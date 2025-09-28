Navratri 2025: नवरात्रीत विड्यांच्या पानांनी करा 'हे' 4 खास उपाय, माता लक्ष्मीची कायम राहील कृपादृष्टी

नवरात्रीत देवी दुर्गेची पूजा मनोभावे केल्यास सर्व समस्या दूर होतात. नोकरीत अडचणी येत असतील तर कोणते उपाय करावे. ज्यामुळे देवीची कृपा मिळते..Navratri 2025 rituals with betel leaves for prosperity: यंदा शारदीय नवरात्री 22 सप्टेंबर रोजी सुरू झाली असून 2 ऑक्टोबर रोजी संपणार आहे. यावेळी भक्तांना माता दुर्गेची पूजा करण्यासाठी पूर्ण 10 दिवस मिळाले आहेत. या काळात देवीच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते. असं मानलं जातं की नवरात्रीत विड्याच्या पानांचा वापर करून काही विशिष्ट विधी केल्याने माता दुर्गेकडून अपार आशीर्वाद मिळतात. शारदीय नवरात्रात विड्याच्या पानांचा वापर कसा करावा हे जाणून घेऊया. .नोकरी व्यवसायात यशजर तुम्हाला नोकरीत सतत अडचणी येत असतील किंवा व्यवसायात नुकसान होत असेल, तर नवरात्रीत देवी दुर्गेला पान अर्पण करणे हा एक प्रभावी उपाय मानला जातो. नवरात्रीत संध्याकाळी देवी दुर्गेला पान अर्पण केल्याने तुमच्या कामातील अडथळे आणि अडचणी दूर होतात असे मानले जाते. .आर्थिक परिस्थिती मजबूत नवरात्री दरम्यान दररोज देवी दुर्गाला एक पान अर्पण करा. पान अर्पण करण्यापूर्वी देवी दुर्गेचा बीज मंत्र लिहा, "ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडये विच्छे." पाचव्या दिवशी, सर्व पान गोळा करा, त्यांना लाल कापडात बांधा आणि तुमच्या तिजोरीत किंवा जिथे तुमचे पैसे आहेत तिथे ठेवा. .प्रत्येक क्षेत्रात यशजर तुम्हाला कामात, नोकरीत, व्यवसायात किंवा इतर कोणत्याही क्षेत्रात यश मिळवायचे असेल तर हा उपाय खूप प्रभावी मानला जातो. नवरात्रीत, विड्याच्या पानाच्या दोन्ही बाजूंना भरपूर प्रमाणात मोहरीचे तेल लावा. संध्याकाळी, हे सुपारीचे पान दुर्गेच्या मूर्ती किंवा चित्रासमोर अर्पण करा. या उपायामुळे कामाच्या ठिकाणी अडथळे आणि समस्या कमी होतील. तुमच्या नोकरीत, व्यवसायात किंवा इतर कोणत्याही क्षेत्रात यश निश्चित आहे. .नकारात्मक ऊर्जा दूरजर तुमच्या घरात नकारात्मक ऊर्जा येत असेल, तर नवरात्री दरम्यान हा उपाय अत्यंत प्रभावी मानला जातो. हा उपाय केल्याने तुमच्या घरात सकारात्मक ऊर्जा येईल, ज्यामुळे कुटुंबात शांती, आनंद आणि समृद्धी येईल. नवरात्रीच्या नऊ दिवसांसाठी दररोज हे करता येते. एका पानावर थोडेसे केशर ठेवून ते देवी दुर्गाला अर्पण करा. हा उपाय नियमितपणे केल्याने तुमच्या घरात नकारात्मक ऊर्जा आणि तणाव दूर होतो. यामुळे सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल. कुटूंबात आनंदी वातावरण राहील..Navratri 2025 Spiritual Purity: शारदीय नवरात्रीत चुकूनही माता दुर्गेला 'या' 5 वस्तू अर्पण करू नका, नाहीतर... भक्तांनी ठेवावी खबरदारी!.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.