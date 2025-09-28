संस्कृती

Navratri 2025: नवरात्रीत विड्यांच्या पानांनी करा 'हे' 4 खास उपाय, माता लक्ष्मीची कायम राहील कृपादृष्टी

How to use betel leaves for wealth during Navratri puja: नवरात्री दरम्यान भाविक माता दुर्गेला प्रसन्न करण्यासाठी विविध विधी करतात. त्याचप्रमाणे विड्याच्या पानांचा वापर करून काही विधी करून तुम्ही आशीर्वाद मिळवू शकता.
Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

नवरात्रीत देवी दुर्गेची पूजा मनोभावे केल्यास सर्व समस्या दूर होतात.

नोकरीत अडचणी येत असतील तर कोणते उपाय करावे.

ज्यामुळे देवीची कृपा मिळते.

Navratri 2025 rituals with betel leaves for prosperity:  यंदा शारदीय नवरात्री 22 सप्टेंबर रोजी सुरू झाली असून 2 ऑक्टोबर रोजी संपणार आहे. यावेळी भक्तांना माता दुर्गेची पूजा करण्यासाठी पूर्ण 10 दिवस मिळाले आहेत. या काळात देवीच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते. असं मानलं जातं की नवरात्रीत विड्याच्या पानांचा वापर करून काही विशिष्ट विधी केल्याने माता दुर्गेकडून अपार आशीर्वाद मिळतात. शारदीय नवरात्रात विड्याच्या पानांचा वापर कसा करावा हे जाणून घेऊया.

Navratri Festival
culture
Shardiya Navratri
Navratri
Navratri Puja
Navratri Culture
Navratri Celebration

