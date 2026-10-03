संस्कृती

लेट पण थेट! 'या' मुलांकाला जन्मलेल्या लोकांचे उशिरा होतात लग्न, लाईफ पार्टनर असा मिळतो की...

LATE MARRIAGE BUT SPECIAL LIFE PARTNER ACCORDING TO NUMEROLOGY: अंकशास्त्रानुसार 'हे' मूलांक असलेल्या लोकांच्या लग्नाला उशीर होऊ शकतो. या मूलांकाच्या लोकांचे लग्न आणि लाईफ पार्टनरबाबत काय सांगितले जाते, जाणून घ्या.
LATE MARRIAGE BUT SPECIAL LIFE PARTNER

LATE MARRIAGE BUT SPECIAL LIFE PARTNER

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

NUMEROLOGY MARRIAGE PREDICTION FOR PEOPLE BORN ON THESE DATES: अंकशास्त्रामध्य़े जन्मतारखेला खूप महत्त्व आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या मूलांकावरून त्या व्यक्तीच्या आरोग्य,व्यक्तीमत्त्व, करिअर, पर्सनल लाईफ यावर प्रभाव पडतो. अंकशास्त्रामध्ये असे काही मूलांक आहेत ज्यांचे लग्न उशीर होतात. परंतु लेट जरी लाईफ पार्टनर मिळाला तरी तो त्यांच्या मनातील राजकुमार, किंवा राजकन्या असेल असा असतो. कोणते आहेत ते मूलांक जाणून घेऊया...

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