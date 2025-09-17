Navratri 2025 Do's and Don'ts: शारदीय नवरात्रात काय करावे आणि काय करू नये? जाणून घ्या सर्व महत्त्वाच्या गोष्टी

शारदीय नवरात्री 22 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. याकाळात कोणत्या गोष्टी कराव्या हे जाणून घेऊया.तसेच कोणत्या गोष्टी करणे अशुभ मानले जाते हे देखील पाहुय़ा. .Complete Guide to Shardiya Navratri 2025: यंदा शारदीय नवरात्री 22 सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. हा उत्सव मोठ्या आनंदात आणि उत्सहात साजरा केला जातो. या काळात माता दुर्गेच्या नऊ रूपांची मनोभावे पूजा केली जाते. तसेच अनेक भाविक नऊ दिवस उपवास करतात. नवरात्रीत माता दुर्गेच्या नऊ रूपांची मनोभावे पूजा केल्यास सर्व मनोकामना आणि समस्या दूर होतात. यामुळे या काळात कोणत्या गोष्टी केल्या पाहिजे आणि कोणत्या नाही हे आज सविस्तरपणे जाणून घेऊया. .नवरात्रीत काय करावेकलश स्थापना आणि मनोभावे पूजानवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी शुभ मुहूर्तावर कलश स्थापित करावे. हे माता देवीला घरात आमंत्रित करण्याचे प्रतीक आहे. त्यानंतर, नऊ दिवस विधीपूर्वक माता दुर्गेच्या नऊ रूपांची पूजा करा.स्वच्छता नवरात्रीत घरातील कोपरे आणि पूजास्थळ पूर्णपणे स्वच्छ ठेवा. यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा येते.अखंड दिवानवरात्रीत अखंड दिवा लावावा. यामुळे घरात सुख-शांती कायम राहते. .Shardiya Navratri 2025: यंदा 22 की 23 शारदीय नवरात्री कधी? जाणून घ्या घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त अन् वेळ .सात्विक आहारउपवास करणाऱ्या लोकांनी फक्त सात्विक आहार घ्यावा. कोणत्याही प्रकारचे तामसिक आहार तसेच कांदा, लसूण खाणे टाळावे. मंत्रांचा जप करानवरात्रीत माता दुर्गेच्या मंत्राचा जप करा आणि दुर्गा सप्तशतीचे पठण करा. यामुळे मनाला शांती मिळते आणि उपासनेचे फळ मिळते.दान करानवरात्रीत दान करणे खूप शुभ मानलं जातं. म्हणून, या काळात गरजूंना अन्न, कपडे किंवा पैसे दान करा..नवरात्रीत काय करू नये?तामसिक आहार टाळानवरात्रीच्या नऊ दिवसांत तामसिक आहार घेणे टाळावा. तामसिक पदार्थांचे सेवन केल्याने उपासनेत अडथळा येतो.केस आणि नखे कापू नकानवरात्रीत केस आणि नखे कापणे टाळावे. धार्मिक मान्यतेनुसार असे करणे अशुभ मानले जाते..मद्यपान करणे टाळाया काळात दारू आणि तंबाखूचे सेवन निषिद्ध मानले जाते. या गोष्टी उपासनेच्या पावित्र्याला भंग करतात.दिवसा झोपणे टाळा नवरात्रीत जर तुम्ही उपवास ठेवला असेल तर दिवसा झोपणे टाळा. यामुळे उपवास खंडित होऊ शकतो.अनादर करू नका या काळात कोणाचाही अनादर करू नका. महिला आणि ज्येष्ठांचा, कारण माता दुर्गा ही स्त्रीशक्तीचे प्रतीक आहे..शारदीय नवरात्र कधी सुरू होईल? शारदीय नवरात्र २०२५ २२ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू होईल आणि १ ऑक्टोबरपर्यंत चालेल, तर विजयादशमी २ ऑक्टोबरला आहे..नवरात्र उपवासात काय खावे? उपवासात साबूदाणा खिचडी, फळे, दूध, कुटू आणि मूग डाळ यांसारखे सात्विक पदार्थ खा, जे ऊर्जा देतात आणि शुद्धता राखतात..नवरात्रात काय टाळावे?मांसाहार, मद्य, कांदा-लसूण, क्रोध आणि काळे कपडे टाळा, कारण हे उपवास आणि पूजेची पवित्रता भंग करतात. .कन्या पूजन कशासाठी?नवमीला कन्यांचे पूजन करा, जे माता दुर्गेच्या रूपाचे प्रतीक आहे आणि सुख, आरोग्य व समृद्धी आणते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.