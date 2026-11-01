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Weekly Horoscope: नवीन महिना, नवीन सुरुवात; नोव्हेंबरचा पहिला आठवडा कसा असणार? ‘या’ राशींना फायदा, तर काहींनी घ्यावी काळजी

November First Week Rashifal 2026: नोव्हेंबर २०२६ चा पहिला आठवडा कोणत्या राशींसाठी चांगला ठरणार? मेष ते मीन राशींचं साप्ताहिक राशिभविष्य, आर्थिक स्थिती, नोकरी-व्यवसाय आणि काळजी घेण्यासारख्या गोष्टी जाणून घ्या.
November First Week Rashifal 2026

November First Week Rashifal 2026

esakal

Varsha Balhe
Updated on

November First Week Rashifal 2026: प्रत्येक वेळी नवीन महिना सुरू झाला की सर्वांनाच या महिन्यात आपले दिवस कसे असतील आणि महिना कसा जाणार, याची उत्सुकता असते. ज्योतिषशास्त्रानुसार नोव्हेंबर महिन्यात अनेक योग जुळून येत आहेत.

१ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रविवारी रविपुष्य योग असणार आहे. त्यामुळे या दिवशी नवीन व्यवहार, गुंतवणूक किंवा खरेदी करणं शुभ ठरू शकतं, असं मानलं जातं. आता आपण जाणून घेणार आहोत की नोव्हेंबरचा पहिला आठवडा कोणत्या राशींसाठी चांगला ठरणार आहे आणि कोणत्या राशीच्या लोकांनी या काळात थोडी काळजी घ्यावी.

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