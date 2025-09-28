संस्कृती

Navratri 2025 Day 7: नवरात्रीच्या सातव्या दिवशी करा माता कालरात्रिची पूजा, जाणून घ्या विधि अन् मंत्र

आज शारदीय नवरीत्रीचा सातवा दिवस आहे. आज माता कालरात्रिची पूजा केली जाते. तसेच आज कोणता शुभ रंग आहे हे जाणून घेऊया.
पुजा बोनकिले
Summary

नवरात्रीच्या सातव्या दिवशी माता कालरात्रिची पूजा करावी.

आजचा शुभ रंग कोणता आहे.

कोणत्या मंत्राचा जप करावा हे जाणून घेऊया.

हिंदू धर्मात नवरात्रीला खुप महत्व आहे. आज नवरात्रीचा सातवा दिवस आहे. या दिवशी माता कालरात्रिची पूजा केली जाते. या देवीची मनोभावे पूजा केल्यास सर्व मनोकामना पूर्ण होतात. तसेच मंत्राचा जप करावा आणि आरती करावी. माता कालरात्रिची पूजा विधी, महत्व आणि पौराणिक कथा काय आहे हे जाणून घेऊया.

