Navratri 2025 Day 5: देवी 'स्कंदमाता' ची पूजा कशी करावी? आजचा शुभ रंग कोणता? वाचा एका क्लिकवर

Navratri 2025 Day 5 Skandamata puja rituals : स्कंदमाता पूजेचे महत्त्व आणि आजचा शुभ रंग काय आहे हे जाणून घेऊया.
पुजा बोनकिले
नवरात्रीच्या पाचव्या दिवशी स्कंदमातेची पूजा करणे महत्त्वाचे आहे.

कारण ती करुणा, धैर्य आणि सुसंवादाचे प्रतीक आहे.

आजचा शुभ रंग कोणता आहे हे जाणून घेऊया.

How to worship Maa Skandamata on Navratri Day 5: आज नवरात्रीचा पाचवा दिवस आहे. आज माता दुर्गेच्या पाचव्या रूपाचे म्हणजेच स्कंद मातेची पूजा केली जाते. जी घरात करुणा, धैर्य आणि सुसंवाद यांच्याद्वारे संरक्षणाचे प्रतीक आहे. आजचा शुभ रंग कोणता आणि कोणते नैवेद्य दाखवावे हे जाणून घेऊया.

