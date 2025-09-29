Navratri Day 8: नवरात्रीच्या आठव्या दिवशी माता महागौरीची पूजा कशी करावी? जाणून घ्या महत्व

नवरात्रीच्या आठव्या दिवशी माता महागौरीची पूजा करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. देवीचे स्वरूप चार हातांनी सजलेले असून, तिचा रंग पांढरा आहे. सकाळी स्नान करून स्वच्छ कपडे घालून देवीची पूजा करावी. पांढरे फूल आणि नारळ अर्पण करून आरती करावी. या पूजेमुळे सर्व मनोकामना पूर्ण होतात..How to worship Mata Mahagauri on Navratri Day 8: आज नवरात्रीचा आठवा दिवस आहे. यालाच महाअष्टमी बोलले जाते. हे मंगलदायी आणि शुभ मानले जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार मातेची पूजा करणे शुभ मानले जाते. तसेच सर्व समस्या दूर होतात आणि मनोकामना पूर्ण होतात. माता महागौरीला अर्धांगिनी म्हणून पूजले जाते. माता देवीची मनोभावे पूजा करावी.माता महागौरीचे स्वरूप हिंदू पौराणिक कथेनुसार नवरात्रीच्या आठव्या दिवशी पूजा केल्या जाणाऱ्या देवी महागौरीला चार हात आहेत, त्यापैकी दोन आशीर्वाद मुद्रेत आहेत आणि इतर दोन शस्त्रे धारण करतात. देवीचा रंग पांढऱ्या रंगाचा आहे. ती दिसायला खूपच आकर्षक आणि तेजस्वी आहे. पांढरे कपडे परिधान करून, देवी महागौरी बैलावर स्वार होते..माता महागौरीची पूजाविधीनवरात्रीच्या आठव्या दिवशी सकाळी उठून स्नान करावे. स्वच्छ कपडे घालावे. त्यानंतर माता महागोरीची पूजा करावी, संकल्प करावा. तुम्ही फोटो किंवा मूर्तीची पूजा करू शकता. नंतर मातेला पांढरे फूल अर्पण करावे. धुप लावावी. फळ अर्पण करावे आणि आरती करावी..पौराणिक कथा हिंदू पौराणिक कथेनुसार, जेव्हा देवी सती भगवान शिव यांना पती म्हणून मिळवण्यासाठी कठोर तपस्या करत होती, तेव्हा त्यांच्या शरीरावर चिखल साचला होता. यानंतर, जेव्हा महादेव त्यांच्यावर प्रसन्न झाले, यानंतर, जेव्हा महादेव तिच्यावर प्रसन्न झाले आणि तिला पत्नी म्हणून स्वीकारण्याचा आशीर्वाद दिला, तेव्हा देवीने गंगाजलात स्नान केले आणि त्यानंतर तिचे रूप खूप तेजस्वी दिसू लागले. देवीचा गोरा रंग पाहून महादेवाने तिचे नाव महागौरी ठेवले. तेव्हापासून भक्त तिला याच नावाने पूजा करतात. .Navratri 2025: नवरात्रीत विड्यांच्या पानांनी करा 'हे' 4 खास उपाय, माता लक्ष्मीची कायम राहील कृपादृष्टी .उपायनवरात्रीच्या आठव्या दिवशी महागौरीची पूजा केल्याने सर्वमनोकामना पूर्ण होतात. मातेला प्रसन्न करण्यासाठी पांढरे फूल अर्पण करावे. तसेच नारळ अर्पण करावे..शुभ रंगनवरात्रीचा आजचा शुभ रंग मोरपंखी आहे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.