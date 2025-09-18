संस्कृती

Navaratri Color 2025: यंदा नवरात्रीत नऊ दिवस कोणत्या रंगाचे कपडे परिधान कराल? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Navaratri 2025: नवरात्रीत प्रत्येक दिवशी कोणता रंग परिधान कराल?
Shardiya Navratri 2025 colors list with meanings

Shardiya Navratri 2025 colors list with meanings

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

नवरात्री मध्ये प्रत्येक दिवशी कोणत्या रंगाचे कपडे परिधान करावेत हा प्रश्न सर्वांनाच पडतो?

यंदा २२ सप्टेंबरपासून सुरू होणारा असून उत्सव २ ऑक्टोबरला संपेल.

या रंगांचे महत्त्व जाणून घेऊया.

Explore Navratri 2025 colors for each of the 9 days: हिंदू धर्मात शारदीय नवरात्रीला खुप महत्व आहे. यंदा २२ सप्टेंबरपासून नवरात्री सुरू होणार आहे. तर २ ऑक्टोबरला विजया दशमी असून या दिवशी नवरात्र संपणार आहे. तसेच नवरात्रीच्या प्रत्येक दिवशी माता दुर्गेच्या वेगवेगळ्या रूपाची पूजा केली जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार मनोभावे पूजा केल्यास सर्व समस्या दूर होतात. तसेच नऊ दिवस नऊ रंगाचे कपडे परिधान केले जाते. यंदा रंगाचा काय क्रम असणार आहे हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Navratri Festival
clothes
Shardiya Navratri
Navratri
Navratri Puja
Navratri Culture
Navratri Celebration
Colour

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com