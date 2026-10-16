Navratri Day Six: आज नवरात्रीची सहावी माळ! देवी कात्यायनीची पूजा कशी करावी? जाणून घ्या मंत्र, नैवेद्य आणि पौराणिक कथा

GODDESS KATYAYANI PUJA MANTRA AND NAIVEDYA: शारदीय नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी देवी कात्यायनीची पूजा केली जाते. देवीचे हे रूप शक्ती, धैर्य आणि विजयाचे प्रतीक मानले जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार, मनापासून देवीची पूजा केल्याने भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण होतात. योग्य जीवनसाथी मिळावा, यासाठीही देवी कात्यायनीची आराधना केली जाते. श्रीकृष्णाला पती म्हणून मिळवण्यासाठी वृंदावनातील गोपींनी देवी कात्यायनीची पूजा केल्याची पौराणिक कथा प्रचलित आहे. जाणून घेऊया देवीचे स्वरूप, पूजेची पद्धत, मंत्र आणि त्यांच्याशी संबंधित कथा..देवी कात्यायनीचे स्वरूप कसे आहे?देवी कात्यायनीचे रूप तेजस्वी आणि दिव्य असल्याचे वर्णन धार्मिक ग्रंथांमध्ये आढळते. त्यांना चार हात आहेत. देवीच्या उजव्या बाजूच्या वरच्या हातात अभयमुद्रा असून, खालच्या हातात वरदमुद्रा आहे. डाव्या बाजूच्या वरच्या हातात तलवार, तर खालच्या हातात कमळाचे फूल आहे. सिंह हे देवीचे वाहन मानले जाते..Navratri Upvas Recipe: उपवासासाठी बनवा खमंग गुजराती हांडवो; बाहेरून कुरकुरीत, आतून मऊ!.देवी कात्यायनीची पूजा कशी करावी?नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी देवी कात्यायनीची पूजा करताना पुढील पद्धतीचा अवलंब करू शकता.सकाळी लवकर उठून स्नान करा आणि स्वच्छ कपडे परिधान करा.घरातील देवघर स्वच्छ करून पूजेची तयारी करा.सर्वप्रथम भगवान गणेशाची पूजा करा. त्यानंतर देवी कात्यायनीचे स्मरण करून पूजेला सुरुवात करा.देवीला पाणी, दूध, मौली, चंदन, अक्षता, फुले, कुंकू आणि हळद अर्पण करा.तुपाचा दिवा लावा आणि धूप दाखवा.देवीला मध, हंगामी फळे आणि मिठाईचा नैवेद्य दाखवा.देवीच्या मंत्राचा जप करून आरती करा.पूजेच्या शेवटी नकळत झालेल्या चुकांसाठी देवीची क्षमा मागा.धार्मिक मान्यतेनुसार, या दिवशी देवीला मधाचा नैवेद्य दाखवणे शुभ मानले जाते. काही भक्त उपवासही करतात. उपवास करायचा असल्यास आपल्या प्रकृतीनुसार आहार घ्यावा..देवी कात्यायनीचा मंत्रदेवीची पूजा करताना पुढील मंत्राचा जप केला जातो.चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना। कात्यायनी शुभं दद्यादेवी दानवघातिनी॥या मंत्राचा जप करताना देवीचे स्मरण करून मनातील इच्छा व्यक्त केली जाते..देवी कात्यायनीशी संबंधित पौराणिक कथादेवी कात्यायनीच्या नावाशी आणि त्यांच्या प्रकट होण्याशी संबंधित दोन प्रमुख कथा सांगितल्या जातात.पहिली कथा – महिषासुराचा वधपौराणिक कथेनुसार, महिषासुराचा संहार करण्यासाठी ब्रह्मदेव, भगवान विष्णू आणि भगवान महेश यांच्या शक्तीतून देवी दुर्गेचे प्राकट्य झाले. ऋषी कात्यायन यांनी देवीची विशेष पूजा केली होती. त्यामुळे देवीला कात्यायनी हे नाव मिळाल्याची मान्यता आहे. पुढे देवीने महिषासुराचा वध करून देवतांना त्याच्या त्रासातून मुक्त केले..कधी आहे दुर्गाष्टमी, महालक्ष्मी पूजन अन् दसरा? जाणून घ्या पूजेच्या तारखा आणि मुहूर्त.दुसरी कथा – ऋषी कात्यायन यांची तपश्चर्यादुसऱ्या कथेनुसार, ऋषी कात्यायन यांना देवी दुर्गेने आपल्या कन्येच्या रूपात जन्म घ्यावा, अशी इच्छा होती. त्यासाठी त्यांनी कठोर तपश्चर्या केली. त्यांच्या भक्तीने प्रसन्न होऊन देवीने त्यांची इच्छा पूर्ण केली आणि त्यांच्या घरी कन्यारूपात जन्म घेतला. ऋषी कात्यायन यांची कन्या म्हणून देवीला कात्यायनी हे नाव मिळाले, असे सांगितले जाते..नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी देवी कात्यायनीची पूजा करून भक्त शक्ती, धैर्य आणि सुखी जीवनासाठी प्रार्थना करतात. देवीवरील श्रद्धा आणि भक्तिभाव व्यक्त करण्यासाठी हा दिवस विशेष मानला जातो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.