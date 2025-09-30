Navmi Havan 2025: नवमीला हवन करणे का गरजेचं आहे? जाणून घ्या सामग्री, विधी, मंत्र अन् मुहूर्त एकाच क्लिकवर

Step-by-step procedure for Navami Havan: वर्षातील चार नवरात्रांपैकी सर्वात महत्त्वाची मानली जाणारी आणि मोठ्या संख्येने साजरी केली जाणारी नवरात्र म्हणेज शारदीय नवरात्र. या देवीच्या उत्सवात सलग नऊ दिवस देवीच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते. अनेक घरात घाट बसवून घराघरांत आरत, श्रीसूक्त पठाण केले जाते.तरुण तरुणी गरबा दांडिया खेळायला जातात. महाराष्ट्रात ५ वर्षापर्यंतच्या मुलींचा भोंडला खेळाला जातो. पण याहूनही महत्त्वाचे असते तो म्हणजे हवन आणि अष्टमी-नवमीला केले जाणारे कन्यापूजन. या दोन्ही शिवाय नवरात्रीचे नऊ दिवसाचे उपवास अपूर्ण मानले जातात. जर तुम्ही उद्या १ ऑक्टोबर रोजी घरच्या घरी हवन करणार असाल, तर त्यासाठी पुढीलप्रमाणे सोपी विधी, मंत्र आणि मुहूर्त जाणून घ्या. .हवनवैदिक पुराणानुसार घर शुद्ध करण्यासाठी हवन करणे शुभ मानले जाते. हवन करण्यासाठी वापरले जाणारे साहित्य म्हणेजच लाकडाचे छोटे तुकडे, तूप आणि कापूर व हवनअग्नी यांमुळे घर आणि परिसर शुद्ध होण्यास मदत होते..Navratra and Overthinking Tips: मन गोंधळले असेल तर नवरात्रीचे ९ दिवस देतील नवा आधार! अशी करू शकता ओव्हरथिंकिंगवर मात.हवन करण्याची सोपी पद्धत- सकाळी ब्रम्हमुहूर्तावर उठून उठून स्नान करून स्वच्छ कपडे घाला.- नंतर हवन करण्यासाठी हवनकुंड स्वच्छ करून योग्य ठिकाणी ठेवा.- पूजा सुरु कारण्यापूर्वी श्रीगणेशाची पूजा किंवा ध्यान करा.- पूजा सुरु करण्यापूर्वी मात्र कुंड आणि घर शुद्धीकरणासाठी घरात गंगाजल छिडका.- आता अग्नी प्रज्वलित करा. यावेळेस ॐ आग्नेय नमः स्वाहा (अग्निदेवतेसाठी) आणि ॐ गणेशाय नमः स्वाहा हे मंत्र म्हणा.- अग्नीला आहुती दिल्यानंतर नऊ ग्रह आणि कुदेवतेसाठी आहुती द्या. या आहुती देताना ॐ नवग्रहाय नमः स्वाहा ॐ कुलदेवताय नमः स्वाहा हे मंत्र म्हणा.- यानंतर हवनकुंडात सर्व देवी-देवतांचे नाव घेत आहुती द्या.- नवरात्रीतील हवन असल्याने देवीच्या नऊ रूपांची आहुती द्या.- आता नैवेद्यासाठी बनवलेले पदार्थ एकत्र आणि उरलेली हवनसामग्री एका पानावर ठेवून आहुती द्या.- हवन संपल्यावर आरती करून नैवेद्य दाखवा आणि सर्वाना प्रसाद वाटा..हवन करण्यासाठीचे प्रमुख मंत्रॐ दुर्गाय नमःॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेसर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुतेॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते।।.Navratra Bhondla: नवरात्रात भोंडला का खेळतात? हे त्यामागील कारण.हवन मुहूर्तप्रातः हवन- सकाळी ०६:१४ – संध्याकाळी ०६:०७ (१ ऑक्टोबर)डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.