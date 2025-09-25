संस्कृती

Navratri Day 4: नवरात्रीचा आज चौथा दिवस, जाणून घ्या माता कूष्मांडा देवीच्या पूजेचे महत्व

माता कूष्माण्डा देवी आदिशक्ती मानली जाते. आज देवीची पूजा करण्याचे महत्व काय आहे हे जाणून घेऊया.
Maa Kushmanda Puja and Rituals

Maa Kushmanda Puja and Rituals

पुजा बोनकिले
नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी माता कुष्मांडा देवीची पूजा केली जाते.

आज देवीची पूजा केल्यास कोणते फायदे मिळतात?

तसेच आजचा रंग कोणता हे जाणून घेऊया.

Maa Kushmanda Puja and Rituals: नवरात्रीचा चौथा दिवस माता कुष्मांडा देवीला समर्पित आहे. या दिवशी भक्ताचे मन 'अनहत चक्रात' स्थित असते, म्हणून भक्ताने अत्यंत पवित्रतेने आणि शुद्ध भावनेने देवीचे ध्यान करावे आणि तिची पूजा करावी. तिला कुष्मांडा असे म्हणतात कारण तिने तिच्या सौम्य आणि मऊ हास्याने विश्वाची निर्मिती केली. जेव्हा विश्व अस्तित्वात नव्हते आणि सर्वत्र पूर्ण अंधार होता, तेव्हा देवीने तिच्या हलक्या हास्याने हे विश्व निर्माण केले.

