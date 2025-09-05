Navratri 2025: यंदा शारदीय नवरात्रीत देवी कोणत्या वाहनावरून आगमन- प्रस्थान करणार? जाणून घ्या त्याचा परिणाम!

थोडक्यात:१. २०२५ साली शारदीय नवरात्रोत्सव २२ सप्टेंबरपासून सुरू होणार असून, विजयादशमी २ ऑक्टोबरला आहे.२. या वर्षी देवीचा आगमन सोमवार असल्यामुळे हत्तीवरून होणार असून, हे शुभ फलदायी मानले जाते.३. प्रस्थान गुरुवारी असल्याने देवी माणसाच्या वाहनावरून जातील, ज्याचा अर्थ सुख-शांती आणि सौख्यकारक काळ.Navratri 2025: नवरात्रोत्सव हा हिंदू धर्मातील अत्यंत श्रद्धेने आणि भक्तिभावाने साजरा केला जाणारा सण आहे. देवी दुर्गेच्या विविध रूपांची आराधना करण्याचा हा नऊ दिवसांचा पवित्र काळ असतो. या नवरात्राला ‘शारदीय नवरात्र’ असेही म्हणतात..यावर्षी नवरात्रोत्सवाची सुरुवात २२ सप्टेंबरपासून (सोमवार) होणार असून, विजयादशमी (दसरा) २ ऑक्टोबर (गुरुवार) रोजी साजरी केली जाईल..Explained: सीएमएल आजार म्हणजे नेमकं काय? भारतीय रुग्णांना कोणत्या गोष्टीची काळजी घ्यावी, जाणून घ्या अधिक सविस्तर माहिती.मातेचा आगमन आणि प्रस्थानप्राचीन ग्रंथांनुसार, देवी दुर्गेचा आगमन व प्रस्थान कोणत्या वाहनावरून होते यावरून त्या वर्षातील घटनांचा आणि सामाजिक परिस्थितीचा अंदाज लावला जातो. 'श्रीमद देवी भागवत' या ग्रंथात याचा उल्लेख मिळतो..आगमनाचा वाहनश्लोक:शशिसूर्ये गजारूढ़ा, शनिभौमे तुरंगमे ।गुरुशुक्रे च दोलायां बुधे नौका प्रकीर्तिता ॥फलम् - गजे च जलदा देवी, छत्रभङ्ग तुरंगमे ।नौकायां सर्व सिद्धिस्यात् दोलायां मरणं धुव्रम् ॥श्लोकानुसार, जर नवरात्रि रविवार किंवा सोमवारपासून सुरू झाली, तर माता दुर्गा हातीवरून येतात. या वर्षी २२ सप्टेंबर सोमवार असल्याने माता दुर्गा हातीवरून आगमन करतील.हात्तीवरून आगमनाचे फायदे:- वर्षा चांगली होते- कृषी क्षेत्रात वाढ होते- दूध उत्पादनात सुधारणा- देशात संपत्ती आणि समृद्धी वाढतेजर नवरात्रि शनिवारी किंवा मंगळवारी सुरू झाली, तर माता घोड्यावरून येतात, ज्यामुळे सरकारला संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. गुरूवार किंवा शुक्रवार असेल तर खटोळ्याने येतात, ज्यामुळे वादविवाद आणि अपघात होण्याची शक्यता असते. बुधवारी येण्याचा अर्थ सुखसोयींचा वर्ष असतो..Teachers Day 2025: यावर्षीचा टीचर्स डे बनवा एकदम खास; तुमच्या आवडत्या शिक्षकांना द्या बजेट-फ्रेंडली पण हृदयस्पर्शी गिफ्ट्स!.प्रस्थानाचा वाहनश्लोक:शशिसूर्यदिने यदि सा विजया, महिषा गमनेरूज शोककरा,शनिभौमे यदि सा विजया चरणायुधयानकरी विकला,बुधशुक्रे यदि सा विजया गजवाहनगा शुभवृष्टिकरा,सुरराजगुरौ यदि सा विजया नरवाहनगा शुभसौख्यकरा ॥विजयादशमी रविवार किंवा सोमवार असेल, तर माता भैंसेवरून प्रस्थान करतात, ज्यामुळे शोक किंवा दुःख येते.शनिवार आणि मंगळवारी विजयादशमी असल्यास मूर्गावरून प्रस्थान होतो, ज्यामुळे संकट आणि विध्वंसाचा सामना करावा लागू शकतो. बुधवार आणि शुक्रवार असल्यास हात्तीवरून प्रस्थान होतो, जो अत्यंत शुभ मानला जातो..या वर्षी विजयादशमी २ ऑक्टोबर गुरुवार आहे. गुरुवारी विजयादशमी असल्याने माता माणसाच्या सवारीवरून प्रस्थान करतील, ज्यामुळे सुख-शांती लाभेल आणि वेळ भाग्यशाली राहील..FAQs१. यावर्षी नवरात्र कधी सुरू होईल? (When will Navratri start this year?)नवरात्रोत्सव २२ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू होईल.२. या वर्षी देवी कोणत्या वाहनावरून येणार आहेत? (Which vehicle is Goddess Durga arriving on this year?)या वर्षी देवी दुर्गा हत्तीवरून आगमन करतील, कारण नवरात्र सोमवारपासून सुरू होते.३. विजयादशमीच्या दिवशी देवी कोणत्या वाहनावरून प्रस्थान करतील? (Which vehicle will Goddess Durga depart on Vijayadashami?)विजयादशमी गुरुवारी असल्यामुळे देवी माणसाच्या सवारीवरून प्रस्थान करतील.४. हत्तीवरून आगमन आणि माणसाच्या वाहनाने प्रस्थान याचा काय अर्थ आहे? (What is the significance of arrival on elephant and departure on human vehicle?)हत्तीवरून आगमनामुळे समृद्धी, पावसाचे चांगले प्रमाण आणि कृषीवृद्धी होते, तर माणसाच्या वाहनाने प्रस्थान म्हणजे शांती, सौख्य आणि अनुकूलता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.