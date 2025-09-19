संस्कृती

Navratri Remedies for Good Luck: यश आणि समृद्धीसाठी नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी करा हे उपाय

Good Luck Rituals to Perform on the First Day of Navratri for Success and Happiness: नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी केलेले हे उपाय सुख-समृद्धी आणि यशाचं दार उघडतात.
Good Luck Rituals to Perform on the First Day of Navratri for Success and Happiness

Good Luck Rituals to Perform on the First Day of Navratri for Success and Happiness

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Navratri Remedies for Good Luck : सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यात येणारी नवरात्र म्हणजे शारदीय नवरात्र. ही नवरात्र खूप खास आणि हिंदू धर्मात अतिशय महत्त्वाची मानली जाते. या नऊ दिवसात सगळे देवीचं नऊ रूपांची पूजा करतात. हा काळ असा आहे जेव्हा आपण देवीकडून ज्ञान, शक्ती आणि वाईट शक्तींपासून संरक्षण करण्यासाठी तिचे आशीर्वाद मागतो. घटस्थापनेपासून हा नऊ दिवसांचा सण सुरु होतो आणि दसऱ्याच्या दिवशी संपतो. घटस्थापनेच्या दिवशी बहुतांश घरांमध्ये घट बसतात. हा नवरात्रीचा पाहिलं दिवस असल्याने या दिवशी काही शुभ कार्य केल्याने आयुष्यात सुख समृद्ध नांदते आणि यश प्राप्ती होते. तुम्ही देखील पुढील गोष्टी या दिवशी पाळलया तर तुमचे आयुष्यही उजळेल.

Loading content, please wait...
Navratri Festival
culture
Shardiya Navratri
Navratri
Navratri Puja
Navratri Culture
Navratri Celebration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com