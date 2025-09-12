Navratri 2025: आपण नवरात्र का साजरी करतो? हे आहे आध्यात्मिक महत्त्व आणि कारण

The True Meaning of Navratri: नवरात्र म्हणजे नऊ दिवसांचा आणि नऊ रात्रींचा उत्सव. या काळात आपण देवीची, म्हणजेच शक्तीची पूजा करतो. हा सण भारतभर वेगवेगळ्या प्रकारे साजरा होतो आणि त्याला खूप धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे..देवी दुर्गेने महिषासुराचा वध केला, तसेच प्रभू रामचंद्रांनी रावणावर विजय मिळवला, या दोन्ही घटना चांगल्या गोष्टींचा वाईट गोष्टींवर विजय दाखवतात. त्यामुळे नवरात्र हा सण चांगुलपणाचा आणि सकारात्मकतेचा उत्सव आहे.या दिवसांमध्ये लोक उपवास, पूजा करतात. त्याचबरोबर, गरबा आणि दांडियासारखे कार्यक्रम आयोजित करून एकत्र येऊन नाचतात आणि आनंद साजरा करतात. या काळात सगळीकडे उत्साहाचे, जल्लोषाचे आणि अतिशय प्रसन्नतेचे वातावरण असते..नवरात्रीचे अध्यात्मिक महत्त्वनवरात्रीत मुख्यत्वे देवीच्या वेगवेगळ्या नऊ रुपांची पूजा केली जाते. यात शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, आणि चंद्रघंटा अशा देवींचा समावेश आहे. प्रत्येक रूप आपल्याला धैर्य, बुद्धी, त्याग, प्रेम आणि संरक्षण यांसारखे महत्त्वाचे गुण शिकवते.नवरात्रीत केलेली देवीची पूजा फक्त एक धार्मिक विधी नसते. यातून आपल्याला आपल्या आयुष्यातील स्त्रीशक्तीची जाणीव होते. नवरात्रीच्या काळात आपले मन शांत होते, आत्मविश्वास वाढतो आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळते. प्रत्येक व्यक्तीला मानसिक शांतता, आत्मविश्वास आणि अध्यात्मिक ऊर्जा मिळावी यासाठी ही नवरात्र साजरी केली जाते. .नवरात्र साजरी करण्याचं कारणनवरात्रीच्या कथांमध्ये चांगल्या आणि वाईट शक्ती यांच्यातील लढाई दिसते. महिषासुर नावाच्या राक्षसाला स्वतःच्या ताकदीचा खूप गर्व झाला आणि त्याने पृथ्वी व स्वर्गात त्रास निर्माण केला. त्याला थांबवण्यासाठी देवांनी मिळून देवी दुर्गेची निर्मिती केली. तिच्या हातात दैवी शस्त्रे दिली आणि नऊ रात्री लढून दहाव्या दिवशी तिने महिषासुराचा पराभव केला.त्याचप्रमाणे श्रीरामाने रावणावर विजय मिळवून अन्यायाचा नाश केला. भारताच्या अनेक भागांत रामलीला, दशहरा असे कार्यक्रम होतात. यातून अहंकार, लोभ आणि वाईट गोष्टींवर विजय मिळवून चांगुलपणा आणि न्याय कसे जिंकते, हे शिकवले जाते..ऋतू बदलनवरात्र हा फक्त धार्मिक सण नाही, तर तो निसर्ग आणि आपल्या आरोग्याशीही जोडलेला देखील सण आहे. वर्षात दोन वेळा चैत्र आणि शारदीय नवरात्र साजरी केली जाते. ऋतू बदलल्यामुळे शरीरावर होणाऱ्या परिणामांपासून संरक्षण करण्यासाठी लोक उपवास करतात आणि हलके, सात्त्विक जेवण घेतात. यामुळे शरीर स्वच्छ राहते आणि नवीन ऋतूसोबत जुळवून घेणे सोपे होते.गुजरात आणि महाराष्ट्रात नवरात्रीच्या रात्री लोक गरबा आणि दांडिया खेळून आनंद साजरा करतात. तर पश्चिम आणि पूर्व भारतात दुर्गा पूजेसाठी मोठ्या मिरवणुक्या, सजावट आणि धार्मिक कार्यक्रम होतात. हे सर्व लोकांच्या मानसिक स्वास्थ्यासोबतच समाजात एकता आणि आनंद वाढवतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.