Narali Purnima 2026: नारळी पौर्णिमेच्या दिवशी श्रीफळाचा 'हा' उपाय करा; मनातील २ महत्त्वाच्या इच्छा होतील पूर्ण!

Narali Purnima 2026 Guidelines: विशेषतः महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर श्रावण पौर्णिमेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या दिवशी कोळी बांधवांचा मुख्य सण 'नारळी पौर्णिमा' आणि भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचा सण 'रक्षाबंधन' साजरा केला जातो. यंदा तिथीच्या गणितानुसार नारळी पौर्णिमा २७ ऑगस्टला तर रक्षाबंधन २८ ऑगस्टला साजरे होणार आहे.ज्योतिषशास्त्रानुसार, नारळी पौर्णिमेच्या रात्री नारळाचा (श्रीफळ) एक सोपा आणि प्रभावी उपाय केल्यास मनातील कोणत्याही २ महत्त्वाच्या इच्छा पूर्ण होऊ शकतात. हा उपाय कसा आणि कधी करावा, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे- .नारळी पौर्णिमा आणि रक्षाबंधन तिथीपंचांगानुसार श्रावण पौर्णिमा तिथी २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ०९:०८ वाजता सुरू होईल आणि २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ०९:४७ वाजेपर्यंत राहील.२७ ऑगस्टला नारळी पौर्णिमा: पौर्णिमा तिथीचा चंद्रोदय २७ ऑगस्ट रोजी रात्री होणार असल्याने नारळी पौर्णिमा २७ ऑगस्टला साजरी केली जाईल.२८ ऑगस्टला रक्षाबंधन: रक्षाबंधन आणि पौर्णिमेचा उपवास उदयातिथीनुसार मानला जात असल्याने २८ ऑगस्ट रोजी रक्षाबंधन साजरे केले जाईल..Numerology: तुमच्या जन्मतारखेनुसार खिशात किंवा पर्समध्ये ठेवा 'या' वस्तू; वाढेल यश अन् सकारात्मक ऊर्जा! वाचा मूलांकानुसार खिशात काय ठेवावे?.मनोकामना पूर्तीसाठी नारळाचा सोपा उपायज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्रदेव हे 'मनाचे कारक' मानले जातात. त्यामुळे पौर्णिमेच्या शक्तिशाली ऊर्जेमध्ये नारळाचा उपाय केल्यास विशेष फलप्राप्ती मिळते.उपायाची वेळ: २७ ऑगस्ट रोजी संध्याकाळी चंद्रोदयानंतर (सायंकाळी ६:५९ नंतर) हा उपाय करावा.पद्धत: - स्वच्छ हात-पाय धुऊन हातात एक पाणी असलेला नारळ (श्रीफळ) घ्यावा.- मोकळ्या आकाशाखाली किंवा बाल्कनीतून चंद्राकडे पाहावे (चंद्र दर्शन शक्य नसल्यास मनोमन चंद्राचे स्मरण करावे)..- हातात नारळ धरून चंद्राकडे पाहत आपल्या कोणत्याही २ अत्यंत महत्त्वाच्या इच्छा मनात मागाव्या.- इच्छा मागताना त्या आधीच पूर्ण झाल्या आहेत असा सकारात्मक विचार (Manifestation) डोळ्यासमोर आणावा.- चंद्रदेवाला नमस्कार करून तो नारळ रात्रभर घरातील देव्हाऱ्याजवळ ठेवावा.- दुसऱ्या दिवशी (२८ ऑगस्ट) तो नारळ घराबाहेरील कोणत्याही झाडाच्या बुंध्याशी आदरपूर्वक ठेवावा..Vastu Tips: घराचा उंबरठा महत्त्वाचा का मानला जातो? 'या' ५ गोष्टी घरासमोर असल्यास वाढतो वास्तुदोष!.नारळी पौर्णिमेचे धार्मिक महत्त्वनारळी पौर्णिमेला सागरपुत्र कोळी बांधव समुद्राची विधिवत पूजा करून कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी समुद्राला सोन्याचा किंवा खरा नारळ अर्पण करतात. नारळ हे समृद्धी, पावित्र्य आणि सौभाग्याचे प्रतीक मानले जाते. पूर्ण श्रद्धेने केलेला हा छोटा उपाय मनातील संकल्पांना पूर्णत्वास नेण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरतो.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.