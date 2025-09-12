संस्कृती

Navratri 2025: आपण नवरात्र का साजरी करतो? हे आहे आध्यात्मिक महत्त्व आणि कारण

Why Do We Celebrate Navratri: नवरात्र हे नऊ रात्रींचा सण असून स्त्रीशक्ती, आध्यात्मिक महत्त्व आणि सांस्कृतिक वारसा यांचा उत्सव आहे.
Navratri 2025

Navratri 2025

Anushka Tapshalkar
Updated on

The True Meaning of Navratri: नवरात्र म्हणजे नऊ दिवसांचा आणि नऊ रात्रींचा उत्सव. या काळात आपण देवीची, म्हणजेच शक्तीची पूजा करतो. हा सण भारतभर वेगवेगळ्या प्रकारे साजरा होतो आणि त्याला खूप धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे.

