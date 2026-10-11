Navratri Day One: आज करा पहिल्या माळेच्या देवी शैलीपुत्रीची पूजा! जाणून घ्या पूजाविधी, नैवेद्य आणि मंत्र

HOW TO WORSHIP GODDESS SHAILPUTRI DURING NAVRATRI: हिंदू पंचांगानुसार वर्षात दोन नवरात्री असतात. एक चैत्र नवरात्र आणि दुसरी शारदीय नवरात्र. शारदीय नवरात्रीत सलग नऊ दिवस देवी दुर्गेच्या विविध रूपांची पूजा केली जाते. या काळात शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्री, महागौरी आणि सिद्धिदात्री या नऊ देवींची आराधना केली जाते. प्रत्येक देवीचे स्वरूप वेगवेगळ्या शक्तींचे आणि आध्यात्मिक गुणांचे दर्शन घडवते, अशी मान्यता आहे. नवरात्रीच्या काळात भक्त उपवास करतात, मंत्रोच्चार करतात, पूजाविधी पार पाडतात आणि आरतीच्या माध्यमातून देवीची भक्ती करतात. आज जाणून घेऊया शैलपुत्री देवीची कहाणी..शैलपुत्री देवीचे स्वरूप कसे आहे?नवरात्रोत्सवाची सुरुवात देवी दुर्गेच्या शैलपुत्री रूपाच्या पूजनाने होते. पौराणिक कथांनुसार, हिमालय हे पर्वतांचे अधिपती असल्यामुळे त्यांच्या कन्येला शैलपुत्री असे संबोधले जाते. देवीच्या हातात त्रिशूळ आणि कमळ असून, त्यांचे वाहन नंदी आहे. दुर्गा मातेच्या नऊ रूपांमध्ये शैलपुत्री यांना पहिले स्थान दिले जाते.नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी शैलपुत्री देवीची पूजा करून भक्त या उत्सवातील धार्मिक विधींना प्रारंभ करतात. देवीचे हे रूप सामर्थ्य, दृढनिश्चय आणि निर्मळतेचे प्रतीक मानले जाते. शैलपुत्रीची आराधना केल्याने मनाला शांतता मिळते, धैर्य वाढते आणि घरात सुख-समृद्धी नांदते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे..हे पदार्थ अर्पण करा!देवी शैलपुत्रीच्या पूजेत गायीच्या तुपाचा नैवेद्य अर्पण करण्याची प्रथा आहे. याशिवाय खीर, दूध, पेढे आणि फळे असे पदार्थही देवीला अर्पण केले जातात. पांढऱ्या रंगाच्या फुलांनी देवीची पूजा करण्याचीही परंपरा आहे. पूजेच्या वेळी स्वच्छता राखणे, मनापासून प्रार्थना करणे आणि पूर्ण श्रद्धेने विधी पार पाडणे याला महत्त्व दिले जाते..या मंत्राचे उच्चारण करा!नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी देवी शैलपुत्रीचे स्मरण करण्यासाठी पुढील मंत्राचा जप केला जातो.ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः॥या मंत्राचे उच्चारण करून देवीची आरती केली जाते. धार्मिक समजुतीनुसार, शैलपुत्री देवीच्या भक्तीमुळे मनातील भीती दूर होण्यास, आत्मबळ वाढण्यास आणि सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण होण्यास मदत होते. त्यामुळे नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी देवीच्या चरणी प्रार्थना करून अनेक भाविक नऊ दिवसांच्या उत्सवाची मंगल सुरुवात करतात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.