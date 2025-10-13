संस्कृती

Narak Chaturdashi Real Story: श्रीकृष्णाने नाही तर, पत्नीने केलेला नरकासुराचा वध? जाणून घ्या नरकचतुर्दशी साजरी करण्याचे खरे कारण

Narak Chaturdashi Celebration Reason Explained: नरकचतुर्दशीची यंदाची तारीख आणि खरा अर्थ जाणून घ्या; कारण या दिवशी श्रीकृष्णाने नव्हे, तर त्यांच्या पत्नी सत्यभामेने केला होता नरकासुराचा वध!
Narak Chaturdashi History and Significance

Narak Chaturdashi Celebration Reason: दिवाळीतील विशेष मानला जाणारा आणि सर्वात महत्त्वाचा दिवस म्हणजे नरकचतुर्दशी. याला छोटी दिवाळी असेही म्हणतात. नरकचतुर्दशीच्या दिवशी लोक पहाटे ब्रम्हमुहूर्तावर उठून अभ्यंगस्नान करतात. त्याआधी उटणे आणि तेल लावून संपूर्ण शरीराची मालिश करतात. पण हे सर्व का केले जाते? यामागील खरे कारण काय आहे? तुम्हालाही हे प्रश्न पडले असतील तर चला जाणून घेऊया.

