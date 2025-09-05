संस्कृती

Navratri 2025: यंदा शारदीय नवरात्रीत देवी कोणत्या वाहनावरून आगमन- प्रस्थान करणार? जाणून घ्या त्याचा परिणाम!

Navratri 2025: हिंदू धर्मातील एक प्रमुख आणि भक्तिभावाने साजरा केला जाणारा सण म्हणजे नवरात्र. यावर्षी नवरात्रोत्सव २२ सप्टेंबरपासून सुरू होणार असून, हा नऊ दिवसांचा सण देशभरात विविध परंपरांनुसार मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. तर चला, पाहूया यावर्षीच्या नवरात्रीचे खास वैशिष्ट्य
Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

१. २०२५ साली शारदीय नवरात्रोत्सव २२ सप्टेंबरपासून सुरू होणार असून, विजयादशमी २ ऑक्टोबरला आहे.

२. या वर्षी देवीचा आगमन सोमवार असल्यामुळे हत्तीवरून होणार असून, हे शुभ फलदायी मानले जाते.

३. प्रस्थान गुरुवारी असल्याने देवी माणसाच्या वाहनावरून जातील, ज्याचा अर्थ सुख-शांती आणि सौख्यकारक काळ

