैन्यासह युद्धासाठी निघाला. नरकासुराला एका स्त्रीकडून मारले जाण्याचा शाप होता. म्हणून भगवान श्रीकृष्णाने आपली पत्नी सत्यभामाला सारथी बनवले आणि युध्याच्या शेवटी सत्यभामाच्या मदतीने नरकासुराचा वध केला. त्यानंतर नरकासुराचा मुलगा भगदत्तला निर्भयतेचे वरदान देऊन प्राग्ज्योतिषाचा राजा बनवले. तसेच त्याच्या तावडीत बंदिस्त असलेल्या तब्ब्ल १६ हजार स्त्रियांना त्याने मुक्त केले. म्हणून हा दिवस नरकचतुर्दशी म्हणून ओळखला जातो..भगवान श्रीकृष्णाने ज्या दिवशी नरकासुराचा नाश केला, ती आश्विन महिन्यातील कृष्ण पक्षातील चतुर्दशी तिथी होती, म्हणून या तिथीला नरक चतुर्दशी म्हणतात. या दिवशी अभ्यंगस्नानानंतर कणकेच्या दिव्यांनी ओवाळले जाते. असे मानले जाते की हे दिवे लावल्याने बंधन, दारिद्र्य आणि वाईटापासून मुक्तता मिळते..Diwali Special Dry Fruit Barfi:बाजारातील मिठायांना म्हणा 'नो'! दिवाळीसाठी घरच्या घरीच बनवा शेफ कुणालने सांगितलेली ड्रायफ्रूट बर्फी.अभ्यंगस्नान का करतात?नरकचतुर्दशीच्या दिवशी नरकासुराचा वध झाला होता, म्हणून आपल्या आणि आपल्या आजूबाजूच्या नरकासुरासारख्या वाईट प्रवृत्तींचा नाश व्हावा, त्या दूर व्हाव्यात म्हणून अभ्यंगस्नान केले जाते. अशा प्रकारे नकारात्मक शक्तींचा नाश होऊन सकारात्मक शक्ती आपल्याला प्राप्त व्हावी यासाठी आपण नरकचतुर्दशी हा दिवस साजरा करतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.