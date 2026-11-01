Weekly Horoscope: नवीन महिना, नवीन सुरुवात; नोव्हेंबरचा पहिला आठवडा कसा असणार? ‘या’ राशींना फायदा, तर काहींनी घ्यावी काळजी

November First Week Rashifal 2026: प्रत्येक वेळी नवीन महिना सुरू झाला की सर्वांनाच या महिन्यात आपले दिवस कसे असतील आणि महिना कसा जाणार, याची उत्सुकता असते. ज्योतिषशास्त्रानुसार नोव्हेंबर महिन्यात अनेक योग जुळून येत आहेत. १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रविवारी रविपुष्य योग असणार आहे. त्यामुळे या दिवशी नवीन व्यवहार, गुंतवणूक किंवा खरेदी करणं शुभ ठरू शकतं, असं मानलं जातं. आता आपण जाणून घेणार आहोत की नोव्हेंबरचा पहिला आठवडा कोणत्या राशींसाठी चांगला ठरणार आहे आणि कोणत्या राशीच्या लोकांनी या काळात थोडी काळजी घ्यावी..मेष राशीमेष राशीच्या लोकांसाठी नोव्हेंबरचा पहिला आठवडा कामाच्या दृष्टीने चांगला जाऊ शकतो. व्यवसायात नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे. बऱ्याच दिवसांपासून एखादं काम रखडलं असेल, तर ते पूर्ण होऊ शकतं. नवीन काम सुरू करण्याचा विचार असेल तर योग्य नियोजन करून पुढे जा..TAURUS MONTHLY HOROSCOPE: वृषभ राशीसाठी नोव्हेंबर महिना कसा असणार? नोकरी, पैसा, कुटुंब आणि आरोग्याबाबत जाणून घ्या.वृषभ राशीवृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा आर्थिक बाबतीत चांगला ठरू शकतो. पैशांशी संबंधित काही चांगल्या संधी मिळू शकतात. कामाच्या ठिकाणीही प्रगती होण्याची शक्यता आहे. नवीन व्यवहार किंवा गुंतवणूक करण्याचा विचार असेल तर सर्व माहिती घेऊन निर्णय घ्या.मिथुन राशीमिथुन राशीच्या लोकांना या आठवड्यात कामाच्या बाबतीत नवीन संधी मिळू शकतात. काही रखडलेली कामंही मार्गी लागतील. मात्र, पैशांच्या बाबतीत जरा सावध राहणं गरजेचं आहे. गरज नसताना जास्त खर्च करू नका आणि आर्थिक व्यवहार करताना घाई करू नका..कर्क राशीकर्क राशीच्या लोकांसाठी कामाच्या ठिकाणी काही चांगल्या संधी निर्माण होऊ शकतात. जुन्या कामांना गती मिळू शकते. मात्र, खर्च वाढण्याची शक्यता असल्याने पैशांचं योग्य नियोजन करा. कोणताही मोठा आर्थिक निर्णय घेताना दोनदा विचार करणं फायदेशीर ठरेल.सिंह राशीसिंह राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा सकारात्मक ठरू शकतो. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या प्रयत्नांचं कौतुक होऊ शकतं. नवीन जबाबदारी मिळण्याची शक्यता आहे. एखादं काम मनासारखं पूर्ण झाल्यामुळे आनंद मिळू शकतो..कन्या राशीकन्या राशीच्या लोकांसाठी या आठवड्यात काही नवीन संधी समोर येऊ शकतात. कामात बदल करण्याचा विचार असेल तर योग्य वेळ पाहून निर्णय घ्या. पैशांच्या बाबतीतही परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्येक गोष्ट घाईने करण्यापेक्षा आधी नीट विचार करा.तूळ राशीतूळ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा आर्थिकदृष्ट्या चांगला ठरू शकतो. पैशांशी संबंधित एखादी चांगली बातमी मिळू शकते. कामाच्या ठिकाणीही प्रगती होण्याची शक्यता आहे. नवीन लोकांशी झालेल्या ओळखी भविष्यात उपयोगी पडू शकतात..आजचे राशिभविष्य 3 ऑक्टोबर 2026! ‘या’ राशींच्या आयुष्यात येणार नवीन संधी.वृश्चिक राशीवृश्चिक राशीच्या लोकांना या आठवड्यात कामात काही नवीन संधी मिळू शकतात. बऱ्याच दिवसांपासून अडलेलं एखादं काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, कोणताही निर्णय घेताना घाई करू नका. शांतपणे विचार करून घेतलेला निर्णय तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो.धनु राशीधनु राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा संमिश्र राहू शकतो. कामात काही नवीन संधी मिळतील, पण त्यासाठी मेहनतही घ्यावी लागेल. घरच्यांची साथ मिळू शकते. पैशांच्या बाबतीत अनावश्यक खर्च टाळणं चांगलं राहील..मकर राशीमकर राशीच्या लोकांना या आठवड्यात कुटुंबाची साथ मिळू शकते. कामाच्या ठिकाणीही सहकाऱ्यांकडून मदत मिळण्याची शक्यता आहे. बऱ्याच दिवसांपासून सुरू असलेली एखादी समस्या कमी होऊ शकते. त्यामुळे मानसिकदृष्ट्याही काहीसा दिलासा मिळू शकतो.कुंभ राशीकुंभ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला ठरू शकतो. कामात अडचणी कमी होतील आणि काही महत्त्वाची कामं पूर्ण होतील. कुटुंबातील व्यक्तींची साथ मिळेल. जुन्या समस्यांमधून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न केल्यास त्याचा फायदा होऊ शकतो..मीन राशीमीन राशीच्या लोकांसाठी या आठवड्यात कामाचा वेग वाढू शकतो. नवीन जबाबदाऱ्या मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुरुवातीला थोडी धावपळ होईल. मात्र, मेहनत घेतल्यास कामं पूर्ण करता येतील. आर्थिक बाबतीत कोणताही निर्णय घेताना विचारपूर्वक पाऊल उचलणं गरजेचं आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.