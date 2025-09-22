Navratri 2025 Dreams: नवरात्री दरम्यान दिसणारी 'ही' स्वप्ने तुमचे नशीब बदलू शकतात

शारदीय नवरात्रीच्या काळात माता दुर्गेचे स्वप्न पाहणे अत्यंत शुभ मानले जाते.हे स्वप्न तुमच्या आयुष्यात सौभाग्याचे आगमन दर्शवते आणि प्रलंबित कामे लवकरच पूर्ण होण्याचे संकेत देते. देवीच्या आशीर्वादाने आर्थिक लाभ आणि यशाच्या नवीन संधी मिळू शकतात..Navratri dreams that bring wealth and prosperity: हिंदू धर्मात शारदीय नवरात्राला खास महत्त्व आहे. हा सण देवी शक्तीच्या पूजेचा काळ मानला जातो. यंदा शारदीय नवरात्र सोमवार, २२ सप्टेंबर रोजी सुरू झाली आणि १ ऑक्टोबर रोजी संपेल. नवरात्राच्या नऊ दिवसांत, देवीच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते. असं मानलं जातं की या काळात देवीची भक्ती आणि श्रद्धेने पूजा केल्याने सुख, शांती आणि समृद्धी मिळते. स्वप्नांच्या शास्त्रानुसार, या काळात येणाऱ्या स्वप्नांनाही खास महत्त्व आहे. नवरात्रीतील काही स्वप्ने शुभ संकेत मानली जातात. नवरात्रीतील कोणती स्वप्ने विशेषतः शुभ मानली जातात ते जाणून घेऊया. .लाल ओढणीस्वप्नात लाल ओढणी, सिंदूर किंवा इतर कोणतीही मेकअपची वस्तू पाहणं शुभ मानलं जातं. हे वैवाहिक जीवनात आनंद वाढवते आणि कौटुंबिक नात्यांमध्ये गोडवा आणते. शिवाय, हे स्वप्न असेही सूचित करते की एक विशेष इच्छा पूर्ण होणार आहे आणि तुमचे जीवन आनंद आणि समृद्धीने भरलेले असेल..माता दुर्गेचे थेट दर्शननवरात्रीत जर तुम्हाला माता दुर्गेचे स्वप्न पडले तर ते एक अत्यंत शुभ लक्षण मानलं जातं. याचा अर्थ असा की माता तुमच्यावर प्रसन्न आहे. स्वप्नशास्त्रानुसार, असं स्वप्न पाहणाऱ्या व्यक्तीला अनपेक्षित आर्थिक लाभ आणि जीवनात प्रगती आणि यशाच्या नवीन संधी मिळू शकतात..Navratri 2025 Marathi Wishes: आले हे अंबे तुझा दारात...! शारदीय नवरात्रीच्या नातेवाईकांना अन् मित्र-परिवाला पाठवा भक्तीमय शुभेच्छा.सिंहावर स्वार असलेली देवीनवरात्रीच्या काळात जर तुम्हाला देवी दुर्गेचे वाहन सिंहावर स्वार होताना स्वप्न पडले तर ते अत्यंत शुभ मानलं जातं. हे तुमच्या आयुष्यात सौभाग्याचे आगमन दर्शवते. दीर्घकाळापासून प्रलंबित किंवा रखडलेली कामे लवकरच पूर्ण होतील. हे स्वप्न देवी दुर्गेच्या आशीर्वादाचे संकेत देते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.