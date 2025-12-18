संस्कृती

Astronomical Events 2026: नवीन वर्षात खगोलशास्त्रीय योगांचा योगायोग; अंगारकी चतुर्थी, कुंभमेळा अन् अधिक मासाचा खास योग

New Year Brings Rare Astronomical Events: नवीन वर्षात खगोलीय घटनांचे विशेष योग असून अंगारकी चतुर्थी, कुंभमेळा आणि अधिक मासामुळे सणांच्या तारखांमध्ये बदल होणार आहेत.
Celestial Yogas and Religious Events

सकाळ वृत्तसेवा
Astronomical Events: २०२५ निरोपाच्या टप्प्यात असून २०२६ या नूतन वर्षाचे वेध लागले आहेत. आगामी वर्ष हे धार्मिक, सांस्कृतिक आणि खगोलशास्त्रीय दृष्टीने अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण ठरणार आहे. २०२६ मध्ये ‘ज्येष्ठ अधिक मास’ येत असल्याने अनेक सण उशिरा aयेणार आहेत. तर तब्बल १२ वर्षांनी येणारा सिंहस्थ कुंभमेळाही याच वर्षी होणार आहे.

