Navratri Festival: नवरात्रात पाळा 'हे' नियम, देवीची कृपा सदैव तुमच्यावर राहील

थोडक्यात:नवरात्रात नियत वेळेवर पूजा करणे आणि अखंड ज्योत प्रज्वलित ठेवणे आवश्यक आहे.सात्विक अन्नाचा स्वीकार करावा आणि उपवास करण्याचा प्रयत्न करावा.अष्टमी किंवा नवमीला कन्या पूजन करून देवीची विशेष कृपा मिळवावी..Navratri Dos and Don'ts: यंदा नवरात्र २२ सप्टेंबरपासून सुरू होऊन २ ऑक्टोबरला दसरा साजरा होणार आहे. हा पर्व हिंदू धर्मातील अत्यंत पवित्र व आनंदाचा सण मानला जातो. नवरात्रात माता दुर्गेच्या नऊ रूपांची भक्तीपूर्वक पूजा केली जाते आणि अनेक जण उपवासही करतात..असे विश्वास आहे की या काळात श्रद्धेने केलेली पूजा मनोकामना पूर्ण करते आणि जीवनातील सर्व अडचणी दूर करते. चला तर मग, या पवित्र नवरात्रात कोणते नियम पाळावे आणि कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात, ते सविस्तर जाणून घेऊया..वेळेवर पूजा करासकाळी सूर्योदयाच्या अगोदर किंवा संध्याकाळी संध्याकाळी एकच वेळ ठरवा आणि नियमितपणे पूजा करा.अखंड ज्योत लावानवरात्रभर अखंड दीप प्रज्वलित ठेवा, ज्योत विझू देऊ नका.सात्विक अन्नाचा स्वीकार कराशक्य असल्यास उपवास ठेवा, नाहीतर सात्विक, हलके, आणि शुद्ध अन्न घ्या..भोग अर्पण करादेवीच्या विविध रूपांना अर्पण केलेल्या भोगामुळे अधिक फलदायी पूजा होते.अष्टमी किंवा नवमीला कन्या पूजन करानऊ कन्यांना देवीचे रूप समजून पूजन करा आणि त्यांना भोजन अर्पित करा.मांसाहार आणि मद्यपान टाळापवित्र काळात शुद्ध जीवनशैली पाळा.भजन-कीर्तन करादेवीची भक्ति वाढवा आणि मन शांत ठेवा..FAQs1: नवरात्रात पूजा करण्याचा सर्वोत्तम वेळ कोणता आहे? (What is the best time to perform puja during Navratri?)पूजा सकाळी सूर्योदयाच्या अगोदर किंवा संध्याकाळी संध्या वेळी करणे शुभ मानले जाते.2: नवरात्रात कोणते अन्न खाणे योग्य आहे? (What kind of food should be eaten during Navratri?)नवरात्रात सात्विक अन्न खाणे चांगले मानले जाते, जसे की फळे, दही, भाजीपाला आणि हलके पदार्थ.3: कन्या पूजन का करावे? (Why is Kanya Puja performed?)कन्या पूजन देवीचे नौ रूप मानून केला जातो, ज्यामुळे घरात सुख-शांती व समृद्धी येते.4: नवरात्रात कोणत्या गोष्टी टाळाव्या? (What should be avoided during Navratri?)नवरात्रात मांसाहार, मद्यपान व इतर अशुद्ध पदार्थ टाळावे.