Chandraghanta Devi: नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी माता चंद्रघंटा देवीची पूजा करण्याची जाणून घ्या पद्धत

Navratri 2025 Day 3: आज नवरात्रीचा तिसरा दिवस असून देवीच्या तिसऱ्या रूपाची, चंद्रघंटा देवीची पूजा करण्याची परंपरा आहे. देवीचे हे रूप अत्यंत सौम्य आणि शांत असे वर्णन केले आहे. तिची पूजा केल्याने आदर, आत्मविश्वास आणि आनंद वाढतो. माता चंद्रघंटा देवीची पूजा करण्याची पद्धत काय हे जाणून घेऊया.
पुजा बोनकिले
आज नवरात्रीच्या तिसरा दिवस आहे.

आज देवीच्या तिसऱ्या रूपाची पूजा केली जाते.

तिच्या पूजेमुळे आत्मविश्वास आणि भौतिक सुखसोयी वाढतात.

How to worship Maa Chandraghanta on Navratri Day 3: नवरात्रीचा तिसरा दिवस खूप खास असणार आहे, कारण तृतीया तिथी २४ आणि २५ सप्टेंबर या दोन दिवशी येते. या खास प्रसंगी माता चंद्रघंटा देवीची पूजा केली जाते. भागवत पुराणात, देवीच्या या रूपाचे वर्णन अत्यंत सौम्य आणि शांत, आनंद आणि समृद्धी देणारे असे केले आहे. माता चंद्रघंटा यांची योग्य पद्धतीने पूजा केल्याने समाजात व्यक्तीचा आनंद आणि आदर वाढतो. या दिवशी माता देवीच्या या साध्या, सौम्य आणि शांत स्वरूपाची पूजा केल्याने आत्मविश्वास आणि भौतिक सुखसोयी वाढतात. चला माता चंद्रघंटा देवीची पूजा करण्याची पद्धत, त्यांचे आवडते नैवेद्य काय आहे हे जाणून घेऊया.

