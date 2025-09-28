Navratri 2025 Day 7: नवरात्रीच्या सातव्या दिवशी करा माता कालरात्रिची पूजा, जाणून घ्या विधि अन् मंत्र

नवरात्रीच्या सातव्या दिवशी माता कालरात्रिची पूजा करावी. आजचा शुभ रंग कोणता आहे. कोणत्या मंत्राचा जप करावा हे जाणून घेऊया. .हिंदू धर्मात नवरात्रीला खुप महत्व आहे. आज नवरात्रीचा सातवा दिवस आहे. या दिवशी माता कालरात्रिची पूजा केली जाते. या देवीची मनोभावे पूजा केल्यास सर्व मनोकामना पूर्ण होतात. तसेच मंत्राचा जप करावा आणि आरती करावी. माता कालरात्रिची पूजा विधी, महत्व आणि पौराणिक कथा काय आहे हे जाणून घेऊया. .पूजाविधीमाता कालरात्रिची पूजा सकाळी उठून स्नान करावे. स्वच्छ कपडे परिधान करावे. माता देवीची विधिवत पूजा करावी. तुम्ही फोटो कींवा मूर्तीची पूजा करू शकता. नंतर घरात गंगाजल शिंपडावे. नंतर फूल-फळ, धुप-दिप, कापूर लावून देवीची पूजा करावी. देवीची आरती करावी. .मंत्रॐ ऐं ह्रीं क्रीं कालरात्रै नमः ।या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: । पौराणिक कथापौराणिक कथेनुसार, एकदा रक्तबीज नावाच्या राक्षसाने त्रासलेल्या देव आणि मानवांनी भगवान शिवाचा आश्रय घेतला तेव्हा महादेवाने देवी पार्वतीला त्यांचा वध करण्यास सांगितले. त्यानंतर, देवी पार्वतीने कालरात्रीचे रूप धारण केले आणि रक्तबीजशी युद्ध केले. रक्तबीजचे वैशिष्ट्य असे होते की जेव्हा जेव्हा त्याच्या शरीरातून रक्ताचा एक थेंबही जमिनीवर पडत असे तेव्हा त्याच्यासारखा दुसरा राक्षस जन्माला येत असे. पण जेव्हा माता कालरात्रीने त्याला मारले तेव्हा त्याचे रक्त जमिनीवर पडण्यापूर्वीच तिने तोंडात धरले. अशाप्रकारे, रक्तबीजचा वध करून माता कालरात्रीने देवांना आणि मानवांना संरक्षण दिले..धार्मिक महत्वधार्मिक मान्यतानुसार कालरात्रीची पूजा करणे साधक जीवनातून सर्व बाधा दूर होते. माता कालरात्रिच्या कृपेने आपल्या शत्रूवर विजय मिळवता येतो. तसेच त्याचा शत्रुभय देखील कमी करता येतो. तसेच व्यक्तीला प्रत्येक कार्यात यश मिळते. .आजचा शुभ रंगनवरात्रीचा आजचा सातवा रंग केशरी आहे. केशरी रंग परिधान करून कात्यायनीची पूजा केल्याने व्यक्तीला उबदारपणा आणि उत्साह मिळतो. हा रंग सकारात्मकतेने भरलेला असतो. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.