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Numerology: तुमच्या जन्मतारखेनुसार खिशात किंवा पर्समध्ये ठेवा 'या' वस्तू; वाढेल यश अन् सकारात्मक ऊर्जा! वाचा मूलांकानुसार खिशात काय ठेवावे?

Numerology Lucky Items and Colours: १ ते ९ मूलांकांच्या जातकांसाठी न्यूमरोलॉजी टिप्स; भाग्यवान रंग आणि वस्तूंच्या वापराने दूर होईल नकारात्मकता....जाणून घ्या तुमच्यासाठी कोणती वस्तू ठरेल लकी!
Unlock Your Luck with Numerology; carry these lucky items!

Unlock Your Luck with Numerology; carry these lucky items!

esakal 

सकाळ वृत्तसेवा
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Know Your Lucky Number Secrets: अंकशास्त्रानुसार (Numerology) मानवी जीवनावर १ ते ९ या मूलांकांचा आणि त्यांच्या संबंधित स्वामी ग्रहांचा मोठा प्रभाव असतो. जन्मतारखेवरून काढला जाणारा 'मूलांक' व्यक्तीचा स्वभाव, विचारसरणी आणि नशीब घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

अंकशास्त्रज्ञांच्या मते, तुमच्या मूलांकानुसार विशिष्ट रंगांच्या वस्तू, धातू किंवा ॲक्सेसरीज नेहमी सोबत ठेवल्यास वातावरणातील नकारात्मक ऊर्जा दूर होते. यामुळे आत्मविश्वास, एकाग्रता आणि कामातील यश मिळण्याची शक्यता वाढते.

जन्मतारखेच्या मूलांक १ ते ९ नुसार तुमच्यासोबत कोणत्या लकी वस्तू ठेवाव्यात, याचे सविस्तर विश्लेषण खालीलप्रमाणे-

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