Navratri 2025 Day 5: देवी 'स्कंदमाता' ची पूजा कशी करावी? आजचा शुभ रंग कोणता? वाचा एका क्लिकवर

नवरात्रीच्या पाचव्या दिवशी स्कंदमातेची पूजा करणे महत्त्वाचे आहे.कारण ती करुणा, धैर्य आणि सुसंवादाचे प्रतीक आहे. आजचा शुभ रंग कोणता आहे हे जाणून घेऊया.How to worship Maa Skandamata on Navratri Day 5: आज नवरात्रीचा पाचवा दिवस आहे. आज माता दुर्गेच्या पाचव्या रूपाचे म्हणजेच स्कंद मातेची पूजा केली जाते. जी घरात करुणा, धैर्य आणि सुसंवाद यांच्याद्वारे संरक्षणाचे प्रतीक आहे. आजचा शुभ रंग कोणता आणि कोणते नैवेद्य दाखवावे हे जाणून घेऊया. .स्कंदमातेला कमळावर बसलेले, बाळ स्कंदला मांडीवर घेऊन, शांतता आणि धैर्य एकत्र पसरवणारे चित्रण केले आहे. ज्ञान, कौटुंबिक शांती आणि काळजीने नेतृत्व करण्याची शक्ती देण्यासाठी ती पूजनीय आहे. .आजचा शुभ रंगआजचा शुभ रंग हिरवा आहे. हिरवा रंग सुसंवाद, वाढ आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे. या दिवशी हिरवा रंग परिधान करणे स्कंदमातेच्या पोषण उर्जेशी सुसंगत आहे..Navratri Day 4: नवरात्रीचा आज चौथा दिवस, जाणून घ्या माता कूष्मांडा देवीच्या पूजेचे महत्व .नैवेद्य कोणते दाखवावे?नवरात्रीच्या पाचव्या दिवशी स्कंदमातेला केळीचा नैवेद्य दाखवणे शुभ मानले जाते. अनेक घरांमध्ये साधी खीर देखील असते. हे नैवेद्य पोषण, साधेपणा आणि कल्याण आणि संतुलनासाठी मातृत्वाचे आशीर्वाद दर्शवते..कोणत्या मंत्राता जप करावा? "ओम देवी स्कंदमातायै नमः." या मंत्राचा जप करावा. भक्तीभावाने जप केल्याने संरक्षणात्मक कृपा, धैर्य आणि संयम आणि करुणेत मूळ असलेली शांती मिळते असे मानले जाते..पौराणिक कथास्कंदाचे संगोपन करणारी आई, वैश्विक सुव्यवस्था पुनर्संचयित करणारी दैवी सेनापती, स्कंदमाता या सत्याचे मूर्त रूप देते की सौम्य शक्ती शूर हृदयांना आकार देऊ शकते आणि प्रेम तलवारीइतकेच शक्तिशाली ढाल असू शकते. पाचव्या दिवशी, वाढ आणि सुसंवाद साजरा करण्यासाठी हिरवा रंग घाला. प्रार्थनेत केळी अर्पण करा आणि शांतता, धैर्य आणि कौटुंबिक शांती आमंत्रित करणारा तिचा मंत्र जप करण्यासाठी शांत वेळ काढावा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.