Chandraghanta Devi: नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी माता चंद्रघंटा देवीची पूजा करण्याची जाणून घ्या पद्धत

आज नवरात्रीच्या तिसरा दिवस आहे. आज देवीच्या तिसऱ्या रूपाची पूजा केली जाते. तिच्या पूजेमुळे आत्मविश्वास आणि भौतिक सुखसोयी वाढतात. .How to worship Maa Chandraghanta on Navratri Day 3: नवरात्रीचा तिसरा दिवस खूप खास असणार आहे, कारण तृतीया तिथी २४ आणि २५ सप्टेंबर या दोन दिवशी येते. या खास प्रसंगी माता चंद्रघंटा देवीची पूजा केली जाते. भागवत पुराणात, देवीच्या या रूपाचे वर्णन अत्यंत सौम्य आणि शांत, आनंद आणि समृद्धी देणारे असे केले आहे. माता चंद्रघंटा यांची योग्य पद्धतीने पूजा केल्याने समाजात व्यक्तीचा आनंद आणि आदर वाढतो. या दिवशी माता देवीच्या या साध्या, सौम्य आणि शांत स्वरूपाची पूजा केल्याने आत्मविश्वास आणि भौतिक सुखसोयी वाढतात. चला माता चंद्रघंटा देवीची पूजा करण्याची पद्धत, त्यांचे आवडते नैवेद्य काय आहे हे जाणून घेऊया..देवीचे हे तिसरे रूप आहे. तिच्या कपाळावर घंटा आकाराचा चंद्र आहे. म्हणूनच तिला चंद्रघंटा हे नाव देण्यात आले. हे नाव एक अद्वितीय तेज आणि करुणेचे प्रतीक आहे. माता चंद्रघंटा यांचे रूप भव्य आणि अलौकिक आहे, शांतता पसरवते. तिची शक्ती देखील अतुलनीय आहे. माता चंद्रघंटा प्रत्येक क्षेत्रात यश आणि समृद्धी प्रदान करते. तिची पूजा केल्याने जीवनात यश मिळते. म्हणून, तृतीयेच्या तिसऱ्या दिवशी, सूर्योदयापूर्वी देवीची पूजा करावी. या वेळी देवीचे विशेष आशीर्वाद मिळतात. चंद्रघंटा यांच्या पूजेमध्ये लाल आणि पिवळ्या झेंडूची फुले अर्पण करणे शुभ मानली जाते. ही फुले देवीच्या करुणेचे आणि शक्तीचे प्रतीक मानली जातात..पूजा करण्याची पद्धतनवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी ब्रह्म मुहूर्तावर उठून स्नान करा आणि स्वच्छ कपडे घाला. त्यानंतर, देवीची मूर्ती लाल किंवा पिवळ्या कापडावर ठेवा आणि तिला कुंकू, तांदुळ, फुले आणि माळ अर्पण करा. माता चंद्रघंटा यांच्या पूजेमध्ये पिवळ्या फुलांचा आणि कपड्यांचा वापर करण्याचे विशेष महत्त्व आहे. देवीला पिवळ्या मिठाई आणि दुधापासून बनवलेली खीर अर्पण करा. तसेच, पूजा करताना माता देवीचे मंत्र जप करा. दुर्गा सप्तशतीचे पठण करणे देखील खूप महत्वाचे आहे, त्यानंतर विहित विधीनुसार माता चंद्रघंटा यांची आरती करावी..Navratri 2025 Dreams: नवरात्री दरम्यान दिसणारी 'ही' स्वप्ने तुमचे नशीब बदलू शकतात.पुढील गोष्टी अर्पण करातिसऱ्या दिवशी पूजेदरम्यान माता चंद्रघंटाला खीर अर्पण करणे हे सर्वोत्तम मानले जाते . म्हणून, तिला केशराची खीर अर्पण करा. याव्यतिरिक्त, तुम्ही लवंग, सुकामेवा, वेलची आणि दुधापासून बनवलेल्या मिठाई देखील अर्पण करू शकता. याव्यतिरिक्त, तुम्ही साखरेची कँडी आणि मिठाई अर्पण करू शकता..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.