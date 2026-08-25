Numerology: तुमच्या जन्मतारखेनुसार खिशात किंवा पर्समध्ये ठेवा 'या' वस्तू; वाढेल यश अन् सकारात्मक ऊर्जा! वाचा मूलांकानुसार खिशात काय ठेवावे?

Know Your Lucky Number Secrets: अंकशास्त्रानुसार (Numerology) मानवी जीवनावर १ ते ९ या मूलांकांचा आणि त्यांच्या संबंधित स्वामी ग्रहांचा मोठा प्रभाव असतो. जन्मतारखेवरून काढला जाणारा 'मूलांक' व्यक्तीचा स्वभाव, विचारसरणी आणि नशीब घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो.अंकशास्त्रज्ञांच्या मते, तुमच्या मूलांकानुसार विशिष्ट रंगांच्या वस्तू, धातू किंवा ॲक्सेसरीज नेहमी सोबत ठेवल्यास वातावरणातील नकारात्मक ऊर्जा दूर होते. यामुळे आत्मविश्वास, एकाग्रता आणि कामातील यश मिळण्याची शक्यता वाढते.जन्मतारखेच्या मूलांक १ ते ९ नुसार तुमच्यासोबत कोणत्या लकी वस्तू ठेवाव्यात, याचे सविस्तर विश्लेषण खालीलप्रमाणे- .मूलांक १ - आत्मविश्वास आणि नेतृत्वासाठीजन्मतारीख: कोणत्याही महिन्याची १, १०, १९ किंवा २८ तारीख.स्वामी ग्रह: सूर्य (आत्मविश्वास आणि नेतृत्वाचा कारक)लकी वस्तू: तांब्याचे (Copper) छोटे नाणे, सोन्याचे किंवा गोल्डन रंगाचे छोटे आभूषण अथवा लाल रंगाचा रुमाल/वस्तू नेहमी सोबत ठेवावी.मूलांक २ - भावनिक स्थिरता आणि शांततेसाठीजन्मतारीख: कोणत्याही महिन्याची २, ११, २० किंवा २९ तारीख.स्वामी ग्रह: चंद्र (संवेदनशीलता आणि कल्पनाशक्तीचा कारक)लकी वस्तू: पांढऱ्या किंवा चांदीच्या रंगाची वस्तू, पांढरा रुमाल किंवा साधी मोत्याची (Pearl) ॲक्सेसरी पर्समध्ये ठेवावी..Numerology: Love Marriage की Arranged? 'या' ३ मूलांकांच्या लोकांचे जुळतात सर्वाधिक प्रेमविवाह; जाणून घ्या जन्मतारखेत दडलेलं लग्नाचं रहस्य! .मूलांक ३ - ज्ञान आणि समृद्धीसाठीजन्मतारीख: कोणत्याही महिन्याची ३, १२, २१ किंवा ३० तारीख.स्वामी ग्रह: गुरु / बृहस्पति (ज्ञान आणि विकासाचा कारक)लकी वस्तू: पिवळ्या रंगाचा पेन, पिवळा रुमाल किंवा पिवळ्या रंगाची छोटी वस्तू जवळ बाळगणे अत्यंत शुभ मानले जाते.मूलांक ४ - स्पष्ट विचार आणि दृढनिश्चयासाठीजन्मतारीख: कोणत्याही महिन्याची ४, १३, २२ किंवा ३१ तारीख.स्वामी ग्रह: राहु (व्यावहारिक दृष्टिकोन आणि बदलाचा कारक)लकी वस्तू: गडद निळ्या (Dark Blue) किंवा तपकिरी (Brown) रंगाची वस्तू अथवा साध्या धातूचा की-चेन (चावीचा गुच्छा) सोबत ठेवावा..मूलांक ५ - बुद्धिमत्ता आणि व्यावसायिक यशासाठीजन्मतारीख: कोणत्याही महिन्याची ५, १४ किंवा २३ तारीख.स्वामी ग्रह: बुध (संवाद, बुद्धी आणि व्यापाराचा कारक)लकी वस्तू: हिरव्या रंगाचा पेन, हिरवे पाकीट (Wallet) किंवा हिरव्या रंगाची कोणतीही लहान ॲक्सेसरी बाळगल्यास फायदा होतो.मूलांक ६ - आकर्षण आणि वैवाहिक सुखासाठीजन्मतारीख: कोणत्याही महिन्याची ६, १५ या २४ तारीख.स्वामी ग्रह: शुक्र (सौंदर्य, कला आणि समृद्धीचा कारक)लकी वस्तू: पांढरा, गुलाबी किंवा फिकट रंगाचा रुमाल, आकर्षक छोटी वस्तू किंवा हलके आभूषण सोबत ठेवावे..मूलांक ७ - अंतर्ज्ञान आणि अध्यात्मासाठीजन्मतारीख: कोणत्याही महिन्याची ७, १६ किंवा २५ तारीख.स्वामी ग्रह: केतु (आत्मपरीक्षण आणि विश्लेषणाचा कारक)लकी वस्तू: एखादा छोटा नैसर्गिक दगड (Natural Stone), जांभळ्या (Purple) रंगाची वस्तू किंवा एक लहान वही (Notebook) खिशात ठेवावी.मूलांक ८ - शिस्त आणि जबाबदारीसाठीजन्मतारीख: कोणत्याही महिन्याची ८, १७ किंवा २६ तारीख.स्वामी ग्रह: शनि (मेहनत, धैर्य आणि शिस्तीचा कारक)लकी वस्तू: काळ्या किंवा गडद निळ्या रंगाचा पेन, काळे पाकीट किंवा धातूची चावी सोबत ठेवणे लाभदायक ठरते..Numerology: क्षणात राग, क्षणात प्रेम!\n'या' मूलांकांच्या मुलींचे 'मूड स्विंग्स' सांभाळणे असते कठीण! जन्मतारखेवरून ओळखा स्वभाव!.मूलांक ९ - ऊर्जा आणि धाडसासाठीजन्मतारीख: कोणत्याही महिन्याची ९, १८ किंवा २७ तारीख.स्वामी ग्रह: मंगळ (ऊर्जा, कर्म आणि धैर्याचा कारक)लकी वस्तू: लाल रंगाचा पेन, लाल रुमाल किंवा लाल रंगाची कोणतीही लहान ॲक्सेसरी पर्स किंवा खिशात ठेवावी.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.