Navratri Day 4: नवरात्रीचा आज चौथा दिवस, जाणून घ्या माता कूष्मांडा देवीच्या पूजेचे महत्व

नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी माता कुष्मांडा देवीची पूजा केली जाते. आज देवीची पूजा केल्यास कोणते फायदे मिळतात?तसेच आजचा रंग कोणता हे जाणून घेऊया. . Maa Kushmanda Puja and Rituals: नवरात्रीचा चौथा दिवस माता कुष्मांडा देवीला समर्पित आहे. या दिवशी भक्ताचे मन 'अनहत चक्रात' स्थित असते, म्हणून भक्ताने अत्यंत पवित्रतेने आणि शुद्ध भावनेने देवीचे ध्यान करावे आणि तिची पूजा करावी. तिला कुष्मांडा असे म्हणतात कारण तिने तिच्या सौम्य आणि मऊ हास्याने विश्वाची निर्मिती केली. जेव्हा विश्व अस्तित्वात नव्हते आणि सर्वत्र पूर्ण अंधार होता, तेव्हा देवीने तिच्या हलक्या हास्याने हे विश्व निर्माण केले..सूर्याची आदिम शक्ती आणि अधिष्ठात्री देवताकुष्मांडा देवी ही सृष्टीची आदिम शक्ती मानली जाते. तिच्या आधी विश्व अस्तित्वात नव्हते. देवीचे निवासस्थान सूर्यमालेत असल्याचे मानलं जातं. फक्त तिच्याकडेच सूर्यामध्ये राहण्याची शक्ती आहे. तिच्या शरीराची तेजस्विता सूर्यासारखी आहे. तिच्या तेजाशी इतर कोणताही देव किंवा देवता तुलना करू शकत नाही. तिच्या प्रकाशाने दहाही दिशा प्रकाशित होतात..माता कुष्मांडा यांना आठ हात आहेत. तिच्या सात हातात कमंडलू (पाण्याचे भांडे), धनुष्य, बाण, कमळाचे फूल, अमृताने भरलेला घडा, चक्र आणि गदा आहे. तिच्या आठव्या हातात जपमाळ आहे, जी सर्व सिद्धी आणि संपत्ती प्रदान करते असे मानले जाते. तिचे वाहन सिंह आहे, जे शक्ती आणि धैर्याचे प्रतीक आहे..उपासनेचे महत्त्वदेवीची पूजा केल्याने भक्ताचे मन शुद्ध होते आणि त्यांना भक्तीच्या मार्गावर प्रगती करण्यास प्रेरणा मिळते. मातेच्या आशीर्वादाने भक्ताला जीवनसागर पार करणे सोपे जाते. देवी कुष्मांडा कमीत कमी सेवा आणि साध्या भक्तीनेही प्रसन्न होते. खऱ्या मनाने तिचा आश्रय घेणारा भक्त सांसारिक आणि आध्यात्मिक प्रगती साध्य करू शकतो..Chandraghanta Devi: नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी माता चंद्रघंटा देवीची पूजा करण्याची जाणून घ्या पद्धत .पूजेचे फायदेमाता कुष्मांडा तिच्या भक्तांना रोग, दुःख आणि विनाशातून मुक्त करते आणि दीर्घायुष्य, कीर्ती, शक्ती आणि ज्ञान प्रदान करते. जर प्रयत्न करूनही इच्छित परिणाम मिळत नसतील तर या रूपाची पूजा केल्याने इच्छित परिणाम मिळू शकतात..आजचा रंगयंदा नवरात्रीचा चौथा शुभ रंग पिवळा आहे. गुरुवारी पिवळा रंग परिधान केल्याने दिवसभर आनंद, सकारात्मकता आणि आशावादाची भावना येते. हा उबदार, उत्साही रंग परिधान करणाऱ्याला आनंदी आणि उत्साही ठेवतो असे मानले जाते, जो नवरात्रीच्या उत्सवाच्या भावनेला परिपूर्णपणे पूरक आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.