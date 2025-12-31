New Year 2026: नव्या वर्षात राशीनुसार ‘या’ मंत्रांचा जप करा, नशिबाची चावी तुमच्याच हातात!

New Year 2026 zodiac wise mantra chanting: नवीन वर्षाचा पहिला दिवस प्रत्येक व्यक्तिसाठी विशेष असतो. मान्यतेनुसार या दिवसात देखील काम केले जाते, त्याचा प्रभाव वर्षभर राहतो. यामुळे अनेक लोक नवीन वर्षा पूजा-पाठ करतात. मंत्राचा जप करतात. यामुळे मनाला शांती आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळते. तसेच वर्षाच्या पहिल्या दिवशी काही सोपे आणि प्रभावी उपाय केल्यास भाग्य उजळते तसेच अडचणी देखील दूर होतात. तुम्ही राशीनुसार पुढील मंत्रांचा जप करु शकता. .मेषमेष राशीसाठी नवे वर्ष शुभ असणार आहे. लाल रंगाचे वस्त्र, गाजर दान करावे.मंत्र - 'ओम हं हनुमते नमः'वृषभवृषभ राशींच्या लोकांसाठी हा काळ चांगला असणार आहे. सकाळी गाईला गुळ आणि रोटी खायला द्यावी. यामुळे घनलाभ आणि आनंद वाढेल.मंत्र- 'ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः'.मिथुन मिथुन राशीच्या लोकांनी नव वर्षात पांढरे पुल अर्पण करावे. यामुळे भाग्य उजळेल.मंत्र - 'ओम गं गणपतये नमः'कर्ककर्क राशींच्या लोकांसाठी हे वर्ष खास असणार आहे. हिरव्या रंगाचे कपडे घालून भगवान गणेशाला दूर्वा अर्पण करावे.मंत्र-'ओम नमः शिवाय.Gajkesari Yog Lucky Rashi 2026: नवीन वर्षात ‘या’ राशींचे नशीब पलटणार, 'गजकेसरी राजयोग' देणार मोठं यश.सिंहसिंह राशीच्या लोकांनी सूर्य देवाला जल अर्पण करावे. यामुळे संपूर्ण इच्छा पूर्ण होतील.मंत्र-ॐ सूर्याय नमः"कन्याकन्या राशीच्या लोकांनी मूग दान करावे. तसेच भगवान गणेशाला मोदक अर्पण करावे. यामुळे करिअरमध्ये यश मिळू शकते.मंत्र-'ओम गं गणपतये नमः'.तुळतुळ राशीच्या लोकांनी नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी माता लक्ष्मीची उपासना करावी.मंत्र - 'ओम शुं शुक्राय नमः'वृश्चिकया राशीच्या लोकांनी हनुमानाची पूजा करावी. हनुमान चालीसाचे पठण करावे.मंत्र- 'ओम अं अंगारकाय नमः'.धनुधनु राशीच्या लोकांनी विष्णूची पूजा करावी. यामुळे मोक्ष प्राप्ती मिळू शकते.मंत्र - 'ओम नमो भगवते वासुदेवाय' मकर मकर राशीच्या लोकांनी शनि देवला मोहरीचे तेल अर्पण करावे. तसेच हनुमान चालीसा पठण करावे.मंत्र- 'ओम शनैश्चराय नमः.कुंभया राशीच्या लोकांनी शनि मंदिरात दिवा लावावा.मंत्र- 'ओम शं शनैश्चराय नमः' मीनमीन राशिसाठी हा वेळ खास असणार आहे. आपल्या क्षमतेनुसार पांढऱ्या वस्तू दान करावे. यामुळे आध्यात्मिक आणि भावनात्मक आनंद मिळेल.मंत्र- 'ओम नमो नारायणाय' .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.