लेट पण थेट! 'या' मुलांकाला जन्मलेल्या लोकांचे उशिरा होतात लग्न, लाईफ पार्टनर असा मिळतो की...

NUMEROLOGY MARRIAGE PREDICTION FOR PEOPLE BORN ON THESE DATES: अंकशास्त्रामध्य़े जन्मतारखेला खूप महत्त्व आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या मूलांकावरून त्या व्यक्तीच्या आरोग्य,व्यक्तीमत्त्व, करिअर, पर्सनल लाईफ यावर प्रभाव पडतो. अंकशास्त्रामध्ये असे काही मूलांक आहेत ज्यांचे लग्न उशीर होतात. परंतु लेट जरी लाईफ पार्टनर मिळाला तरी तो त्यांच्या मनातील राजकुमार, किंवा राजकन्या असेल असा असतो. कोणते आहेत ते मूलांक जाणून घेऊया....मुलांक ४कोणत्याही महिन्यात ४, १३, २२, ३१ या तारखेला जन्मलेल्या व्यक्तींचा मूलांक हा ४ असतो. हा मूलांकाची लोकं करिअर ओरिएटेड असतात. ते सहजासहजी लोकांवर विश्वास ठेवत नाही. त्यामुळे लाईफ पार्टनर निवडताना ते १० वेळा विचार करतात. त्यामुळे त्याचे विवाह फार उशीरा होतात. परंतु वेळ घेऊन ते जो काही व्यक्ती निवडतात ती लोकं त्यांना आयुष्यभरासाठी सोबत राहतात..मुल्यांक ७अंकशास्त्रानुसार ७ मुलांक असलेली लोकं म्हणजेच ७, १६, २५ तारखेला जन्मलेली असतात. ही खुप शांत आणि संयमी असतात. प्रत्येक गोष्टींचा त्यांना खोलवर विचार करण्याची सवय असते. प्रत्येक गोष्टीबाबत ते ओव्हरथिंक करतात. त्यामुळे लाईफ पार्टनर निवडताना ते हजार वेळा विचार करतात. त्यांना जोडीदार हा मित्र म्हणून हवा असतो. त्यामुळे त्याचं लग्न होण्यासाठी उशीर होतो पण एकदा का लग्न झालं की, ते शेवटपर्यंत सोबत राहतात. .मूलांक ८मूलांक ८ असलेला व्यक्ती शनीशी संबंधित असतो. त्यामुळे संयम आणि संथ गती त्याच्याशी जोडलेली असते. या मूलांकाची लोकं विचार खूप करतात. लग्नाबाबत ते खूप प्रॅक्टिकल आणि सिरीयस असतात. त्यामुळे आधी करिअर आणि नंतर लग्न असं त्यांचं ठरलेलं असतं. त्यामुळे यांचं लग्न अनेकदा उशीरा होतं. परंतु त्यांच्या आयुष्यात येणारा जोडीदार हा देवमाणूस असतो. डिस्क्लेमर - ही फक्त सामान्य माहिती आहे. सकाळ समूह अशा गोष्टींना दुजोरा देत नाही. .Drishyam 3 Collection: विजय साळगावकरची जादू पुन्हा चालली! ‘दृश्यम 3’ची बंपर ओपनिंग, पहिल्याच दिवशी तब्बल 'इतक्या' कोटींचा गल्ला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.