Navaratri Color 2025: यंदा नवरात्रीत नऊ दिवस कोणत्या रंगाचे कपडे परिधान कराल? जाणून घ्या एका क्लिकवर

नवरात्री मध्ये प्रत्येक दिवशी कोणत्या रंगाचे कपडे परिधान करावेत हा प्रश्न सर्वांनाच पडतो?यंदा २२ सप्टेंबरपासून सुरू होणारा असून उत्सव २ ऑक्टोबरला संपेल. या रंगांचे महत्त्व जाणून घेऊया..Explore Navratri 2025 colors for each of the 9 days: हिंदू धर्मात शारदीय नवरात्रीला खुप महत्व आहे. यंदा २२ सप्टेंबरपासून नवरात्री सुरू होणार आहे. तर २ ऑक्टोबरला विजया दशमी असून या दिवशी नवरात्र संपणार आहे. तसेच नवरात्रीच्या प्रत्येक दिवशी माता दुर्गेच्या वेगवेगळ्या रूपाची पूजा केली जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार मनोभावे पूजा केल्यास सर्व समस्या दूर होतात. तसेच नऊ दिवस नऊ रंगाचे कपडे परिधान केले जाते. यंदा रंगाचा काय क्रम असणार आहे हे जाणून घेऊया. .यंदा नवरात्रीचे ९ रंग कोणते?२२ सप्टेंबर २०२५- पांढरा रंग२३ सप्टेंबर २०२५- लाल रंग२४ सप्टेंबर २०२५- निळा रंग२५ सप्टेंबर २०२५- पिवळा रंग२६ सप्टेंबर २०२५- हिरवा रंग२७ सप्टेंबर २०२५- राखाडी रंग२८ सप्टेंबर २०२५- केशरी रंग२९ सप्टेंबर २०२५- मोरपंखी रंग३० सप्टेंबर २०२५- गुलाबी रंग .नवरात्रीत नऊ रंग परिधान करण्याचे महत्वनवरात्रीत अनेक लोक नऊ रंगाचे कपडे परिधान करतात. यामुळे समाजात एकोपा दिसून येतो. तसेच एकाच रंगाचे कपडे परिधान करून एकता दर्शवतात..Navratri 2025 Do's and Don'ts: शारदीय नवरात्रात काय करावे आणि काय करू नये? जाणून घ्या सर्व महत्त्वाच्या गोष्टी.घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्तयंदा शारदीय नवरात्री सोमवार 22 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू होणार आहे. या दिवशी घटस्थापना केली जाते. या दिवशी घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त सकाळी 06:09 पासून सुरू होईल आणि सकाळी 08:06 पर्यंत असेल. त्याच वेळी, या दिवशी अभिजीत मुहूर्त सकाळी 11:49 ते दुपारी 12:38 पर्यंत आहे. पूजा करण्यासाठी हा वेळ शुभ मानला जाईल..नवरात्रीत कोणत्या रंगाचे कपडे घालावेत? नवरात्रीच्या प्रत्येक दिवसासाठी विशिष्ट रंग असतात: पहिल्या दिवशी पांढरा, दुसऱ्या लाल, तिसऱ्या रॉयल ब्लू, चौथ्या पिवळा, पाचव्या हिरवा, सहाव्या धूसर, सातव्या नारंगी, आठव्या मोरानी हिरवा आणि नवव्या गुलाबी..नवरात्री रंगांचे महत्त्व काय आहे?प्रत्येक रंग देवीच्या एका रूपाशी जोडलेला असतो आणि तो शक्ती, शुद्धता, समृद्धी इत्यादी गुणांचे प्रतीक आहे, ज्यामुळे भक्तांना आशीर्वाद मिळतो.