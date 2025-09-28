Navratri 2025 Spiritual Purity: शारदीय नवरात्रीत चुकूनही माता दुर्गेला 'या' 5 वस्तू अर्पण करू नका, नाहीतर... भक्तांनी ठेवावी खबरदारी!

नवरात्रीच्या काळात माता दुर्गेला काही वस्तू अर्पण करणे टाळावे.धार्मिक मान्यतेनुसार ते अशुभ मानले जाते. भक्तांनी पूजेदरम्यान काही गोष्टी गोष्टी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. .Things to avoid offering Maa Durga during Navratri : शक्ती, धैर्य आणि दैवी उर्जेचे मूर्त स्वरूप म्हणून पूजनीय माता दुर्गा, तिच्या भक्तांची रक्षक आणि अडथळे दूर करणारी म्हणून हिंदू धर्मात खूप महत्त्व आहे. पूजेदरम्यान मातेला ताजी फुले, फळे, मिठाई आणि धूप यासारख्या वस्तू अर्पण केल्याने तिची कृपादृष्टी कायम राहते. तसेच घरात समृद्धी वाढते. पण नवरात्रीत माता दुर्गेला काही वस्तू अर्पण करणे टाळणे तितकेच महत्वाचे आहे कारण या वस्तू अनादर मानल्या जातात आणि नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करू शकता..जुनी किंवा शिळी फळेदुर्गा मातेच्या पूजेदरम्यान, फक्त ताजी फळेच प्रसाद म्हणून अर्पण करावीत. अनेक दिवसांपासून घरी ठेवलेली किंवा शिळी झालेली फळे कधीही वापरू नका. धार्मिक मान्यतेनुसार कारण ताजी अर्पण पवित्रता, भक्ती आणि आदराचे प्रतीक आहे..तुळशीची पाने हिंदू धर्मात तुळशीची पाने पवित्र मानली जातात. परंतु नवरात्रीत माता दुर्गाला अर्पण करू नका. या काळात प्रसादात किंवा धार्मिक विधींमध्ये तुळशीचा समावेश करणे अयोग्य मानले जाते आणि पारंपारिकपणे भक्त ते टाळतात..तामसिक पदार्थ नवरात्रीच्या नऊ दिवसांमध्ये जड, प्रक्रिया केलेले किंवा मांसाहारी असलेले तामसिक पदार्थ खाणे टाळावे. भाविकांना संपूर्ण उत्सवात आध्यात्मिक लक्ष केंद्रित करणे, शुद्धता आणि भक्ती वाढविण्यासाठी ताजे, हलके आणि शुद्ध अन्न असलेले सात्विक आहार घ्यावा. .प्लास्टिक किंवा कृत्रिम वस्तू कृत्रिम माळा, सजावटीच्या वस्तू , प्लास्टिक किंवा कृत्रिम पदार्थ माता दुर्गा देवीच्या पूजेसाठी अयोग्य आहेत. या वस्तूंमध्ये आध्यात्मिक ऊर्जा नसते आणि पवित्र विधींसाठी त्या अशुद्ध मानल्या जातात..योग्य फुलेमाता दुर्गेच्या पूजेत फुलांना विशेष महत्त्व आहे. परंतु केवळ स्वच्छ आणि पवित्र फुलेच अर्पण करावीत. अशुद्ध किंवा अस्वच्छ ठिकाणाहून किंवा जमिनीवर पडलेल्या ठिकाणाहून उचललेली फुले कधीही अर्पण करू नये. कारण ती विधीची आध्यात्मिक ऊर्जा व्यत्यय आणू शकतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.