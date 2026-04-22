Narasimha Navratri 2026: आजपासून नृसिंह नवरात्रीला सुरुवात; या ९ दिवसांत करा 'हे' प्रभावी उपाय; संकटांपासून मिळेल संरक्षण

22 एप्रिलपासून नृसिंह नवरात्रीला सुरुवात होत आहे असून 30 एप्रिलला नृसिंह जयंतीला संपणार आहे. हे नऊ दिवस भगवान विष्णूंच्या चौथ्या अवताराची पूजा, उपासना करण्यासाठी उत्तम वेळ मानला जातो. मान्यतेनुसार या काळात केलेली पूजा, जप आणि साधना खूप मोठ्या पद्धतीने पुण्यदायी ठरते. विशेषतः भीती, अडथळे आणि नकारात्मक शक्तींवर मात करण्यासाठी नृसिंह उपासना प्रभावी मानली जाते. .नृसिंह नवरात्राचे आध्यात्मिक महत्त्वपुराणांनुसार भगवान विष्णूंनी भक्त प्रह्लादाचे रक्षण करण्यासाठी नृसिंह अवतार धारण केला होता. हिरण्यकश्यपूच्या अत्याचारांचा अंत करून त्यांनी धर्म आणि भक्तीचे संरक्षण केले. अर्धमानव आणि अर्धसिंह स्वरूपातील हा अवतार अन्यायाविरुद्धच्या शक्तीचे प्रतीक मानला जातो.या नवरात्रातून भक्तांना असा संदेश मिळतो की, संकटाच्या काळात श्रद्धा आणि सत्याच्या मार्गावर राहणाऱ्यांचे दैवी शक्ती नेहमी रक्षण करतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार शनी आणि मंगळाशी संबंधित अडचणी कमी करण्यासाठीही नृसिंहाची उपासना लाभदायक मानली जाते..नृसिंह नवरात्र पूजा कशी करावी?या नऊ दिवसांत सकाळी आणि संध्याकाळी भक्तिभावाने पूजा करणे शुभ मानले जाते.संकल्प करापहिल्या दिवशी हातात पाणी आणि अक्षता घेऊन नवरात्र व्रत पूर्ण श्रद्धेने पाळण्याचा संकल्प करावा.देवाची स्थापनाघरातील देवघरात किंवा ईशान्य दिशेला भगवान नृसिंहाचा फोटो किंवा मूर्ती ठेवावी. ती उपलब्ध नसेल तर विष्णू किंवा बालकृष्णाच्या प्रतिमेची पूजा करू शकता..अभिषेक आणि पूजाशक्य असल्यास पंचामृत आणि स्वच्छ पाण्याने अभिषेक करावा. त्यानंतर लाल फुले, तुळशीपत्र आणि पिवळ्या रंगाचे वस्त्र अर्पण करावे.नैवेद्य अर्पणगुळ, भाजलेली चण्याची डाळ, दही-भात किंवा गुळापासून तयार केलेले पानकम अर्पण करणे शुभ मानले जाते.मंत्रजपया काळात दररोज १०८ वेळा हा मंत्र जपावा —"ॐ नृसिंहाय विद्महे, वज्रनखाय धीमहि, तन्नो नृसिंहः प्रचोदयात्।".नवरात्रात कोणत्या गोष्टी कराव्यात?'नृसिंह कवच' किंवा विष्णू स्तोत्रांचे पठण करा.शक्य असल्यास सात्त्विक आहार घ्या आणि संयम पाळा.गरजूंना अन्नदान आणि पाण्याचं दान करणं पुण्यकारक मानलं जातं.शेवटच्या दिवशी प्रार्थना करून आपल्या चुका मान्य करत क्षमा मागा.श्रद्धेनुसार, मनापासून केलेली नृसिंह उपासना भय दूर करते, आत्मविश्वास वाढवते आणि जीवनातील संकटांपासून संरक्षण देते. भक्तीभावाने केलेली साधना मानसिक शांती आणि सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते, असे मानले जाते.