Navratri Remedies for Good Luck: यश आणि समृद्धीसाठी नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी करा हे उपाय

Navratri Remedies for Good Luck : सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यात येणारी नवरात्र म्हणजे शारदीय नवरात्र. ही नवरात्र खूप खास आणि हिंदू धर्मात अतिशय महत्त्वाची मानली जाते. या नऊ दिवसात सगळे देवीचं नऊ रूपांची पूजा करतात. हा काळ असा आहे जेव्हा आपण देवीकडून ज्ञान, शक्ती आणि वाईट शक्तींपासून संरक्षण करण्यासाठी तिचे आशीर्वाद मागतो. घटस्थापनेपासून हा नऊ दिवसांचा सण सुरु होतो आणि दसऱ्याच्या दिवशी संपतो. घटस्थापनेच्या दिवशी बहुतांश घरांमध्ये घट बसतात. हा नवरात्रीचा पाहिलं दिवस असल्याने या दिवशी काही शुभ कार्य केल्याने आयुष्यात सुख समृद्ध नांदते आणि यश प्राप्ती होते. तुम्ही देखील पुढील गोष्टी या दिवशी पाळलया तर तुमचे आयुष्यही उजळेल. .घटस्थापनानवरात्रीची सुरुवात घटस्थापनेने होते. या दिवशी पाटावर माती सारून त्यावर ज्वारी बार्ली पेरली जाते. त्यांनतर त्यावर पाणी पाणी, सुपारी, नाणी आणि अन्य धन्य टाकून कलश ठेवला जातो. त्या कलशावर लाला कापडाने झाकलेला नारळ ठेवतात आणि आजूबाजूला आंब्याची पाने लावतात. नारुदिवस हा कलश पूजेसाठी ठेवला जातो. या नऊ दिवसांच्या कालावधीत पेरलेले सगळे धान्य उगवते आणि अयुहस्यात नवीन उत्साह, समृद्धी आणि यश यांचे प्रतीक मानले जाते..दुर्गा सप्तशती आणि मंत्रनवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच घटस्थापनेला देवीची पूजा करून दुर्गा सप्तशती म्हणून केली जाते. याला देवीमाहात्म्य किंवा चंडीपाठ असेही म्हणतात. या ग्रंथात देवीने राक्षसांशी केलेल्या लढ्याच्या आणि विजयाच्या कथा लिहिल्या आहेत. पहिला दिवस शैलपुत्री देवीचा असतो, त्यामुळे या दिवशी तिचे मंत्र म्हटले जातात..षोडशोपचार पूजाषोडशोपचार पूजा म्हणजे देवांना सन्मानपूर्वक आमंत्रण करून, त्यांना बसण्यासाठी आसन देऊन, स्नान घालून, वस्त्र परिधान करून, गंध, पुष्प, धूप, दीप अर्पण करून, नैवेद्य दाखवून, नमस्कार करून देवदेवतांना प्रसन्न करण्याची एक पारंपरिक पूजाविधी आहे, ज्यात १६ विशिष्ट उपचार केले जातात. नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी देवीची षोडशोपचार पूजा केली जाते. यात जे १६ उपचार केले जातात, त्या प्रत्येकाच्या मागे एक विशिष्ट अर्थ असतो. या पूजेमार्फत देवीला घरातील मनाच्या आणि प्रमुख पाहुण्याचं स्थना दिलं जातं. षोडशोपचार पूजेमुळे आरोग्य आणि सुख समृद्धी लाभते..अखंड ज्योत प्रज्वलननवरात्रीत घट बसवलेल्या कलशाजवळ अखंड ज्योत लावली जाते. अखंड म्हणजे न थांबणारी आणि ज्योत म्हणजे दिव्याची वात. हे अखंड ज्योत नवरात्रीचे नऊही दिवस सतत पेटत ठेवायची असते. दिवा विझले म्हणजे अशुभ मानले जाते, म्हणून तो काळजीपूर्वक जपला जातो. यामुळे घरात शांती आणि सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.