दाढी-कटींग ते नख कापण्यापर्यंत...! नवरात्रीच्या नऊ दिवसांत कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात? जाणून घ्या...

नवरात्रीचा उत्सव देशभरात मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या नऊ दिवसांत देवी दुर्गेच्या नऊ रूपांची मनोभावे पूजा केली जाते. घराघरांत घटस्थापना केली जाते, उपवास ठेवले जातात आणि देवीचा आकर्षक शृंगार केला जातो. यंदा ११ ऑक्टोबरपासून नवरात्रीला सुरुवात होत आहे. या काळात पूजेसोबतच काही धार्मिक नियम पाळण्यालाही महत्त्व दिलं जातं. विशेषतः उपवास करणारे आणि घरी घटस्थापना किंवा अखंड ज्योत ठेवणारे भाविक या नियमांचं पालन करतात. नवरात्रीच्या नऊ दिवसांत कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात? जाणून घेऊया..केस आणि नखं कापणं टाळाधार्मिक मान्यतेनुसार, नवरात्रीच्या नऊ दिवसांत केस कापणं, नखं कापणं आणि दाढी करणं टाळलं जातं. ही कामं नवरात्री सुरू होण्यापूर्वी किंवा उत्सव संपल्यानंतर करावीत, असं अनेक जण मानतात. विशेषतः घरी घटस्थापना केलेल्या किंवा उपवास करणाऱ्या व्यक्ती या परंपरेचं पालन करतात..Navratra Bhondla: नवरात्रात भोंडला का खेळतात? हे त्यामागील कारण.मांसाहार आणि मद्यपान टाळानवरात्रीच्या काळात मांसाहार आणि मद्यपानापासून दूर राहण्याची धार्मिक परंपरा आहे. या दिवसांत सात्त्विक आहाराला प्राधान्य दिलं जातं. अनेक घरांमध्ये जेवणात कांदा आणि लसूणही वापरला जात नाही. त्यामुळे उपवास करणारे आणि देवीची नियमित पूजा करणारे भाविक आपल्या आहाराची विशेष काळजी घेतात..राग आणि कटू बोलणं टाळानवरात्री म्हणजे केवळ पूजा आणि उपवास नव्हे, तर मनावर संयम ठेवण्याचाही काळ मानला जातो. या दिवसांत इतरांशी भांडण करणं, विनाकारण रागावणं किंवा कुणाचं मन दुखावेल असं बोलणं टाळावं, अशी धार्मिक शिकवण दिली जाते. घरात शांतता आणि प्रेमाचं वातावरण ठेवण्याचा प्रयत्न करावा..Navratra 2026: नवरात्री दरम्यान दुर्गा पूजेसाठी कडक नियमावली; मंडप आणि विसर्जन मिरवणुकीत डीजेवर पूर्ण बंदी!.घरात वादविवाद करू नकानवरात्रीत घराची स्वच्छता, पूजेची तयारी आणि धार्मिक नियमांचं पालन यांना महत्त्व दिलं जातं. या काळात घरात विनाकारण वाद किंवा भांडणं होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी. कुटुंबातील सदस्यांशी आदराने आणि प्रेमाने वागल्यास सणाचा आनंद अधिक चांगल्या प्रकारे अनुभवता येतो..सात्त्विक विचार आणि शिस्त जपानवरात्रीच्या नऊ दिवसांत शक्य तितकं शांत राहणं, मनात सकारात्मक विचार ठेवणं आणि वागण्यात संयम राखणं महत्त्वाचं मानलं जातं. धार्मिक मान्यतेनुसार, या नियमांचं पालन केल्याने मन प्रसन्न राहतं आणि भक्तीमध्ये लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.