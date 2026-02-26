Numerology : 'या' दिवशी जन्माला आलेले लोक जगतात इतरांपेक्षा जास्त आयुष्य; नशिबाला मिळते कष्टाची जोड, करिअरमध्ये जातात टॉपला

Astrology predictions : असे मानले जाते की ज्या लोकांचा जन्म काही खास दिवशी होतो, त्यांच्यावर हनुमानाची आणि मंगळ ग्रहाची विशेष कृपा असते. या दिवशी जन्मलेल्या व्यक्तींमध्ये उपजतच जबरदस्त शारीरिक ऊर्जा आणि रोगप्रतिकारशक्ती असते. हीच ऊर्जा त्यांना आजारांशी लढण्यास मदत करते, ज्यामुळे अशा व्यक्ती इतरांच्या तुलनेत अधिक दीर्घायुषी ठरतात. त्यांच्या शरीराची ठेवण आणि रक्ताभिसरण प्रक्रिया उत्तम असल्याने ते वृद्धपकाळातही उत्साही दिसतात हे या दिवसाचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे..कर्तृत्वाला कष्टाची जोडहा दिवस आहे मंगळवार..या व्यक्तींच्या नशिबाला नेहमीच कष्टाची जोड मिळते. त्यांना आयुष्यात आयते काहीच मिळत नाही पण त्यांच्यात कधीही हार न मानण्याची वृत्ती असते. ज्योतिषानुसार मंगळ हा संघर्षाचा कारक आहे त्यामुळे हे लोक शून्यातून विश्व निर्माण करण्याची जिद्द ठेवतात. जेव्हा नशिबाची साथ मंदावते तेव्हा हे लोक आपल्या प्रचंड कष्टाने नशिबाची दिशा बदलण्याची ताकद ठेवतात. त्यांच्या या मेहनतीमुळेच त्यांना आयुष्याच्या उत्तरार्धात अमाप सुख आणि समृद्धी प्राप्त होते..Rani Laxmibai : खूब लढी मर्दानी, झांसीवाली राणी! आता कुठे आहेत राणी लक्ष्मीबाईंचे वंशज? सगळीकडून दुर्लक्ष, अशी अवस्था झालीये की....करियरमध्ये उत्तुंग भरारीकरियरच्या बाबतीत हे लोक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असतात. विशेषतः संरक्षण, वैद्यकीय क्षेत्र किंवा तंत्रज्ञान यामध्ये हे लोक भरारी घेतात. नेतृत्वाचे गुण त्यांच्या रक्तातच असतात त्यामुळे ते नोकरीत असोत वा व्यवसायात नेहमी उच्च पदावर पोहोचतात. त्यांच्या कामातील शिस्त आणि स्पष्टवक्तेपणा त्यांना इतरांपेक्षा वेगळे ठरवतो. एकदा ध्येय निश्चित केले की ते साध्य केल्याशिवाय हे लोक स्वस्थ बसत नाहीत ज्यामुळे त्यांचे नाव समाजात आदराने घेतले जाते..Love Marriage : 'या' ठिकाणी मुलींच्या लव्ह मॅरेजला फूल पर्मिशन; आवडला पुरुष की कर लग्न! वाटेल तेव्हा घटस्फोट, शेजारील देशाशी आहे संबंध.स्वभावातील वेगळेपण आणि आकर्षणया दिवशी जन्मलेल्या लोकांचे व्यक्तिमत्व एकदम चुंबकासारखे असते. ते स्वभावाने थोडे कडक वाटले तरी मनातून अत्यंत दयाळू आणि मदतीला धावून जाणारे असतात. त्यांच्याकडे पाहताच समोरच्या व्यक्तीला एक प्रकारचा आत्मविश्वास जाणवतो. आयुष्यातील संकटांकडे ते एक संधी म्हणून पाहतात. हेच सकारात्मक धोरण त्यांना मानसिकदृष्ट्या खंबीर बनवते आणि त्यांच्या दीर्घायुष्याचे ते एक गुपित ठरते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.