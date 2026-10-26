नोव्हेंबरमध्ये ४ राशींचं नशीब चमकणार! गुरु, मंगळ अन् केतूच्या युतीने होणार धनलाभ?

वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, नोव्हेंबर २०२६ मध्ये ग्रहांच्या हालचालींमुळे काही राशींच्या आयुष्यात महत्त्वाचे बदल घडण्याची शक्यता आहे. ३१ ऑक्टोबरला गुरु ग्रह कर्क राशीतून सिंह राशीत प्रवेश करणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यानंतर १२ नोव्हेंबरला मंगळही सिंह राशीत प्रवेश करेल. सिंह राशीत केतू आधीपासूनच असल्यामुळे गुरु, मंगळ आणि केतू यांची युती तयार होईल. ज्योतिषीय मान्यतेनुसार, ४ डिसेंबरपर्यंत ही युती कायम राहणार असून, त्यानंतर ५ डिसेंबरला केतू सिंह राशीतून कर्क राशीत प्रवेश करेल. या ग्रहस्थितीचा चार राशींना विशेष फायदा होऊ शकतो, असं ज्योतिषशास्त्रात सांगितलं जातं..मेष राशी : मेष राशीच्या लोकांसाठी हा काळ अनुकूल ठरू शकतो. रखडलेली कामं मार्गी लागण्यासोबतच जुन्या अडचणींमधून बाहेर पडण्याची संधी मिळू शकते. अचानक धनलाभ होण्याची किंवा आधी अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. कुटुंबातील सदस्यांची साथ मिळेल. प्रवासातून फायदा होण्याचे संकेत असून, महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठीही हा काळ चांगला ठरू शकतो. घरात आनंदाचं वातावरण राहण्याची शक्यता आहे..Taurus Horoscope 2026 : प्रेमात आणि विवाहात अजिबात घाई नको! वृषभ राशीसाठी 2026 मधील आगामी काळ आव्हानात्मक; नुकसान टाळण्यासाठी 'या' गोष्टींची घ्या काळजी.कर्क राशी : कर्क राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक आणि व्यावसायिक बाबतीत सकारात्मक बदल घडू शकतात. उत्पन्नाचे नवे मार्ग उपलब्ध होण्यासोबतच आधीच्या स्रोतांमधूनही पैसे मिळू शकतात. नोकरी करणाऱ्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना नवीन संधी मिळू शकतात. विद्यार्थ्यांसाठीही हा काळ अनुकूल मानला जातो. व्यावसायिकांना नवीन करार किंवा महत्त्वाचा व्यवहार करण्याची संधी मिळू शकते..तूळ राशी : तूळ राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक प्रगतीचे संकेत आहेत. उत्पन्नाचे नवीन पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात आणि गुंतवणुकीच्या संधीही मिळू शकतात. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना यश मिळण्याची शक्यता आहे. कामातील अडथळे कमी होऊन व्यवसायाला गती मिळू शकते. एखादी आनंदाची बातमी मिळाल्याने मन प्रसन्न राहील. प्रेमसंबंधांमध्येही सुधारणा होण्याची शक्यता ज्योतिषीय अंदाजात व्यक्त करण्यात आली आहे..Daily Horoscope: साेमवार २६ आॅक्टाेबर राशीभविष्य.मकर राशी : मकर राशीच्या लोकांसाठी परदेश प्रवास आणि उच्च शिक्षणाच्या दृष्टीने हा काळ महत्त्वाचा ठरू शकतो. आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्यासोबतच पैशांशी संबंधित निर्णय घेण्यात यश मिळण्याची शक्यता आहे. जमीन, घर किंवा वाहन खरेदीचे योग असल्याचं ज्योतिषशास्त्रात सांगितलं जातं. व्यावसायिकांना नफ्यात वाढ आणि भागीदारीतून फायदा मिळू शकतो. मानसिक तणाव जाणवला, तरी परिस्थिती हाताळण्याची संधी मिळेल. कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याचेही योग आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.